美国制造业和初请失业金数据均向好 意味经济成长动能增强

2013年7月18日，克莱斯勒在俄亥俄州一家工厂的员工在工作。 REUTERS/James Fassinger

* 制造业活动7月加速，达两年来高点

* 上周初请失业金人数为2008年1月以来最低

* 报告显示经济成长动能增强

路透华盛顿8月1日 - 美国制造业活动7月升至两年高位，上周初请失业金人数亦降至五年半低位。这些数据支持美国经济成长今年下半年将加速的观点。

进入第三季度，美国经济突然发力，维持外界对美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在今年稍晚开始缩减刺激的预期。

“未来经济成长前景仍极为乐观，这令9月缩减刺激的时间表没有丝毫改变，尽管美联储承认通胀低于目标，”道明证券分析师Gennadiy Goldberg表示。

供应管理协会(ISM)周四公布数据显示，7月全国制造业活动指数从6月的50.9升至55.4，受新订单和产出劲升支撑。该指数高于50表明制造业扩张，今年春季时制造业表现疲弱。

制造业回暖也得到金融数据公司Markit的证实，Markit称，其编纂的美国7月制造业采购经理人指数(PMI)终值升至四个月高位。

这两份报告中统计制造业就业情况的指标均上升，其中ISM就业分项指数升至去年6月以来最高位。

这里的就业改善与美国劳工部报告的内容相吻合，后者显示上周经季节调整后的初请失业金人数减少1.9万人至32.6万人，为2008年1月以来最低位。

虽然由于汽车工厂停工，7月的初请失业金人数数据通常波动较大，但原本预计初请失业金人数会增至34.5万人的分析师称，该报告体现的整体状况符合就业增长加快的情形。

而初请失业金人数的四周平均值减少4,500人至341,250人。

“这表明就业市场仍然在扩张，没有放缓迹象，实际上可能在略微加速扩张，”4Cast的资深分析师David Sloan说。

汽车商通常在7月暂停装配厂运营，进行设备更新，但现在他们要么缩短了停产时间，要么干脆放弃停产，背离政府对数据进行季节因素调整的统计模型。

受数据影响，美国股市上涨，标准普尔500指数.SPX首次升逾1,700点。美国公债价格则下跌，美元指数.DXY上扬。

图表链接：

* 美国制造业：link.reuters.com/fyc22v

* 美国一周初请失业金人数：link.reuters.com/dec22v

* 美国企业计划裁员人数：link.reuters.com/syb22v

* 美国建筑支出：link.reuters.com/xef94t

**第三季开局不错**

上周初请失业金数据对周五公布的7月非农就业报告没有影响，因为它落在非农就业报告的调查日期之外。据一项路透调查，美国政府料将公布，上个月非农就业岗位增加18.4万个，6月为增加19.5万。

7月失业率料下降0.1个百分点至7.5%。不过周三出炉的ADP就业报告显示，美国7月民间就业岗位维持高速增长，因此政府非农就业报告可能好于预期。

美国第二季总体就业岗位月均增幅为19.63万个。

咨询机构Challenger, Gray & Christmas公布的另一份报告显示，美国企业7月计划裁员人数减少4.2%。

制造业数据以及稳步改善的就业市场状况，说明经济在第三季开局不错。第二季国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.7%，高于第一季的1.1%。

ISM调查中的新订单分项指数触及两年高点，此外库存下降，暗示企业订单状况有可能进一步增强。

“我们一直在说，制造业的增长势头将在今年下半年增强，因为欧洲情势所带来的拖累减轻，而且资本支出增长，”RDQ Economics首席分析师John Ryding表示。

“这份报告与这一观点相符，从新订单增长和库存下降来看，较快的增长势头将延续至8月。”

房产市场走强带动了市场对卡车的买需畅旺，从而可能提振制造业。通用汽车(General Motors)(GM.N)、福特汽车(F.N)和克莱斯勒集团7月卡车销售强劲。不过，一些畅销车型的库存水平较低放缓了汽车销售。

商务部报告显示，美国6月建筑支出意外下降。但分析师对此并不担心，指出5月和4月的建筑支出数据均上修。

“5月和4月的建筑支出数据大幅上修，说明第二季整体情况乐观，这呼应了昨日公布的第二季GDP报告中住宅等建筑投资增长稳健这一点，”巴克莱高级分析师Peter Newland表示。

商务部公布，美国7月建筑支出回落0.6%，年率为8,839亿美元。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)

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