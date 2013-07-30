美国5月房价上涨 但势头有所放缓

* 5月标普/Case-Shiller房价指数上升1%，低于预期

* 7月消费者信心指数回落至80.3

* 第二季住户自有房屋比降至17年半低位

路透纽约7月30日 - 美国5月房屋价格上涨，说明住房市场在春季购买季继续复苏，不过房价涨势有所放缓。分析师称，这可能是某种预兆。

5月标普/Case-Shiller 20个大都会地区房价指数经季节调整后较前月上升1%，逊于分析师原本预期的1.5%，并低于4月的1.7%。

这份报告未能改变经济学家的看法，他们仍认为房屋市场继续复苏。对于可能在第二季已经大幅放缓的美国经济来说，房屋市场可能成为一个亮点。

然而分析师警告称，抵押贷款利率上升有可能打击房市复苏势头。

“抵押贷款利率上升或会起到压抑作用，但其造成的下行压力不足以阻止楼市扩张，”Moody’s Analytics楼市研究部主管Celia Chen表示。

5月未经季节调整的房价涨2.4%，从全国来看均价恢复到了2004年春季的水准。

分析师表示，考虑到之前房价加速上涨，5月涨势放缓应该在意料之中。可供销售的库存下降，止赎房产减少以及投资者买兴增加，这些因素在过去一年半推高了房价，先前受到重挫的楼市已经站稳脚跟。

“这并不意外。房价涨得很快，”Chen说。

5月房价较上年同期涨幅也低于预期，但仍高达12.2%，为2006年3月以来最大同比升幅。

借贷成本上升了，因市场认为，若经济运行情况一如预期，美国联邦储备委员会(美联储/FED)打算在今年稍晚开始缩减刺激规模。

美联储官员周二开始为期两天的决策会议，投资者将细读周三会议结束后发布的声明，以寻找联储何时可能开始放慢购债速度的线索。

自5月初以来，抵押贷款利率已攀升约1个百分点。周一出炉的数据暗示，利率上升导致6月成屋待完成销售下降。

不过以历史标准衡量，利率依然偏低，而且多数分析师认为借贷成本的上升并不会破坏房屋市场复苏。短期而言，该因素还可能促使潜在购房者赶在利率进一步上升前出手。

美银美林上周在报告中写道，5月房价数据可能没有反映出利率上升的影响，因为购房合同可能在利率开始攀升前已经签订。

美国房屋价格图表：(link.reuters.com/rem34t)

消费者信心图表：(link.reuters.com/pum34t)

市场对今天出炉的数据反应平淡，投资者的注意力都放在美联储会议上。

美国房价在2006年触顶后，楼市出现影响深远的崩盘，至今都还能看到遗留影响。周二公布的另外一份数据显示，美国第二季的房屋自有率降至17年半低点。

Case-Shiller调查涵盖的所有20个城市的房价5月均实现按年上涨，其中旧金山以24.5%的涨幅领先。达拉斯和丹佛的房价更是涨至纪录高位，超过了楼市繁荣时期的峰值。该调查称，这是首次有城市的房价创下纪录高位。

纽约FTN Financial首席分析师Christopher Low说，抵押贷款利率上升以及有关美联储撤出刺激计划的揣测，本月也可能打压了消费者信心。

周二的数据显示，7月消费者信心减弱，因美国人对经济和就业市场前景的看法较不乐观。不过他们对现状的看法更为乐观，乐观程度升至五年来最高。

美国经济谘商会公布，7月消费者信心指数下跌至80.3，6月指数被上修至82.1，前值为81.4。路透调查分析师预估7月指数为81.4。

预期指数自91.1下滑至84.7。不过，消费者对现状没有那么沮丧，现况指数自68.7升至了73.6，为2008年5月来最高。(完)

(编译 兰秀娟/李爽/徐文焰/白云/侯向明； 审校 张涛)

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