美国数据显示劳工市场复苏加快

* 上周初请失业金人数下降0.7万人

* 四周均值创下2008年以来最低

* 1月贸易逆差扩大至444.5亿美元

* 贸易或对第一季经济增长构成轻微拖累

路透华盛顿3月7日 - 上周美国初请失业金人数出人意料地下降，表明劳工市场复苏乃至经济增长都在加快步伐。

周四的数据再度表明，面对加税，美国经济仍具韧性。不过，另一份数据显示1月美国贸易逆差有所扩大，令短期前景略微显得有点黯淡。

苏格兰皇家银行分析师Omair Sharif说：“从根本上讲，现在的形势要稍好一些。”

美国劳工部的数据显示，上周美国经季节调整的初请失业金人数下降0.7万人至34万人。这是初请失业金人数连续第二周下滑，之前分析师预计会升至35.5万人。

初请失业金人数四周均值下降0.7万人至348,750人，为2008年3月以来最低。这是衡量劳动力市场趋势的更好指标。

1月1日起，2%的薪资税减免政策结束，富有人群的税率上升。此外，850亿美元联邦预算削减计划也从3月1日启动，或对今年经济成长构成0.6个百分点的拖累。

在这种财政政策紧缩的背景下，请领失业金人数下降让分析师感到鼓舞。

“这表明就业岗位在增加，会给消费者带来收入，”富国证券资深分析师SamBullard表示。

美联储在一份报告中称，去年第四季家庭负债也以2008年初以来最快速度增长，再度显示经济形势改善。

其它报告显示，就业稳定增长和退税增加帮助提振几家零售企业的2月销售状况。

最近公布的楼市和制造业数据已经显示经济成长在加速。

“步入新年，第一季经济成长将远好于去年底，”Bullard说。

去年第四季GDP环比年率为成长0.1%。分析师对今年第一季经济成长预估最高为2.8%，主要反映了企业补充库存速度加快。

商务部公布的另一份报告则显示，1月贸易逆差扩大至444.5亿美元，12月为381.4亿美元。出口下降，但进口反弹。

经通胀调整的贸易逆差从12月的442亿美元升至480亿美元。分析师称，这说明贸易对第一季经济成长的拖累不会太大。

“贸易状况恶化会略微拖累第一季经济成长，”Mesirow Financial首席分析师Diane Swonk表示。“有迹象显示国内需求增强，这将大幅抵消出口颓势的影响。”

受乐观的请领失业金数据提振，美股略微收高，道琼工业指数.DJI连续第三天触及纪录高位，美国公债价格下滑，美元指数也下跌。

**裁员行动退潮**

虽然请领失业金数据落在周五出炉的2月非农就业报告的调查期之外，但分析师表示，如果2月就业增长好于预期他们将不会感到意外。周三的报告已经显示，民间部门雇主上月招聘员工数量超出预期。

根据路透对分析师的调查，2月非农就业岗位料增加16万个，增幅略高于1月的15.7万个。这刚刚能够让失业率持稳于7.9%。

虽然裁员浪潮已经减退去，但企业并不急于加快招聘，因为需求仍然低迷。今年迄今，请领失业金人数处于33万至37.5万人区间的低段。

另一份报告显示，美国企业2月计划裁员人数连续第二个月增加，金融业裁员数为一年多来最高。不过，计划裁员数仍处于历史性低位。(完)

(编译 王兴亚; 审校 张涛)

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