朝鲜举重台再称雄 中国女举添一金

路透伦敦7月30日电(记者William James)---周日进行的奥运会男子62公斤级举重比赛中，朝鲜选手金恩国(Kim Un Guk)获得冠军并打破世界记录。到目前为止，朝鲜举重队在参加的男子项目中全部斩获了金牌。

北京奥运会上中国队在举重台上完全占据着统治地位，今年的表现却不尽理想。尽管李雪英在女子58公斤级比赛中获得了冠军，但是男子62公斤级比赛中，世界冠军张杰只获得了第四名。

张杰不仅没得到奖牌，他在2008年北京奥运会上创造的世界纪录还宣告失守，金恩国以抓举挺举两项总成绩327公斤的成绩把张杰的记录提高了1公斤，其中抓举成绩也创造了新的奥运会记录。

23岁的金恩国，走上举重台在杠铃前轻鞠一躬，当他战胜了强劲的对手，面对起立鼓掌的观众高兴地手舞足蹈，“全国都会感到高兴，”他说。

哥伦比亚选手莫斯克拉(Oscar Albeiro Figueroa Mosquera)以总成绩317公斤获得银牌，印度尼西亚选手艾克亚力(Irawan Eko Yuli)总成绩同样是317公斤，但是由於体重重过莫斯克拉获得铜牌。

在金恩国赢得这枚金牌之前，他的同胞严润哲(Om Yun Chol)已经在周日举行的男子56公斤级举重比赛中获得了一枚金牌，并打破了世界记录。至此，朝鲜在已经参加的两项男子举重项目中全部夺金，而这两枚金牌本是中国队志在必得的。

强势开局

这一天中国队开局不错，李雪英在女子58公斤级举重比赛中打破两项奥运会纪录获得金牌。周日，17岁的小将周俊在女子53公斤级比赛中三次试举失败遗憾出局。李雪英称，她的这枚金牌展现了中国在轻量级举重中的实力。

“的确，昨天队友们没有发挥出最好的水平，但我并没有受到他们的影响，我知道我们是一支强队。”李雪英说。“今天，该是我来表现中国队的实力了。”(完)

编译：陈昭 发稿：王燕焜

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