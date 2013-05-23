美国4月成屋销售接近三年半高点

* 4月成屋销售增长0.6%

* 成屋销售年率为2009年11月来最高

* 库存吃紧持续限制销售增速

* 房价中值为2008年8月以来最高

路透华盛顿5月22日 - 美国4月成屋销售升至近三年半来最高水平，房价也上涨，扶助经济抵御美国政府紧缩支出带来的强劲阻力。

全国不动产协会周三表示，4月成屋销售增长0.6%，年率达497万户，为2009年11月以来最高水平。

该数据彰显楼市状况改善，开始重新企稳。4月成屋销售较上年同期高出9.7%。

“这对整体经济是很大的支持，”美银美林资深分析师Michelle Meyer说。“能缓冲经济中其它问题的影响。”

楼市复苏同样影响就业市场，建筑业就业增加。

这应该能限制本季经济放缓的程度。今年第一季美国经济环比成长年率为2.5%。

国内部分地区供应吃紧，限制了售房速度。但卖家被房价上涨吸引，开始重回市场。市场中房屋库存较3月增加11.9%至216万套。

欲浏览美国成屋销售图表，请点选：(link.reuters.com/cyc24t)

**供应仍然紧张**

按照4月的销售速度来算，供应可供销售5.2个月，高于3月的4.7个月。但仍低于通常被认为供需达到良好平衡的6个月。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)的货币刺激措施将抵押贷款利率压低至纪录低位附近，给市场以扶持。美联储主席贝南克周三表示，如果经济将可以保持成长动力，那么央行“未来几次会议”中的某一次有可能决定缩减目前每月850亿美元的购债规模。

楼市报告几乎没有影响美国金融市场，交易商关注的是贝南克的讲话。美元指数升至近三年高位，美国公债价格则大跌。

美国股市回落，标普500股指.SPX录得三周来最大跌幅。

数据再一次证明楼市复苏态势愈发稳固，上月房屋廉价急售(distressed sales)比例降至18%，也是全美不动产协会自2008年10月开始记录这个数据以来的最低水平。3月时该比例则为21%。

房产出售速度加快也显示出形势明朗的迹象。4月市场售房时长中值为46天，低于前月的62天。这也是2011年5月NAR开始记录该数据以来的最低水平。在2006年楼市崩跌以前，售房时长通常在90天左右。

“市场明显有许多有买房意向的买主迅速抢购房屋，但市场看起来没有足够房源，”苏格兰皇家银行分析师Omair Sharif说。(完)

(编译 梁睿雪; 审校 张涛/李爽)

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