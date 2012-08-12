田径场高潮迭起 巴西男足无缘金牌

路透伦敦8月11日电（记者Mike Collett-White and Matt Falloon）---田径赛场最後一天的比赛在男子4x100米接力决赛中达到了高潮，博尔特周六在男子4X100米决赛中带领牙买加队打破了该项目世界纪录，以三块金牌和一项世界纪录的辉煌成绩结束了他的伦敦奥运会，但是这个“活着的传奇”不确定是否能再现这一壮举。

已在男子100米和200米比赛中成功卫冕的博尔特在4X100米比赛中跑最後一棒，其他三位牙买加队员分别是卡特（Nesta Carter）、弗拉特尔（Michael Frater）和布雷克（Yohan Blake）。他们以36秒84的成绩夺冠，比去年牙买加队在世锦赛上创下的世界纪录快了0.2秒。

这也是博尔特两届奥运会夺得的第六块金牌，25岁的博尔特通常是自信满满，但他却不确定是否能第三次创造这样的成绩。

“我想过但是我认为这非常难，布雷克正在成长，而且我确定有很多其他的年轻人也跃跃欲试，所以我要看看四年内会发生什麽。”博尔特对记者说。

来自英国的世界冠军法拉赫（Mo Farah）如旋风般第一个冲过了男子5000米终点，几天前他刚刚在10000米跑中获得了金牌。

俄罗斯阵中的世锦赛冠军萨维诺娃（Mariya Savinova）力克南非选手塞门娅（Caster Semenya），赢得女子800米跑金牌。美国队则赢得了女子4x400米跑接力的金牌。

东道主英国正在为取得一个世纪以来最多的奥运奖牌而庆祝。法拉赫的长跑是英国的夺金点之一。在为英国赢得了史上第一枚男子5000米跑金牌之後，法拉赫往田径场上一躺，兴奋地做了几个仰卧起坐。

他是第七位在同一届奥运会上同时获得男子5000米跑和10000米跑金牌的运动员。

奥运比赛己经进行到倒数第二天了，体育新闻并不总能占据报纸头条。

一名叙利亚运动员因为药检呈阳性而被取消参赛资格，还有一名韩国足球运动员因为做出含有政治意味的手势而被取消参加颁奖典礼的资格。尽管周六产生了单日最多金牌，但是这些事件为这一天蒙上了一些阴影。

参加女子400米栏比赛的叙利亚选手埃尔穆罕默德（Ghfran Almouhamad）成为本届奥运会自7月16日开幕以来第11个被逐出奥运会的选手。

伦敦奥运会期间，由10人组成的叙利亚代表团吸引了大量媒体的注意。相对於他们取得的成绩，媒体更关注叙利亚国内反对派与总统阿萨德（Bashar al-Assad）势力这两者间的冲突。

政治影响了这场盛会。另一个例子是，在一名韩国足球运动员做出带有政治意味的手势之後，国际奥委会呼吁取消他参加颁奖典礼的资格。这名运动员的手势针对的是日韩两国间长久以来的领土问题。

五届世界杯冠军巴西队一直都想拿到一枚奥运会男足金牌，这次他们派出了阵容强大的队伍。然而，墨西哥队在决赛中以2-1粉碎了巴西的梦想，巴西队的夺金路依旧路漫漫。

开场仅28秒，墨西哥队的佩拉尔塔（Oribe Peralta）就攻入一球，为墨西哥队取得领先，第75分钟，佩拉尔塔梅开二度，以头球为墨西哥再入一球。直到补时阶段，巴西队才凭借胡尔克（Hulk）的进球扳回一城。温布利体育馆有86162名观众观看了这场比赛。

巴西女选手们为男足的失利带来了少许安慰，她们在女排决赛中击败美国队获得金牌。

**派对，派对，派对**

奥运会组织者们只剩下不到24小时的时间来装扮体育馆，为周日的闭幕式做准备。闭幕式艺术总监金·加文（Kim Gavin）透露，伦敦奥运闭幕式将是一场英国过去50年以来流行音乐的庆典。

辣妹组合（Spice Girls），单向组合（One Direction），乔治·迈克尔（George Michael）和谁人乐队（The Who）被认为将在闭幕式上登台，为这场《卫报》称之为“感觉良好的奥运会（feelgood Games）”画上句号。

伦敦奥组委主席塞巴斯蒂安·科（Sebastian Coe）拒绝把伦敦奥运会和往届奥运会相比较，他只是说：“我对我们举办的方式感到非常满意。”

当他在某新闻发布会上被要求描述这场闭幕式时，他说，“派对，派对，派对。”

天气预报员指出，伦敦温暖而干燥的天气会使闭幕式更具有体育盛会的气息，伦敦奥运帮助受经济衰退打击下的英国消散部分阴霾。

闭幕式不仅会有30多首流行歌曲的精彩表演，还有上千的运动员和表演志愿者，以及下一届夏季奥运会主办城市里约热内卢的8分钟演出。

“我认为下一届奥运会转到里约举办给我们的闭幕式送上一份大礼，因为他们的8分钟表演太精彩了，而且充满着桑巴的动感，”加文说，“非常地有创意，而且充满文化感，让人感觉真的很棒！”

但奥运赛事并未结束，周六产生了32块金牌，使产生金牌最多的一个比赛日。

**世界纪录？**

刚获得本届奥运会男子100米和200米两项金牌的博尔特又带领牙买加队在男子4X100米比赛中刷新了牙买加在去年世界锦标赛上创造的37秒04的世界纪录，这也是博尔特两届奥运会赢得的第六块短跑金牌。

如果牙买加的接力队需要激励，他们只需看看美国女子4X100米接力队，後者在周五的比赛中击败牙买加，并且把东德在1985年创下的世界纪录提高了半秒多。

美国队在周六的男子4X100米比赛中似乎铁定会紧逼牙买加队，他们在半决赛时就跑出了美国队历史上第三快的成绩，而当时美国队两名最好的短跑运动员都没有上场。

半决赛中，牙买加队博尔特没有上场，他们的成绩比美国队近慢了0.01秒。

被称为“水上博尔特”的英国选手麦克吉文（Ed McKeever）获得了皮划艇男子单人200米金牌，这也是奥运会新设立的更短距离更需要爆发力的皮划艇项目，他是奥运会获得该项目金牌的第一人。

东道主英国队已夺得27枚金牌，大大超越了北京奥运会时的19枚。英国队占据了金牌榜第三的位置，美国和中国分别以42枚和38枚占据榜首和第二。

土耳其选手阿尔普特金（Asli Cakir Alptekin）在女子1500米项目上夺冠，她曾因为服用禁药在2004被禁赛两年，而1500米项目近几年来经常被查出有运动员服用兴奋剂。

俄罗斯选手莱申科（Tatyana Lysenko）获得了女子链球金牌，她在2008年时正因为服用禁药而处在两年的禁赛期，只能在电视机前观看奥运会。

在周日的男子50公里竞走比赛中，前奥运冠军意大利的施瓦泽被世检测出服用了EPO（促红细胞生成素）而取消参赛资格。

该项比赛的金牌由俄罗斯选手基尔加普金（Sergey Kirdyapkin）获得，他以3小时35分钟59秒的成绩打破世界纪录。（完）

编译：孙舒/逯璐 发稿：王燕焜

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