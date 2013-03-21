（更正）塞浦路斯向俄求援 欧盟继续施压

2013年3月20日，人们在塞浦路斯银行尼科西亚一家支行外的ATM机上进行交易。 REUTERS/Yorgos Karahalis

(更正：因译文有误，内文第一个小标题上方倒数第二段亚斯穆森讲话中的对银行业迅速进行“资产重组”，应改为“资本重组”)

* 财长称尚未与俄罗斯达成援助协议

* 议会一致否决欧盟提议的存款征税计划

* 欧央行威胁不对塞浦路斯银行业提供紧急流动性

* 政府命令银行继续停业至3月26日

路透尼科西亚/莫斯科3月20日 - 塞浦路斯周三将银行停业时间延长至下周，并考虑将养老基金国有化，以期避免金融崩溃。之前塞浦路斯否决了欧盟的救助条款，并向俄罗斯求援。

危机协商一直持续到夜晚，执政党民主复兴党(Democratic Rally)警告称，情势刻不容缓。

“我们时间已经不多了，只有几个小时的时间来拯救我们的国家，”该党副党首Averos Neophytou对记者表示。

银行自周末以来一直关门，一位政府官员对路透表示，本周银行将继续关闭，在假日周末之后，直到下周二才会重新营业。

塞浦路斯财长Michael Sarris已到达莫斯科，俄罗斯财政部称，塞浦路斯又寻求50亿欧元的援助，之前已要求俄罗斯将一笔25亿欧元的贷款延长五年并降低利率。俄罗斯在塞浦路斯有特殊利益，因许多俄罗斯公民把存款放在塞浦路斯。

塞浦路斯国会周二投票否决了为获取欧盟100亿欧元援助所必需的银行存款课税提案，坚决抵制在过去三年中被危机困扰的希腊、葡萄牙、爱尔兰、西班牙和意大利所接受的这种撙节举措。

欧元区的要求显示出其与俄罗斯在塞浦路斯问题上的紧张关系。俄罗斯总理梅德韦杰夫称，欧盟的做法就像“公牛闯进了瓷器店”，并将欧盟的提议比作前苏联时期将私人财产充公的做法。欧盟的提议将迫使俄罗斯储户对救助塞浦路斯银行业做出贡献。

但欧洲央行仍保持压力，并警告若无法迅速达成援助协议，将不得不停止对塞浦路斯的援助。

欧洲央行执委亚斯穆森周二在接受德国时代周报专访时表示，“我们只对有偿付能力的银行提供紧急流动性...若无法迅速达成救援协议，塞浦路斯银行业者的偿付能力就无法维持。救援协议包括对银行业迅速进行资本重组。”亚斯穆森是欧洲央行塞浦路斯问题的首席谈判代表。

虽然违约和银行业崩溃的威胁临近，塞浦路斯人周二仍拒绝了欧盟对存款课税的要求，反对者称这项举措违背了欧盟范围内对10万欧元以内存款提供担保的原则。

**仍在讨论救援计划**

塞浦路斯政府称正在拟定“B计划”，总统阿纳斯塔夏季斯频繁会晤政党领袖、政府部长和三驾马车(欧盟、欧洲央行和IMF)的官员。

议员Marios Mavrides对路透表示，其中讨论的一个选项是国有化半国有企业持有的养老金，这些基金在20-30亿欧元。

一名与会的反对党人士表示：“这个想法是，我们能动用某些机构的养老金，例如Cyprus Telecoms Organisation和Electricity Authority或者其它机构，这样就能筹得20-30亿欧元。

另一个可能的提案是以未来的天然气收入等国家资产为基础发行公债。一些官员曾经提及将这个办法与征收银行存款税结合起来，但税率会低于原计划。

塞浦路斯能源部长George Lakkotrypis在莫斯科参加一个官方举办的旅游业展会，但却加剧了有关协议中会加入动用未开发的海上天然气储备，以换取俄罗斯救援的说法。

“我们强调了局势的艰难程度，”Sarris在与俄财长Anton Siluanov举行会谈后表示，“我们将继续讨论，寻找能够得到一些支持的解决方法。”

“还没有提议，也没有具体内容。”

俄罗斯企业及个人在塞浦路斯有数十亿计欧元存款。这也是银行储户不掏钱，德国及其它欧元区北部国家就不愿救助塞浦路斯的原因之一。

塞浦路斯政府否认了希腊媒体有关塞浦路斯已与俄罗斯投资者达成协议的报导。报导称俄罗斯投资者将买下塞浦路斯第二大银行Cyprus Popular CPBC.CY。该银行去年被政府接管。

对希腊的风险敞口使塞浦路斯银行业受损。希腊政府表示，塞浦路斯银行在希腊的分行将继续关闭到周末。

**贸易放缓**

存款征税计划将对100,000欧元以上的账户征税近10%，存款额较低的账户也会受到影响。不过塞浦路斯政府提议减轻冲击的影响，对20,000欧元以下账户免予征税。

德国总理默克尔表示，是否拿出替代方案取决于塞浦路斯政府，而让存款额超过100,000欧元的账户分担救助成本是公平的。100,000欧元通常是国家存款保险的上限。

欧盟曾有过施压较小成员国再度投票，以达到其理想结果的先例。

有迹象显示，银行的关闭正在令贸易放缓。一些加油站拒绝接受信用卡支付，要求现金支付。

尽管对小储户征税在政治上非常棘手，但塞浦路斯政府在对大额存款人征收较高税率从而放过小储户的选择前犹豫不决，因为他们担心这会冲击离岸银行业务。该项业务在其经济中占有很大的比重。

此次危机在塞浦路斯历史上前所未有。

目前该国财长Sarris和能源部长Lakkotrypis都在莫斯科，外界对俄罗斯油气巨头Gazprom GASP.MM提出其自身的救助方案，以换取塞浦路斯海上天然气矿藏勘探权的揣测不断升温。Gazprom的发言人否认该公司提出过救助方案。

欧洲官员对当前的情势愈发恼火。

未使用欧元的波兰，其外长Radoslaw Sikorski说：“没有必须接受救助的义务...塞浦路斯有自行选择并承受后果的权力。”

不过这种欧元区成员国破产的想法，引发了对于欧元信心的担忧。

一位来自三方救助机构(欧盟、欧洲央行和IMF)的高层消息人士称，处理塞浦路斯问题甚至比救助希腊还棘手。

“虽然希腊人总是想欺骗你，但至少他们知道想要什么，”该消息人士对路透说。

“但塞浦路斯人让我们弄不清他们的意图。”(完)

(编译 李爽/张狄/梁睿雪/王洋; 审校 张涛/程琳/李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。