美国消费者支出反弹初请失业金人数下降 增长仍将保持温和

2012年12月24日在纽约拍到的场景。 REUTERS/Keith Bedford

* 消费者支出5月增长0.3%

* 经通胀调整后的支出增长0.2%

* 一周初请失业金人数降至34.6万人

* 通胀指数上升，核心通胀稳定

* 成屋待完成销售指数为逾六年来最高

路透华盛顿6月27日 - 美国5月消费者支出反弹，上周初请失业金人数下降，显示经济仍保持温和增长的态势。

虽然周四公布的数据还显示，5月成屋待完成销售达到六年半来最高，但数据总体显示经济活动可能仍会不温不火，美国联邦储备委员会(美联储/FED)不会很快缩减货币刺激举措。

OppenheimerFunds分析师Brian Levitt称，“经济增长仍在改善，但没有证据表明经济加速增长，可以促使决策者近期收紧政策。”

美联储上周表示，经济下行风险减退，今年可能会开始缩减每月的买债规模。

商务部报告称，5月消费者支出较前月增加0.3%，扭转4月环比下滑0.3%的颓势。

经通胀调整后，5月消费者个人支出较前月增加0.2%。不过，4月实质支出下修至六个月内首度呈现的萎缩，显示第二季经济成长可能将略逊于分析师原先预期。

巴克莱将其对GDP成长幅度预估下修0.4个百分点至1.4%。高盛也下调0.1个百分点至1.7%，摩根士丹利则将预估值从1.6%降至1.5%。

第一季经济扩张1.8%，增速疲软。

但Winnebago Industries(WGO.N)的业绩形成经济亮点，该公司公布至6月1日止的季度获利成长将近一倍，因露营车销售跳增55%，拖挂房车销售成长10%。

此外劳工部数据显示，上周初请失业金人数减少9,000人，经季节调整后为34.6万人。四周平均值减少2,750人至345,750人。

该报告暗示就业增长的步伐几乎没有什么改变，今年以来一直以每月平均18.9万个岗位的速度增长。

“看来企业裁员的步伐在6月期间保持稳定。就业的另一方面--雇佣似乎也持稳，”苏格兰皇家银行经济分析师Guy Berger说。

**数据的状况改善**

受数据影响，美国股市走高，标准普尔500指数.SPX连续第三个交易日收高。美元全面上扬，美国公债价格亦攀升。

上周美联储表态后美股和公债遭遇严重抛售，此后一些联储官员力求平息市场对联储即将停止购债计划的担忧。美联储一直以来每月购入850亿美元债券，希望以此压低借贷成本并加快经济成长。

“如果就业市场环境和经济成长动能不及(美联储的)展望那么乐观--而且最近几年也确实如此--我认为资产购买计划将会加快速度并进一步延长，”纽约联邦储备银行总裁杜德利周四说。

近期多项数据，包括区域制造业活动、企业支出计画及消费者信心等报告，均暗指经济在第二季初略显不稳之后已经站稳脚跟。

经济趋稳有很大部分的原因在于房市复苏转强。

全美不动产协会(NAR)5月成屋待完成销售指数上升6.7%至112.3，创下2006年12月以来新高。

尽管成屋待完成销售跳增有部分是反映买家赶忙在抵押贷款利率上升之前锁定交易，但也显示出基本面的力道。

在面临税负增加及所得成长不振的情形下，房价上涨也让消费者有能力扩大支出。

不过商务部报告显示，5月所得成长0.5%，创下2月以来最大升幅，4月成长幅度仅有0.1%。所得成长带动储蓄率升至五个月高点3.2%。

“这为第三季有所进展埋下了伏笔，”克利夫兰Key Private Bank首席投资策略师Bruce McCain表示。

该报告也显示经济中通胀略为升温，暗示需求小幅增加。

5月个人消费支出指数(PCE)上升0.1%，之前两个月呈现下滑；而排除食品和能源价格的核心PCE亦上升0.1%，4月时则是持平。

5月PCE较上年同期上涨1.0%，远低于美国联邦储备理事会的2%目标，但高于4月的0.7%。

5月核心PCE较上年同期上涨1.1%，持平于4月增长水准。尽管这暗示着在一段长时间通胀不兴后略为趋于稳定，但这也追平了1960年开始编制此项数据以来少数几次出现的纪录低点。(完)

(编译 张荻/李爽/郑茵/张明钧; 审校 徐文焰)

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