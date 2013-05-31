未获批准的转基因小麦引发恐慌 美国急忙安抚买家

2012年6月12日在密歇根州北部一家农场，农场主Walter Zarembe站在麦田中。 REUTERS/Rebecca Cook

* 日本取消购买美国小麦的招标

* 欧盟准备对进口小麦进行检测

* 小麦进口国要求美国政府提供更多信息

路透芝加哥/华盛顿5月30日 - 美国首次在农田中发现未获批准的转基因小麦在全球引起一片哗然，周四政府官员急忙平息各方的质疑，并采取行动调查这一转基因品种是如何在10年前从实验田中流出。

上月末在俄勒冈州的农田里发现了生物科技巨头孟山都(MON.N)研发的一转基因品种小麦，在媒体报导之后日本取消了购买美国小麦的计划，欧盟也表示将加强监测。焦急的美国农户担心自己的麦田是否也受到了污染。

即使调查已经进行了好几周，专家们仍然一头雾水，搞不清孟山都停止所有麦田实验之后该品种如何存活了这么多年。检测出该转基因品种的俄勒冈州立大学小麦研究员称，该品种在种植与孟山都不同品种的田地里发现，与进行实验的麦田相距很远。

美国农业部(USDA)发言人Ed Curlett表示，九名农业部的调查人员目前在俄勒冈及附近的现场收集证据，包括证人陈述、记录和样本。周三被通报相关信息的小麦行业消息人士称，没有结束调查的时间表。

“本月我们一直在增加调查人手，希望快速仔细地进行调查，每天尽可能监测更多的区域，以确定这究竟是什么品种，以及怎样到达这个地方，可能还会蔓延到哪里，”Curlett表示。

美国农业部称，在俄勒冈发现的转基因小麦不会威胁人类健康，并称没有证据证明这种转基因小麦已经进入商业供应链。

但发现转基因小麦有可能激发消费者对自然作物与转基因食品或交叉感染的担忧，对美国转基因产品监管松懈的批评之声还可能因此加剧。

由于在全球遭到反对，孟山都放弃了争取监管机构批准其转基因产品的努力，在2005年试验种植结束后，外界认为这个小麦品种已经灭绝，如今再次被发现，愈发令人惊恐。美国生物科技作物领域发生过20逾例严重违反监管事件，但之前一直没涉及到小麦。

美国小麦商户周四没有取消订单的报告，芝加哥期货市场除了小麦价格下跌外，还没什么其他反应。亚洲小麦进口国--韩国、中国和菲律宾表示，他们在关注事态发展。全球最大的小麦进口国埃及表示，其不担心供应问题。

但一些分析师担心可能影响到80亿美元的小麦出口市场，不免令人想起2000年发现类似的转基因产品影响玉米销售长达一年之久。

“除非迅速解决，否则将不利出口市场，”花旗谷物期货专业人士Art Liming表示。

**农民惊慌**

俄勒冈州立大学小麦培育专家Bob Zemetra称，一位当地农民曾在4月底联系该所大学，因其发现一些小麦植株对除草剂产生了抗药性。

在喷洒除草剂后，大多数植株都死掉，但部分植株意外生长。经研究人员确认，这些正是孟山都1999-2001年期间在俄勒冈州农田测试过的抗农达(Roundup-Ready)小麦。

转基因作物对某些杀虫剂具有抗药性，使农民既可提高除草效果，又增加作物产量。

Zemetra称，孟山都之前一直是在田间试验春麦，而在俄勒冈州农田发现的“顽强”植株是冬麦。它们授粉时间不同，因此转基因特性不太可能通过风力传到农田。

“这就是为什么让人困惑，”他说。

农户们向农业当局大量提出疑问，想知道自己的小麦会否悄然变成转基因品种。俄勒冈州立大学谷物专家Mike Flowers表示，农民不应喷洒抗农达来检测作物的抗药性。

“现在能给出的建议就是不要惊慌，”他说，“先等调查人员进行调查，获得更多信息。我们不知道这类植株是不是已经传播开来。目前我们知道的是只有一块田地里存在。”

美国农业部称，虽然大多数美国玉米和大豆都是源自转基因作物，但在美国或其他地方均未批准大面积种植转基因小麦。欧盟已要求孟山都出具检测方法，以便其进行相关控制。

在美国，种植未经政府批准的转基因作物并不合法。转基因作物要经过政府评估，以确保不会威胁到环境或健康。

环保人士已就此事提出警告。

“转基因小麦的研发者反复重申，转基因小麦不会污染传统或有机小麦，因为它主要是自花授粉。但即使有这些空洞的承诺，还是发生了转基因污染，”环保组织绿色和平 (Greenpeace)的科学家Janet Cotter说。

“保护粮食和环境的唯一办法就是停止让转基因作物进入环境当中，包括禁止田间试验。”

**先例**

以前曾发生过在供应链中发现未经批准的玉米和稻米品种，造成出口市场被关闭数月之久以及数十亿美元计的收入损失。

此次事件唤起人们对2000年欧洲农户在不知情的情况下种植转基因油菜籽的回忆，以及2006年美国大面积长粒米作物遭Bayer CropScience(BAYGn.DE)试验菌株污染，导致欧洲和日本禁止进口美国大米一事。

2011年，Bayer CropScience在法庭上同意向农户赔偿7.5亿美元。

有人表示，更类似的先例是StarLink玉米事件。2000年，日本发现一批未经核准供人食用的转基因玉米。随后一年多亚洲的玉米进口大幅下降。

亚洲每年进口小麦超过4,000万吨，接近全球总贸易规模1.4-1.5亿吨的近三分之一。亚洲的供应主要来自美国和澳洲，二者分别是全球第一和第二大的小麦出口国。

菲律宾一名行业官员表示，该国在采取行动之前将等待更多细节出炉。菲国每年约购买400万吨小麦，主要依靠美国供应。

法国谷物交易商Hammersmith Marketing的总裁Wayne Bacon表示，部分消费者会有条件反射。

他说，“我们每天都会购买含有转基因产品的商品，只是自己不知道。但如果我们突然发现买的面包是转基因小麦制成，那就非常负面了。”(完)

(编译 李春喜/李爽/兰秀娟/梁睿雪; 审校 张荻/隋芬)

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