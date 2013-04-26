美国怀疑叙利亚使用化学武器 但无确凿证据

路透华盛顿4月25日 - 美国白宫周四称，叙利亚阿萨德(Bashar al-Assad)政府可能在内战中小规模使用化学武器，不过强调美国总统奥巴马要获得确凿证据才会采取行动。

这一披露让奥巴马立场尴尬，因为使用化学武器是他给阿萨德设定的不可逾越的“警戒线”，这也促使一些强硬派议员要求美国进行军事回应，而这也是奥巴马所反对的。

美国官员称，情报机构“不同程度的相信”(varying degrees of confidence)阿萨德军队对反政府军使用了沙林毒气。不过其表示“缺乏明确的连续性证据”。

尽管奥巴马曾宣示，使用化学武器将改变其立场，并扬言在实际发生时必然有所作为，但美国政府将小心行事，谨记十余年前伊拉克战争的教训。不过奥巴马并未具体说明将采取何种行动。

一美国国防部官员表示，“不同程度的相信”一词用在叙利亚可能使用化学武器的评估上时，通常意味着美国情报单位内部对于结论存有争论。

白宫称评估叙利亚可能使用化学武器，部分基于生理学样本，不过美国官方拒绝透露所获证据，例如土壤样本、还是受害者的血液或毛发。

沙林毒气的使用看来有限，美国情报机构一官员称，无人发现叙利亚出现可能为化学武器导致的“大规模伤亡”。

一白宫官员对记者称，“我们所有可能应对的方式都在讨论中，”并表示美国将于盟国协商。(完)

(编译 王丽鑫;审校 张明钧)

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