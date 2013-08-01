美国第二季成长意外加快 或促美联储缩减刺激措施

2012年11月7日，密歇根州一家福特汽车工厂的员工在工作。 REUTERS/Rebecca Cook

* 第二季GDP环比年率为成长1.7%

* 企业支出回升，政府支出情况改善

* 数据修正情况显示经济成长增强

* 7月民间部门就业增加20万个

路透华盛顿7月31日 - 美国经济在第二季意外加快成长，为年内剩余时间打下更加坚实的基础。美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能因此更加接近削减货币刺激措施。

商务部周三公布，第二季国内生产总值(GDP)环比年率为成长1.7%，第一季向下修正至增长1.1%。

ADP民间就业报告进一步显示经济情况良好。该报告显示7月民间部门就业岗位增加了20万个，保持6月的增长速度。将于周五公布的非农就业报告有望显示，7月就业增长将保持最近的强劲势头。

“经济正在改善，ADP报告显示增长前景继续偏向上行，”道明证券(TD Securities)的首席分析师格林(Eric Green)表示，“这足以促使美联储在9月开始缩减刺激规模。”

路透调查的分析师先前预测第二季经济成长1.0%。第一季经济成长了1.8%。

美联储周三表示，美国经济继续复苏，但仍需要支持。没有迹象显示其计划在9月的下次会议上缩减每个月850亿美元公债和抵押支持债券(MBS)的购债规模。

但分析师表示，美联储声明似乎有意压低市场利率。

“我们继续预期(美联储)将在9月开始缩减购债规模，”纽约巴克莱首席美国分析师Dean Maki表示。

美联储主席伯南克上月表示，若经济发展符合预期，美联储或许今年晚些时候开始缩减购债规模，并计划到2014年中期停止该刺激计划。

美联储声明公布后，美元指数.DXY下跌，回吐GDP数据公布后录得的涨幅，美国公债价格逆转跌势。标普500指数.SPX收平盘，道琼工业指数略微下滑。

企业支出和出口增长反弹，且政府支出下降速度大幅放缓，提振了4-6月的经济成长，抵消了消费者支出降温以及库存积累速度稳定带来的影响。

不过，GDP增速仍连续第三季低于2%，这样的速度一般难以拉低失业率。但随着美国政府缩减开支给财政方面带来的负担缓解，今年下半年经济成长动能有望增加。

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**数据修正给经济增添亮色**

与周三报告一同发布的之前GDP数据修正情况，使经济状况显得更好，巩固了该报告的强劲基调。

政府对GDP计算方式进行了大量调整。比如，研发支出现在将被视为投资，而且养老金计划也按权责发生制(on an accrual basis)计算，而不是按现金收付(on an cash basis)来计算。

修正数据显示去年GDP成长2.8%，比前值提高了0.6个百分点。

数据还显示，储蓄率上升，这对于未来消费者支出是个好兆头。

但华府试图削减政府预算赤字而实施的加税举措，在第二季抑制了消费者支出。消费者支出增速减缓至1.8%，第一季为成长2.3%。消费者支出占美国经济活动的三分之二以上。

消费步伐缓慢限制了通胀压力，第二季个人消费支出(PCE)物价指数持平。扣除食品与能源的核心PCE物价指数温和上升0.8%。两个数据均为2009年第一季以来最低。

国内需求疲软也促使企业密切关注其库存情况。企业库存为经济增长率贡献了0.41个百分点，不到第一季的一半。

但储蓄率上升和就业市场转强有助于刺激消费支出，并鼓励企业继续稳步补充库存。

“我们仍相信，随着财政紧缩的拖累继续消退，下半年经济增长将会快很多，”UniCredit Research首席美国分析师Harm Bandholz称。

“最重要的支撑因素仍将是就业市场的改善。此前就业市场的强劲表现帮助消费支出抵御住了财政紧缩的大部分冲击。”

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国7月民间就业岗位增加20万个，6月民间就业岗位上修为增加19.8万。这与今年初以来的就业增速相符。

即使是在欧洲和中国需求疲弱的情况下，第二季出口依然反弹，录得2011年第三季以来的最大百分比增幅。

但这一增幅仍不足以抵消进口增长的强劲势头，由此产生的贸易逆差令GDP承压。

房产业传来了好消息，住宅建筑支出正以两位数的速度增长。房产业增长势头正劲，帮助稳定了经济复苏进程。

然而，由于对美联储缩减购债计划规模的预期升温，抵押贷款利率上升，打压了部分潜在购房者的买兴。

企业支出逆转了前一季的跌势，而且虽然政府支出连续第三季萎缩，但州及地方政府支出反弹令跌势明显放缓。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 徐文焰)

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