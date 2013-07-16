波音787客机伦敦事故调查指向霍尼韦尔ELT电池--消息

路透华盛顿7月15日 - 熟知内情消息人士表示，关于一架波音(BA.N)787梦幻客机上周于伦敦起火的事件，调查机构正在了解是否因为霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)制造的紧急定位发射器(ELT)电池所引起。

乘客及投资人似乎未受该消息太大的影响，各家航空公司周一787客机航班照常飞行，而波音股价也收复周五起火消息传出后的多数跌幅。波音股价收盘上涨3.7%至105.66美元。

不过对于这架新型高科技客机再度出现技术问题，部份分析师对其冲击表达关切。

1月时两个飞机备援供电电池组过热的问题，导致监管机构祭出禁飞三个月的限制，同时也造成相关机型全数改装及交货延迟。

位于维吉尼亚州的Teal Group航空顾问Richard Aboulafia表示，“除非该公司能够确定这是一个孤立事件，否则这是不是什么好消息。”

他说，“困扰梦幻飞机的一个系统性问题，就在于这架飞机上运用了许多新科技，导致监管机构难以完全掌握所有变革。”

在787客机锂电池发生一起失火及一起过热事件后，波音被迫重新设计电池系统，并改装超过50架飞机，该公司5月才恢复交货。

英国航空事故调查局(AAIB)正带头调查埃塞俄比亚(衣索匹亚)航空787客机起火事故，可能花上数日甚至数周的时间才能确定原因，不过熟知调查内情的消息人士表示，本周可能提出初步报告。

未获发言授权的消息人士表示，调查机构正在研究紧急定位发射器(ELT)的问题，这个部件安装在机体上方后端，可向搜救人员发出讯号指示坠机位置。

ELT由不可充电式锂-锰电池供电，而非由锂离子电池供电，这点可以减轻人们对于此前导致禁飞的问题复发的担忧。

霍尼韦尔周一称其ELT自2005年就已获美国联邦航空管理局(FAA)的认证，现用于多种不同机型，并称“在此产品线上，我们未发现也未经历过一次问题”。

该公司称正在参与调查，并称目前得出起火原因的结论还太早。

波音公司拒绝置评，也未确认为ELT供电的电池制造商。

波音股票周一上涨3.7%，因市场对该机型可能再度禁飞的担忧消退。周五波音股票受起火事故影响大跌4.7%，市值蒸发38亿美元。

霍尼韦尔股价周一微跌0.07美元，收报82.30美元。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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