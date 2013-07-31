监管方加强风险控制 巴克莱和德银遭受冲击

* 巴克莱需要筹资128亿英镑，拟从投资者处融资58亿英镑

* 德意志银行已确定2,500亿欧元可能减记的资产

* 投资者担心有更多银行需要筹措资本

* 惠誉称，意大利中型银行可能需要更多股权资本

路透伦敦/法兰克福7月30日 - 英国巴克莱和德国德意志银行为满足更严格的风险规定，周二宣布采取相应措施，其中巴克莱将进行规模90亿美元的供股，德银则将进行新的资产清理行动。投资者担心监管当局可能要求其他欧洲银行采取类似行动。

不像在金融危机高峰期就快速完成重组和资本结构调整的美国同业，欧洲的银行仍在努力摆脱2007-2009年危机的遗留影响，英国和欧洲大陆的监管当局担心其中的部分银行仍然构成大到不能倒的问题。

“巴克莱的资本状况按欧洲标准来看算是相对较好的，如果连它也需要筹集那么多的资本，说明欧洲还有很长的路要走，”一家英国基金公司的股票业务主管说道。

“我们预计欧洲会逐渐推进，资本标准会越来越高，最终达到监管当局希望的水平。就筹资而言，我们仍将会还有很长一段路要走。”

英国意外出台限制银行风险暴露的新规定，巴克莱(BARC.L)首当其冲。根据新的规定，该行必须在未来一年额外筹集128亿英镑资本。

为了达到新的资本目标，这家市值排名第三的英国银行业者将从股东那里筹措58亿英镑，放贷规模缩减650-800亿英镑，并出售价值20亿英镑的债券。这一消息打压其股价收跌5.7%。

更严厉的风险规定可能抑制放款活动，英国商务大臣上周指责英国央行提高资本要求将妨碍经济复苏。

英国标准人寿保险公司批评监管当局“政策缺乏稳定性与连贯性”。该公司是巴克莱与英国股市最大的投资者之一。

监管体制“看上去不但多变，而且对银行充满敌意，因此提高了银行业的资金成本，”标准人寿投资公司的股票部门主管David Cumming表示。

在欧元区，各国监管者正敦促银行管控好其财务状况，明年欧洲央行将直接监管该地区的大型银行。

惠誉评级机构周二称，由于严重衰退和坏账增加，意大利中型银行可能不得不筹集更多股本，以应对资本压力。意大利央行已经对该国20家银行进行了坏账审核。

已经筹集约50亿欧元新债和股本的德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)表示，已经增加预留2,500亿欧元的资产供削减，以遵守更加严格的银行法规。这个数字约相当于丹麦一年的经济产出。

该银行股价收跌3.9%，表现落后于欧洲银行股指数.SX7P，后者下滑0.24%。

除了资本压力之外，欧洲的投行还卷入了一系列监管调查，包括关于操纵指标利率的全球性调查，以及在美国销售抵押支持债券时的不当操作。

在法兰克福，德意志银行增加预留6.3亿欧元用于应对索赔及和解，导致其季度获利低于预期。

即使各家银行与监管者达成和解，仍面临着其他方面的起诉。

巴克莱和瑞银集团(UBS)UBSN.VX在指标利率操纵案中已经花费近20亿美元。但费城政府最近又起诉它们涉嫌利率操纵，同时涉案的还有德意志银行和几家其他银行。

巴克莱还增加预留20亿英镑，用于支付有关在英国不当销售产品的索赔。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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