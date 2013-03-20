美联储肯定经济形势改善 但坚持刺激计划

* 美联储继续每月购买850亿美元债券

* 美联储称正在权衡经济形势的改善和QE3的风险

* 美联储称财政政策从紧，欧元区局势带来一定影响

路透华盛顿3月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三继续推进积极的经济刺激措施，尽管经济形势有改善，其指出失业率仍较高、政府面临的负面财政因素和海外风险是作出该决定的理由。

时逢欧洲形势再度转差，美联储似乎并不担心每月购买850亿美元债券可能扰乱金融市场或催生资产泡沫。

美联储的政策制定委员会对国内经济改善的信号予以肯定。不过主席贝南克表示，就业市场并没有重大改变，并指出从紧的财政政策是美联储一直保持如此积极的刺激措施的原因之一。

多数美联储决策者认为，购买美国公债和抵押支持债券在拉低长期借款成本，并“给经济增长和创造就业提供有力支持，”贝南克在公布政策决定后的新闻发布会上表示。

他称:“然而多数人同意，单凭这一政策工具不可能完全抵消经济面临的主要负面因素，如近期内的财政紧缩或全球财政压力大幅上升。”

美联储2008年将隔夜利率降至近零水准，并买入逾2.5兆(万亿)美元债券以刺激消费、投资和就业。

美联储的努力似乎收到了成效，近期数据显示经济正在获得力量。零售销售强于预期，制造业产出增长加速，2月失业率从1月的7.9%降至7.7%。

贝南克表示，美联储可能会随着经济的回升而放缓资产购买的步伐，但只有在就业市场呈现几个月的持续改善后才能这样做。

一些美联储官员担心，买债会助长资产泡沫，引发未来通胀或导致资产负债表在数年后出现亏损。但伯南克并未暗示这些风险可能很快限制购债计划。

“这些代价目前还控制得了，但需要继续予以监控，我们在决定资产购买规模、速度和品种组合时会合理地将它们纳入考量，”他说。

联储以11：1的投票结果通过继续推进购债,堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治连续第二次投下反对票。

该决定安抚了担心欧债危机卷土重来的投资者。政策决议公布后，美国股市收高，美元兑日圆劲扬，美国公债价格则下跌。

“美联储仍在采用非常温和的政策立场，我预期他们不会很快撤出宽松政策，”Eaton Vance Management全球收益联席主管Eric Stein说。

**有好有坏**

美联储官员在声明中提及经济出现好转迹象，但也承认国内财政政策从紧带来阻力。他们还去掉了前次政策声明中的一句话，即全球金融紧张局势正在缓解。

“委员会仍然认为经济前景面临下档风险，”美联储说。

塞浦路斯局势可能强化了美联储支持美国经济的决心。塞浦路斯可能要通过对银行存款征税来获得纾困资金，本周稍早全球金融体系因该消息大感紧张。塞浦路斯议会否决征税提议，对该国的金援努力陷入混乱。

伯南克称塞浦路斯的形势“艰困”，因为该国不仅面对财政和银行资本化问题，还要应对政治压力。

“这的确产生了一些影响，”他说。“可话虽如此，(银行存款征税)经投票被否决，而市场今日却上涨，因此我认为影响并不是很大。”

**踩下油门**

美联储声明重申，只要通胀率在一两年内没有升逾2.5%的危险，就计划维持近零利率，直至失业率降至6.5%。

与声明一同发表的季度预估显示，19名美联储官员中有13人仍认为，维持利率稳定直至2015年某个时候是恰当的。

该预估显示，联储官员对经济增长的预期只有微小改变，不过对就业形势更加乐观。

联储官员目前认为，2013年经济增长率介于2.3-2.8%，略低于12月预估的2.3-3.0%。

然而，他们预计今年第四季的平均失业率将为7.3-7.5%，低于此前预期的7.4-7.7%。2月时失业率为7.7%。不过他们认为失业率在2015年之前不会降至6.5%。

本月稍早公布报告显示，美国2月非农就业岗位增加23.6万个，成为提振对美国经济复苏信心的关键指标之一。

如果就业增长能保持这样的速度几个月，美联储或许就能宣称，在改善就业市场前景方面取得了实质性进展，而这是该央行设定的停止购买债券的先决条件。

一周前公布的路透调查结果显示，受访分析师预期联储目前的购债计划最终规模将达1万亿(兆)美元，不过不少人认为央行在临近年底时会放慢购债速度。分析师还预期，美联储停止购债与开始升息之间，可能会间隔一两年。

“美联储承诺将一直踩在货币宽松政策的油门踏板上...应会有助于推动美国经济复苏，并确保美国在经济复苏方面继续领先其他主要国家，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner指出。(完)

(编译 王洋/张荻/梁睿雪/徐文焰；审校 白云/程琳/李爽)

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