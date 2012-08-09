美国在田径赛场刮起夺金狂潮

路透伦敦8月8日电（记者 Mark Trevelyan）---美国在奥运会径赛项目上与牙买加的对决中占到了上风，周三，美国选手梅里特（Aries Merritt）获得男子110米栏冠军，而菲利克斯（Allyson Felix）在女子200米项目上夺金，这也是她第三次在奥运会上冲击该项目金牌，前两次均只摘得银牌。

在男子200米半决赛上，博尔特（Usain Bolt）和布雷克（Yohan Blake）顺利进入决赛，准备在伦敦奥运会上第二次进行历史性的对决。

美国队在奥运会第12天的比赛上拿下了田径项目12枚奖牌中的7枚，其中包括里斯（Brittney Reese）摘得女子跳远金牌，这也使美国的金牌总数距离位於榜首的中国仅差2枚。

奥运会女子沙滩排球决赛则是美国两对组合的会师，最终，沃尔什（Kerri Walsh）/梅特雷纳（Misty May-Treano）以2比0的比分战胜了同袍罗斯（April Ross）/凯西（Jennifer Kessy），第三次在奥运会上折桂。

其他方面，匈牙利在皮划艇比赛上获得男女项目各获金牌，中国则是连续第二次在奥运会上包揽乒乓球项目的所有金牌，瑞士选手古尔达特（Steve Guerdat）在马术个人障碍赛上夺得冠军。

法国男篮和西班牙男篮的比赛十分激烈，而在男排比赛上，意大利淘汰了卫冕冠军美国队。男子水球卫冕冠军匈牙利队也惨遭意大利淘汰。

男子110米栏比赛成为美国选手的天下，梅里特与理查德森分别赢得冠亚军，牙买加选手Hansle Parchment取得铜牌。

“人们都太讨论在金牌榜追赶与中国的差距，我知道美国会掀起一波夺金热潮，向世界展示我们是田径第一大国，”理查德森说。

**双冠卫冕**

博尔特和布雷克轻轻松松闯过200米半决赛，而且都在冲刺阶段明显有所放松。昵称“野兽”的布雷克跑出了20.01秒的全场最好成绩，比自己的训练搭档博尔特快了0.17秒。

这对夥伴将在周四的200米决赛中同场竞技。在北京曾经拿到过男子100米和200米金牌的博尔特，在本届奥运会上已经将百米金牌收入囊中；他将去追求历史性的“双冠卫冕”，使自己成为传奇。

“他是我的好朋友，我想这场比赛会很有趣，”布雷克说道。

博尔特表示，他很期待自己最喜欢的这项运动的决赛到来，而且他觉得自己会赢得“毫无悬念”。

美国名将伊顿（Ashton Eaton）在男子十项全能首日的比赛中甩开了队友Trey Hardee和比利时对手Hans Van Alphen，一路遥遥领先。

**沙特女选手亮相**

Sarah Attar成为了第一位在奥运会田径赛场上参赛的沙特阿拉伯女选手。她在女子800米预赛中，带着白色头巾跑在最後。

“代表全沙特的女性来到这里参赛是我莫大的荣幸。这是一个历史性的时刻。我希望从此将发生改变。这是很大的进步。这是一场难以置信的经历，”Attar说道。她同时也有美国国籍，并且正在洛杉矶的佩珀代因大学（pepperdine University）就读。

她的女同胞Wojdan Ali Seraj Abdulrahim Shaherkani在上周的柔道赛场坚持了仅80秒，也在首轮比赛被淘汰。尽管如此，她们都被来自祖国和世界各地的人们呼为女英雄。

**拳击场悲歌**

在女性选手第一次参赛的拳击场上，爱尔兰名将泰勒（Katie Taylor）击败了塔吉克斯坦对手，将在周四与俄罗斯的奥琪佳娃（Sofya Ochigava）争夺60公斤级冠军。

在女子75公斤级的决赛中，17岁的美国小将Claressa Shields将对阵另一位俄罗斯人Nadezhda Torlopova，後者已经33岁了，几乎是她年龄的两倍。

美国男子拳击队首次从奥运赛场上空手而归。“他们不值得看，每一个人都是垃圾，”在多个级别赢得过世界冠军荣耀的托尼（James Toney）告诉路透记者。

荷兰女子曲棍球队在点球大战中击败了新西兰队，她们将在决赛中遭遇击败东道主英国队而晋级的阿根廷队。

在篮球方面，西班牙队艰难地顶住了法国队的攻势，最後以66比59拿下比赛。这场半决赛火药味十足，险些爆发争端。

“每个人都想为了奖牌努力拼搏。有时候，一旦感情因素参与进来，人往往会失控。最重要的是，没有人受伤，”西班牙的马克·加索尔（Marc Gasol）在赛後表示。（完）

编译：逯璐/林秀峰 发稿：王燕焜

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