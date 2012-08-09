美国在田径赛场刮起夺金狂潮

焦点：中国债市大门又打开一点 但外资还是不太敢进
路透香港/上海3月1日 - 中国向境外债券投资者开放衍生品市场的举措可能有助于阻击资金外流，但对资本管控的忧虑犹存，令海外投资人保持谨慎。
路透伦敦8月8日电（记者 Mark Trevelyan）---美国在奥运会径赛项目上与牙买加的对决中占到了上风，周三，美国选手梅里特（Aries Merritt）获得男子110米栏冠军，而菲利克斯（Allyson Felix）在女子200米项目上夺金，这也是她第三次在奥运会上冲击该项目金牌，前两次均只摘得银牌。
在男子200米半决赛上，博尔特（Usain Bolt）和布雷克（Yohan Blake）顺利进入决赛，准备在伦敦奥运会上第二次进行历史性的对决。
美国队在奥运会第12天的比赛上拿下了田径项目12枚奖牌中的7枚，其中包括里斯（Brittney Reese）摘得女子跳远金牌，这也使美国的金牌总数距离位於榜首的中国仅差2枚。
奥运会女子沙滩排球决赛则是美国两对组合的会师，最终，沃尔什（Kerri Walsh）/梅特雷纳（Misty May-Treano）以2比0的比分战胜了同袍罗斯（April Ross）/凯西（Jennifer Kessy），第三次在奥运会上折桂。
其他方面，匈牙利在皮划艇比赛上获得男女项目各获金牌，中国则是连续第二次在奥运会上包揽乒乓球项目的所有金牌，瑞士选手古尔达特（Steve Guerdat）在马术个人障碍赛上夺得冠军。
法国男篮和西班牙男篮的比赛十分激烈，而在男排比赛上，意大利淘汰了卫冕冠军美国队。男子水球卫冕冠军匈牙利队也惨遭意大利淘汰。
男子110米栏比赛成为美国选手的天下，梅里特与理查德森分别赢得冠亚军，牙买加选手Hansle Parchment取得铜牌。
“人们都太讨论在金牌榜追赶与中国的差距，我知道美国会掀起一波夺金热潮，向世界展示我们是田径第一大国，”理查德森说。
**双冠卫冕**
博尔特和布雷克轻轻松松闯过200米半决赛，而且都在冲刺阶段明显有所放松。昵称“野兽”的布雷克跑出了20.01秒的全场最好成绩，比自己的训练搭档博尔特快了0.17秒。
这对夥伴将在周四的200米决赛中同场竞技。在北京曾经拿到过男子100米和200米金牌的博尔特，在本届奥运会上已经将百米金牌收入囊中；他将去追求历史性的“双冠卫冕”，使自己成为传奇。
“他是我的好朋友，我想这场比赛会很有趣，”布雷克说道。
博尔特表示，他很期待自己最喜欢的这项运动的决赛到来，而且他觉得自己会赢得“毫无悬念”。
美国名将伊顿（Ashton Eaton）在男子十项全能首日的比赛中甩开了队友Trey Hardee和比利时对手Hans Van Alphen，一路遥遥领先。
**沙特女选手亮相**
Sarah Attar成为了第一位在奥运会田径赛场上参赛的沙特阿拉伯女选手。她在女子800米预赛中，带着白色头巾跑在最後。
“代表全沙特的女性来到这里参赛是我莫大的荣幸。这是一个历史性的时刻。我希望从此将发生改变。这是很大的进步。这是一场难以置信的经历，”Attar说道。她同时也有美国国籍，并且正在洛杉矶的佩珀代因大学（pepperdine University）就读。
她的女同胞Wojdan Ali Seraj Abdulrahim Shaherkani在上周的柔道赛场坚持了仅80秒，也在首轮比赛被淘汰。尽管如此，她们都被来自祖国和世界各地的人们呼为女英雄。
**拳击场悲歌**
在女性选手第一次参赛的拳击场上，爱尔兰名将泰勒（Katie Taylor）击败了塔吉克斯坦对手，将在周四与俄罗斯的奥琪佳娃（Sofya Ochigava）争夺60公斤级冠军。
在女子75公斤级的决赛中，17岁的美国小将Claressa Shields将对阵另一位俄罗斯人Nadezhda Torlopova，後者已经33岁了，几乎是她年龄的两倍。
美国男子拳击队首次从奥运赛场上空手而归。“他们不值得看，每一个人都是垃圾，”在多个级别赢得过世界冠军荣耀的托尼（James Toney）告诉路透记者。
荷兰女子曲棍球队在点球大战中击败了新西兰队，她们将在决赛中遭遇击败东道主英国队而晋级的阿根廷队。
在篮球方面，西班牙队艰难地顶住了法国队的攻势，最後以66比59拿下比赛。这场半决赛火药味十足，险些爆发争端。
“每个人都想为了奖牌努力拼搏。有时候，一旦感情因素参与进来，人往往会失控。最重要的是，没有人受伤，”西班牙的马克·加索尔（Marc Gasol）在赛後表示。（完）
编译：逯璐/林秀峰 发稿：王燕焜
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