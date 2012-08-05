东道主日进六金 “飞鱼”完美谢幕

路透伦敦8月4日电（记者Kevin Liffey）---本周六英国迎来一个世纪以来在奥运会中最辉煌的一天，一天赢得六枚金牌，其中三枚来自田径赛场。当天也是伦敦奥运会游泳赛事的收官之日，史上最伟大的游泳运动员菲尔普斯以极高的水准进行了泳池的谢幕演出。

出现在伦敦奥运会宣传海报上的英国女子七项全能选手埃尼斯（Jessica Ennis）夺冠後喜极而泣，当时在整个田径场周围有8万名观众为她呐喊助威。英国随後又收获了男子跳远和男子10000米跑的金牌。

男子100米跑世界纪录保持者博尔特（Usain Bolt）当天开始了他的卫冕之旅，他的队友弗雷泽（Shelly-Ann Fraser-Pryce）则在女子100米跑中连续第二次获得奥运金牌，成为名副其实的女子短跑第一人。

美国队的小威廉姆斯（Serena Williams）在网球女子单打决赛中迅速解决了俄罗斯对手莎拉波娃（Maria Sharapova），至此小威廉姆斯完成完成包揽四个满贯及一枚奥运单打金牌的“金满贯”伟业。

伦敦奥运会比赛的第8天被称作“超级星期六”，但东道国狂热的观众也没能想到英国居然能获得当天25枚金牌中的6枚。

自从1908年伦敦奥运会以来，英国还从来没有在一天之内收获这麽多金牌。

英国队在赛艇比赛的最後一日获得2枚金牌，其中包括引人瞩目的重量级男子四人单桨金牌，英国也成为本届奥运会赛艇项目的最大赢家。而在同样由英国主宰的自行车赛场，东道主赢得了女子团体追逐赛冠军，自行车项目至此产生的5枚金牌中，英国赢得了4枚。

当天比赛结束之後，英国在金牌榜上占据第三的位置。榜上的第一名是获得26枚金牌的美国队，中国队以25枚金牌紧随其後。

“最後我不得不拼尽全力，”埃尼斯在女子七项全能的800米跑项目後确立夺冠後表示。“我只想确保不让观众们失望，我要为英国赢得一枚金牌。”

尽管英国在游泳项目上一直没什麽影响力，但这并没有阻碍他们兴高采烈地送别这一所有奥运赛事中最吸引眼球的项目。

作为告别之战，菲尔普斯（Michael Phelps）在美国队的男子4x100米接力赛中负责他最擅长的蝶泳，帮助美国再获一枚金牌。美国在这个项目上还从未输过。

这枚金牌是菲尔普斯自2000年参加悉尼奥运会以来获得的第18枚金牌，同时也是他的第22枚奥运奖牌。菲尔普斯现在的奥运奖牌数已经比前世界纪录保持者、苏联体操女皇拉蒂尼娜的多了4枚。

但是田径赛场的夜晚属於英国。

**田径赛场东道主收获三金**

首先，英国选手埃尼斯（Ennis）获得了女子七项全能冠军，并在七项中的三个项目中创造了个人最好成绩。

然後，卢瑟福德（Greg Rutherford）意外地获得了一块男子跳远金牌。

最後，出生在索马里、在英国长大的长跑运动员法拉赫（Mo Farah）夺得了英国历史上第一块男子10,000米奥运金牌，打破了埃塞俄比亚选手包揽该项目金牌16年的局面。

该项目的前两届奥运冠军贝克勒（Kenenisa Bekele）仅获得第四名。

“我简直不敢相信这一结果，主场观众给了我那麽多的支持。我从没经历过这样一个时刻，这是我生命中最美好的时刻，”法拉赫说。

昨晚的压轴戏属於牙买加，弗雷泽（Fraser-Pryce）险胜美国选手杰特尔（ Carmelita Jeter），以10秒75的成绩夺取金牌，成功卫冕百米女飞人荣耀。

她的金牌也为牙买加名将波尔特（Bolt）和布莱克（Yohan Blake）在周日男子百米飞人的争夺开了个好头。

奥运会最大的焦点人物博尔特，在上午的预赛中尽管起跑并不出色，但仍以小组第一轻松晋级，并赢得了观众热烈的掌声。

“我出现了点失误，”25岁的博尔特说，“我绊了一下，我很庆幸是现在发生的。”

当天早些时候，南非“刀锋战士”皮斯托瑞斯（Oscar Pistorius）也用另一种方式创造了历史，他是奥运会田径赛历史上第一个双腿截肢的选手，他当天通过男子400米预赛晋级半决赛。

皮斯托瑞斯张开双臂来回应观众们的欢呼声。他天生双腿就没有腓骨，带着刀锋状的碳纤维义肢参赛，他一直在为争取和身体健全的人一样的竞赛资格而斗争，

“今天早上我非常紧张，”情绪高涨的皮斯托瑞斯告诉记者们，“感谢所有支持我的人，我激动得不知应该哭还是笑。”

但是有人欣喜的同时也有人流泪，上届男子400米冠军美国选手梅里特（LaShawn Merritt）因伤无缘卫冕，他在今年跑出过世界最好成绩。

前世锦赛男子100米冠军柯林斯（Kim Collins）没有参加奥运会男子百米预赛，他由於和他们国家的奥运官员产生冲突，发誓永远不再代表圣基茨和尼维斯参加比赛。

**金满贯**

在温布尔顿网球场，威廉姆斯发挥出色，以6-0 6-1的比分战胜俄罗斯选手莎拉波娃（Maria Sharapova），耗时仅62分钟结束女单决赛。

这使她成为历史上第四个获得职业生涯“大满贯”的选手，前三位选手分别是格拉芙（Steffi Graf）、阿加西（Andre Agassi）和纳达尔（Rafael Nadal）。

在游泳项目上，美国队获得女子4×100米接力赛金牌，并打破世界记录，扞卫了美国在泳池中不可动摇的地位，但中国选手孙杨昨晚受到的关注并不亚于她们。

孙杨继之前获得男子400米自由泳金牌後，昨天又摘得男子1500米自由泳金牌，并且将自己保持的世界记录提高了3秒多。

来自荷兰的克罗莫维德尤尤（Ranomi Kromowidjojo）获得了女子50米自由泳金牌，之前她已将女子100米自由泳的金牌收入囊中，无可争辩地成为了泳池中游得最快的女性。

在奥林匹克自行车馆，英国队获得场地自行车女子团体追逐赛冠军，并在三项赛事中第三次打破世界纪录。

在伦敦海德公园举行的女子铁人三项决赛上，第一次出现了肉眼难分胜负的局面，这在该项目上十分罕见。

在近2个小时的游泳、自行车和跑步三项比赛角逐後，瑞士选手斯皮里希（Nicola Spirig）最终被判定获得冠军，在最後激烈的冲刺阶段後，她以仅仅15厘米的差距打败了瑞典选手诺顿（Lisa Norden）。(完)

编译：孙舒/逯璐 发稿：王燕焜

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