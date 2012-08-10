博尔特续写“飞人”传奇 鲁迪沙刷新纪录

路透伦敦8月9日电（记者 Mike Collett-White/Kevin Liffey）---博尔特（Usain Bolt）周四开启了牙买加的夺金狂潮，他轻松摘取男子200米金牌，成为第一位在男子100米和200米项目上双双实现奥运卫冕的男子短跑运动员。

今晚还见证了另外的一个历史性时刻，那就是肯尼亚名将鲁迪沙（David Rudisha）打破自己保持的男子800米世界纪录，他由此成为了第一位800米跑进1分41秒的选手。

博尔特感觉到当时已经不可能打破自己保持的世界纪录，因此在最後10米冲刺时慢了下来，他的用时追平男子200米项目世界第四好成绩。他的主要竞争对手兼训练搭档布雷克（Yohan Blake）与另一名牙买加选手威尔（Warren Weir）分别获得银牌和铜牌。

“在转弯的时候，我就知道自己无法创造新的世界纪录了，我能感觉到，”博尔特说道。“我确实想在200米项目上创下新的世界纪录，但是做起来确实比我想象的要困难。”

现在已经成为历史上最伟大短跑运动员的博尔特仍然有机会为自己再添一金，只要他在周六最後一项田径赛事男子4X100项目帮助牙买加实现卫冕。

在这个温暖宁静的夜晚，鲁迪沙在全场八万名观众的瞩目下，也将自己的伟大成绩载入了奥运史册。

“我觉得赢下来毫无悬念，但是我需要等待最好的状态，去打破世界纪录，”他说。

伦敦奥组委主席塞巴斯蒂安·科（Sebastian Coe）自己就是昔日曾创下男子800米世界纪录的老将，他补充道：“除了努力去赢得比赛外，他还想做出一些更卓越的成绩……鲁迪沙今天跑出的成绩将成为历史上最伟大的奥运会胜利之一。”

在伦敦奥运会第13个比赛日的其他赛场上，美国女足在温布利球场（Wembley Stadium）以2比1击败日本队，实现了奥运三连冠。美国队也一雪去年世界杯决赛输给日本的耻辱。

**女运动员创造历史**

在座无虚席的ExCel体育馆，英国人亚当斯（Nicola Adams）击败了夺冠大热门、中国选手任灿灿，赢得女子51公斤级拳击金牌。

29岁的她在四个回合的比赛中依靠得分优势轻松获胜，并成功使对手倒地一次。数分钟後，爱尔兰拳手泰勒（Katie Taylor ）在女子拳击60公斤级夺冠项目上夺冠。泰勒在与俄罗斯名将奥琪佳娃（Sofya Ochigava）的比赛中艰难胜出，赢得了在场观众更为热烈的欢呼。

回到奥运主体育场，世界纪录保持者、美国名将伊顿（Ashton Eaton）领先自己的同胞Troy Hardee拿下了男子十项全能桂冠。

美国人还在三级跳远项目中包揽了金银牌。在这项比赛上，世界冠军泰勒（Christian Taylor）创造了今年世界最好成绩，其队友科拉耶（Will Claye）取得银牌。

温布利球场举行的女足决赛吸引了八万名观众到场观战，创下了奥运会女足比赛上座率新高，也展现了本届奥运会在英国公众之中受到欢迎的程度。 受英国代表团实现自1908年以来最佳奥运战绩的激励，奥运各场馆中座无虚席。周四晚奥运主体育场再一次塞满了八万名观众，期待着在这里见证历史。

英国金牌总数已达到25枚，这是他们自1908年第一次举办奥运会以来，发挥最好的一届。

美国和中国分别以39金和37金列奖牌榜前两位。

Charlotte Dujardin与爱驹Valegro在马术盛装舞步个人赛项目上赢得冠军。

但是英国男子曲棍球队却没有这麽好的运气，他们以2比9不敌荷兰队，无缘决赛。晋级的荷兰队将在决赛中遭遇卫冕冠军德国队，後者在半决赛中以4比2击败了世界冠军澳大利亚队。

夏季奥运会的火热激情已经渗透进了将在8月29日至9月9日举行的残奥会之中。到目前为止已售出210万张门票，已超过了北京2009年残奥会180万张的纪录。

**弥补缺口**

双腿截肢的南非选手“刀锋战士”皮斯托利斯（Oscar Pistorius）失去了在男子4X400米接力预赛中为南非跑第三棒的机会，因为在预选赛中，南非第二棒选手Ofentse Mogawane与肯尼亚的Vincent Mumo Kiilu不幸撞在一起而倒地。

南非队上诉成功，获得晋级决赛的机会。

在Jermaine Gonzales因腿伤退出比赛後，牙买加随之失去了参加该项目决赛的资格。

小轮车越野赛颠簸且陡峭的赛道见证了令人心惊胆战的翻车，也见证了预赛中轻松胜出的赢家。

澳大利亚在本届奥运会的慢热之後开始继续发力。周四，在多尼湖（Dorney Lake）举行的男子四人皮划艇1,000米决赛中，澳大利亚队奋力夺冠。

另外的水上项目赢家包括女子单人500米项目的匈牙利选手Danuta Kozak，以及男子双人皮划艇的德国组合Peter Kretschmer和Kurt Kuschela。

**被驱逐的比利时人**

比利时场地自行车选手Gijs Van Hoecke在被英国报纸刊登了明显醉酒、被抬上出租车的照片後，被逐出本届奥运会。

国际奥委会的消息人士称，由于一起早在2004年的兴奋剂事件，2004年雅典奥运会男子公路自行车计时赛金牌得主、美国选手汉密尔顿（Tyler Hamilton）周五将被正式取消金牌。汉密尔顿承认服药。

已退役的俄罗斯选手Viatcheslav Ekimov将取而代之得到这枚金牌。

人们关注的焦点将转向周日那场主题为“英国音乐交响曲（A Symphony of British Music）”的奥运会闭幕式。流行乐手将成为闭幕式主打，并有近四千名当地志愿者参加。

乔治·迈克尔（George Michael）、艾德·希兰（Ed Sheeran）以及缪斯乐队（Muse）已经提前透露将会参加这场闭幕演出。音乐媒体则一直在传言称，The Who乐队、“辣妹”（Spice Girls）、Madness或阿黛尔（Adele）也可能在闭幕式上登台亮相。（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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