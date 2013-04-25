美国一周初请失业金人数意外下降

* 一周初请失业金人数下降1.6万人

* 四周初请失业金人数均值降至35.75万人

* 就业市场可能仍在复苏

路透华盛顿4月25日 - 美国上周初请失业金人数意外下降1.6万人，说明尽管经济增长出现放缓迹象，就业市场复苏仍有后劲。

劳工部周四公布，4月20日当周经季节调整的初请失业金人数降至33.9万人。

“这种趋势暗示就业市场在十分缓慢地改善，”Wells Fargo Advisors宏观经济分析师Gary Thayer表示。

此前几周中出现的迹象则表明，3月和4月初经济活动趋弱，分析师认为这不过是像前两年一样，经济在春季呈现疲弱的状况。

初请失业金人数四周均值减少4,500人，至35.75万人。

该数据缓解了对就业市场状况恶化的担忧，此前公布的3月非农就业录得九个月以来的最小增幅。

“失业状况仍处于下行轨道上，”High frequency Economics的分析师Jim O'Sullivan称。

然而，最近几周的初请失业金人数比较难以根据季节因素做出调整，因为美国学校普遍在放复活节及春季假期，所以分析师对数据态度谨慎，不想做出武断的解读。

“目前无法用初请失业金人数去推测非农就业数据，”Pantheon Macroeconomic Advisors的分析师Ian Shepherdson表示。

劳工部的分析师表示，数据并无反常之处，各州都没有估算初请失业金人数，但数据仍受到部分地区的假期因素影响。

**仍有一些亮点**

这份报告扶助美股上涨。美国公债收益率(殖利率)亦上涨，投资者为即将进行的290亿美元七年期公债标售做准备。美元兑欧元和日圆走软，交易商指称近期的一系列疲弱经济数据激起对美国经济复苏步伐的担忧。

虽然1月和2月数据暗示，经济增长在第一季加速，不过季末时经济似乎减速。从就业到零售销售和制造业等多项数据在3月都明显转弱，而工厂4月的表现似乎仍不尽人意。

即便是楼市也开始显露放缓迹象，而直到最近该领域还是经济的亮点。不过，抵押贷款利率接近纪录低位，推动抵押贷款申请数量在近几周大增。抵押贷款融资机构房贷美称，在截止周四的一周，30年期固定抵押贷款利率平均为3.4%，创下1月以来最低并接近纪录低位。

分析师原先预期上周初请失业金人数为35.1万人。此前一周的数据修正后较初值多3,000人。

分析师预期，政府下周将公布4月非农就业岗位增加14.5万个。2月和3月非农就业岗位分别增长26.8万和8.8万个。

3月就业岗位增长放缓被认为归咎于政府的紧缩举措，不过分析师也认为，冬季气候温和与3月异常寒冷，可能促使部分雇主和消费者提前招聘和消费。

上周警方搜寻波士顿马拉松爆炸案嫌犯，导致波士顿地区的营业场所短暂关闭，现在还不清楚这是否对初请失业金数据有影响。(完)

(编译 徐文焰/王翔琼；审校 白云)

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