美联储称保持目前购债步伐 未暗示很快缩减刺激规模

* 市场认为美联储声明比较温和，未给出有关缩减购债规模的暗示

* 美联储称通胀偏低构成风险，但应会走升

* 楼市增强，但抵押贷款利率攀升

路透华盛顿7月31日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三表示，美国经济继续复苏，但仍需要支持。没有迹象显示其计划在9月的下次会议上缩减购债刺激举措的规模。

联储结束两日会议后称，将维持每个月购买850亿美元公债和抵押支持债券(MBS)的步伐，以继续支撑仍面临联邦预算紧缩拖累的经济。

联储会后声明出现三处明显调整，分析师称这令声明基调偏向温和。

首先，声明略微调低了对经济复苏的看法，称增长步伐“温和”，有别于过去一年中多数时间所说的“适度”。

美联储还指出抵押贷款利率上升，暗示这可能给房市复苏构成潜在的障碍。

同时，重要的是，美联储承认通胀过低的潜在危险--这与圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德的立场明显一致，布拉德在6月持异议，因担心物价压力的不断下滑。

“委员会认识到通胀率持续低于2%目标可能给经济构成风险，但其预期中期内通胀将向目标水准回升，”美联储称。

分析师预计美联储将在9月缩减购债步伐，但如果在这之前的经济数据并未表明经济在增强，声明措辞的上述变化给美联储留出了回旋余地。

美联储声明短暂提振美国股市上涨，但是股市终场收低，美国政府公债价格小幅上涨，美元则下跌。

“声明有些偏温和，因为美联储没有提供更具体的缩减资产购买的时间表，也没有在这个问题上给予更多或是新的指引，”Bank of the West的首席经济学家Scott Anderson说。

**关注物价**

堪萨斯联储总裁乔治反对缩减购债的决定，因为她担心那可能会破坏央行长期宽松货币政策造就的金融稳定局面。今年每次政策会议上她都持这一观点。

美联储在2008年底降息至近零水平，之后进行了三轮大规模购债行动，美联储的资产负债表规模因此膨胀到原来的三倍多，至约3.6万亿美元。

在6月19日的记者会上，联储主席伯南克指出，该央行可能在今年稍晚开始削减本轮购债举措力度，并在2014年中以前结束该计划。

周三发布的一份政府报告显示，美国经济第二季增长环比年率为1.7%，好于预期，但第一季数字从1.8%下修至1.1%。

而且，该报告显示第二季个人消费支出(PCE)物价指数持平，核心PCE物价指数上升0.8%，远低于联储2%的目标水平。

美联储在小心翼翼地迈向缩减购债规模之际，也特别强调指出，任何缩减刺激举措的行动都不意味着央行接近升息。

美联储周三“重申”了有关在购债行动结束后、需要在相当长的一段时间里维持超宽松货币政策的立场。这也是美联储声明另一个略显温和的调整。

然而，美联储未改变其有关升息的前瞻性指引中的关键门槛，重申只要失业率继续高于6.5%，未来一至两年预估通胀不超过2.5%，就将维持利率在近零水准。

6月失业率为7.6%。分析师预计，周五非农就业报告料显示7月失业率降至7.5%。

尽管美联储竭力通过采行前瞻性指引来拉低较长期借贷成本，但针对美联储可能缩减资产购买计划规模的传闻，市场已经通过卖出债券做出回应。

指标10年期美国公债收益率高出了5月初水准整整一个百分点左右。抵押贷款利率也录得了类似的升幅。

“家庭支出和企业固定投资均增长，而且房屋产业一直在增强，但抵押贷款利率有所上升，且财政政策正在抑制经济增长，”美联储称。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)

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