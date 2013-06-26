美国第一季经济成长数据较初值大幅下修 复苏形势令人关切

6月6日在美国阿肯色州一家沃尔玛超市拍到的图片。 REUTERS/Rick Wilking

* GDP环比年率增幅由2.4%下修至1.8%

* 消费者支出、企业投资双双下修

* 住宅建设数据上修

路透华盛顿6月26日 - 正当美国联邦储备委员会(美联储)考虑缩减大规模货币刺激政策之际，美国政府于周三宣布下修第一季经济成长初值，对经济复苏的形势提出警示。

商务部公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率终值为增长1.8%，初值为成长2.4%，去年第四季仅为成长0.4%。

除住宅建筑和政府部门外几乎所有类别的分项数据都被下修。此前路透调查中受访经济学家原预测GDP终值增幅料与初值相同。

最令人意外的是消费者支出，由初值成长3.4%下修为成长2.6%，造成GDP增幅减少逾0.5个百分点。消费者支出在美国经济活动中的比重超过三分之二。

分析师提醒不要过度解读这个数据，因其本质上属于回顾型数据，但也表示它有可能给美联储在考虑削减购债计划的时候带来压力。

“数据令他们对上周讨论的逐步缩小购债规模操作的意愿有些降低，”瑞银分析师Sam Coffin说。

美联储主席伯南克上周表示，今年晚些时候可能会削减当前每月850亿美元的公债购买规模，并有可能在2014年中退出购债计划。

此番言论导致股市大跌，指标10年期美国公债收益率(殖利率)升至近两年高点。

不过，周二发布的企业投资计划及房价等一批强劲经济数据巩固了投资者信心。

美国股市继周二收高后，周三延续升势。当日公债价格亦上涨，收益率(殖利率)下跌。

GDP报告显示，第一季住宅建筑增长14.0%，但贝南克讲话后抵押贷款利率飙升，可能给该产业降温。

6月21日止当周30年期固息抵押贷款利率上升29个基点至4.46%，为2011年8月以来最高水准。这抑制了再融资活动，不过购房贷款需求小幅上升。

**利好与利空因素**

对消费者支出的下修大致反映出，非营利机构代表消费者在医疗保健服务上的花费较低。分析师将此归因于政府在医疗保健方面的支出减少。

可即便被下修，第一季消费支出仍经受住增税的考验，较第四季有所升温。而最近消费者信心改善意味着家庭消费不会下滑。

第一季经济增长脚步亦受到出口下滑1.1%的拖累，出口不振可能是由于全球经济减速。第一季出口前值为增长。

企业支出几乎没有增长，非住宅建筑投资降幅超过原先估计，且是两年来首次下降。

库存增长速度略微下修，但对GDP增长率的贡献仍超过0.5个百分点，因为其较第四季大为加快。

扣除库存因素的GDP增长环比年率为1.2%，为两年来最慢。(完)

(编译 郑茵/梁睿雪/徐文焰；审校 李婷仪/张荻/徐文焰/于春红)

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