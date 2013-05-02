美国一周初请失业金人数大幅下降至五年低点

* 上周初请失业金人数大幅降至32.4万人

* 3月贸易逆差缩窄，但进出口均下滑

* 美国就业市场改善，尽管经济仍处疲弱阶段

路透华盛顿5月2日 - 上周美国初请失业金人数大幅降至2007-09年经济衰退初期以来的最低点，表明经济虽依然疲弱，但就业市场却在不断改善。

周四公布的其它数据显示，美国3月贸易逆差缩窄，不过进出口双双下滑，给国内外的需求发出了警讯。

劳工部宣布，美国上周经季节调整后的初请失业金人数减少1.8万人，至32.4万。

与此相反的是，有越来越多迹象表明3月和4月经济活动趋于疲软，经济学家把这种现象称为春季疲弱(spring swoon)，因在前两年也曾经出现过。

“第一二季度间增长放缓，但初请失业金数据显示放缓程度有限，”摩根大通经济分析师Daniel Silver称。

该数据不能直接反映美国劳工部周五将公布的4月就业报告，但显示雇主裁员压力减轻，即便他们减少招聘。

“问题不在于裁员。企业不愿招聘，令就业市场停滞不前，”Moody’s Analytics经济分析师Ryan Sweet称。

分析师原本预期上周初请失业金人数为345,000人，该数据的正面信号推动美股上涨，美债收益率(殖利率)上升。欧洲央行降息亦提振投资者人气。

分析师预计周五的就业报告将显示，上月就业人数增加14.5万人，好于3月的增加8.8万人，但不足以使失业率下降。失业率料持稳在7.6%。

**贸易逆差缩窄**

就业市场目前的疲弱状况以及通胀放缓，促使美联储在周三结束的两天政策会议上决定继续对经济提供刺激。政策制定者表示，若经济需要进一步帮助，有可能增加债券购买。

上周初请失业金人数为2008年1月以来最低，当时正值本轮经济衰退开始后的一个月。

此外，商务部公布的数据显示，美国3月贸易逆差缩窄幅度大于预期，因出口下降，且进口创下2009年以来最大降幅，这或许意味着美国消费者对商品和服务的需求减少。

“这反映出一个糟糕的情况，说明国内外的经济成长动能都在减弱，”道明证券经济学家Millan Mulraine说。

Capital Economics的分析师对进口下降的看法要乐观一些，认为这可能受暂时性因素影响，由于中国假期所在月份的原因，该国的商品出口受到抑制。

无论如何，贸易逆差缩窄至388亿美元，意味着第一季经济成长或许要比上周政府估计的环比年率成长2.5%要强一些。(完)

(编译 郑茵/王丽鑫 审校 李爽)

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