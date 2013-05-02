美联储维持刺激规模不变

* 美联储对经济的评估大致未变

* 购债速度发生变化的可能性增大

* 财政政策料抑制经济成长

路透华盛顿5月1日 - 美国联邦储备委员会(美联储)周三表示，将继续执行每月购买850亿美元债券的计划，以维持低利率并刺激经济。联储亦表示，如果出于保护经济的需要，将会加快债券购买。

美联储对政府财政紧缩政策可能拖累经济表示担忧，在声明中称经济缓慢扩张。这份声明与3月会议时基本一致。联储官员称就业市场形势持续改善，对通胀的描述也没有变化，称仍将处在或低于联储制定的2%目标。

但政策制定者们重申，失业率依然太高，将继续购买资产直至就业市场前景明显改善。

“财政政策正在限制经济成长，”美联储联邦公开市场委员会(FOMC)在为期两天的会议结束后发表声明称。“委员会准备增加或减少购债进度，以维持适当的宽松政策。”

一些分析师感到意外的是，声明中没有涉及对于近期经济数据趋弱更明确的认可。

直到最近，分析师原本还预期美联储会在正在进行的第三轮量化宽松政策期间，总共购买1万亿(兆)美元公债和抵押贷款支持证券(MBS)，并且预计美联储将在今年下半年开始放松购买力道。

现在情况看起来更有一些不稳。

“逐步削减量化宽松的说法不只是减少，而且是完全消失不见了。2014年前不太可能见到削减量化宽松的举动，”BNY Mellon资深外汇策略师Michael Woolfolk表示。

美股在美联储公布声明后起初削减跌幅，后来终场收低近0.1%。美元在震荡交投中走软。

美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治周三以担心金融失衡和长期通胀预期为由，连续第三次在政策会议上反对美联储支撑经济增长。

美国经济以低迷表现结束2012年后，今年第一季出现反弹，但第一季2.5%的增长环比年率逊于分析师预估，预测人士已经做出第二季经济表现将更加疲软的预估。

房屋市场继续出现走强迹象。不过工业部门的表现则没有那么好，周三的一份报告显示，全美工厂活动4月几乎没有增长。

而美联储诸多努力的重点所在--就业市场依然不振。美国企业3月仅新增8.8万个就业岗位，周三公布的民间部门数据显示招聘活动继续表现疲软。

与此同时，通胀已经稳步下滑。美联储青睐的核心通胀指标3月仅较上年同期增长1.1%。整体通胀年率只有1%，为三年半最低。

美联储的通胀率目标为2%。

**可用的政策工具**

为应对严重的金融危机和经济衰退，美联储在2008年底将隔夜利率降至实际为零的水平，并已购买逾2.5万亿美元资产，将资产负债表规模扩大了两倍有余，旨在压低长期利率。

如果经济前景仍不能改善，联储可能会寻找其它途径加大对经济的支持，增加资产购买规模只是其中一个选项。

美联储可能宣布将持有买入的资产直至到期，而不会在收紧货币政策的时候卖出这些资产。美联储主席贝南克已经提出这是一种可能。

决策者亦有可能选择一个更低的失业率水平作为门槛，以说明最终会在什么时候升息。目前的失业率门槛为6.5%，前提是通胀率不能有突破2.5%的危险。

研究表明，这种对未来利率前景的“前瞻性指引”可以对当前的借贷成本产生强烈影响，美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔已经建议降低这一门槛以推动经济复苏。(完)

(编译 郑茵/王翔琼/白云 审校 徐文焰/程琳)

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