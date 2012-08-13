伦敦奥运会在音乐盛宴中宣告落幕 美国重返金牌榜首

路透伦敦8月12日电（记者Mike Collett-White and Belinda Goldsmith）---周日伦敦奥运会闭幕式成为了一场英国流行乐盛典，持续了两个多星期的奥运会由此落下帷幕。美国以46枚金牌的成绩居於本届奥运会金牌榜首位。

在伦敦东区可容纳8万人的体育场内，座无虚席的观众现场观看了闭幕式，同时全球有大约3亿人收看了电视转播。

首先，演员斯波（Timothy Spall）化装成英国二战时首相丘吉尔（Winston Churchill）的模样，朗读了莎士比亚《暴风雨》中的句子。接下来出现了由真实的汽车和卡车构成的伦敦“交通高峰”。之後，哈里王子代表其祖母伊丽莎白女王入场。

男子组合One Direction、宠物店男孩(Pet Shop Boys)和Madness的表演率先开启了这个生机勃勃的夜晚，组织者旨在用闭幕式来聚集英国对奥运的热情，尽管他们之前还为90亿英镑的支出吵个不停。

在舞台中央建有一些知名度颇高的伦敦地标的模型作为“街头舞会”的背景，这些模型中包括圣保罗大教堂和伦敦桥。这让人想起今年夏天为女王登基60年而进行的全国性庆祝。

这些模型随後被移走了，好让数千名运动员在“手肘”乐队(Elbow)音乐伴奏下入场。现场音乐的节奏一阵接一阵，伴随着每个座位的pixel boxes设备发出的壮观灯光秀。

辣妹组合(Spice Girls)和The Who乐队也参加了演出。在2016年奥运会主办城市里约热内卢的表演之後，罗格作了总结发言，奥运圣火被熄灭。

**三道闪电**

名为伦敦碗的主体育场见证了这届奥运会最为壮观的一些画面，其中包括牙买加短跑王博尔特（Usain Bolt）的男子100米跑、男子200米跑以及男子4x100米跑接力的卫冕之战。他曾在北京奥运会上获得这三项比赛的金牌，然後又在举世瞩目的伦敦奥运会上卫冕成功。

英国的拥护者也会珍惜关於这个场地的回忆。就在这里，出生于索马里的英国选手法拉赫（Mo Farah）获得男子5000米跑和10000米跑的金牌。英国观众们发出了震耳欲聋的吼声，将他视作首都多元文化的象征。

东道主英国在本届奥运会上收获29枚金牌，排在金牌榜的第三位，这可是英国最近104年的奥运会上取得的最好成绩。这也让英国人民暂时摆脱了经济衰退的忧郁，因为报纸头条已经被奥运新闻所占领。

“我想说历史是由许多运动员写就的。这场奥运会绝对可以说是难以置信地好。伦敦绝对给了奥运会一种新面貌，”国际奥委会主席罗格（Jacques Rogge）如此告诉记者。

美国总统奥巴马（Barack Obama）致电英国首相卡梅隆（David Cameron），恭喜伦敦奥运会的成功，他称之为“极度成功的奥运会，体现了我们的亲密盟国（英国）的性格和精神。”

生动的记忆

很多人将因为美国游泳运动员菲尔普斯(Michael Phelps)创造纪录的惊人成绩而记住2012年伦敦奥运会。菲尔普斯将职业生涯奥运会奖牌数推升至22枚，成为历史上获得金牌数和奖牌数最多的奥运选手。

在菲尔普斯这样的运动员的共同努力下，美国队最终以46枚金牌的总数高居金牌榜榜首，中国队以38枚金牌排名第二，2008年北京奥运会上奥运会金牌榜前两位的顺序颠倒了过来。

当然，奥运记忆里少不了博尔特，这个田径赛场最闪耀的名字，也是短跑项目最有魅力的形象大使。

在男子4x100米接力赛结束後，博尔特现身伦敦的一家夜店和粉丝们狂欢，还化身DJ对着喧嚷的舞池大喊“我是传奇”。

英国观众不会忘记，在温布尔敦球场，英国选手穆雷(Andy Murray)击败世界排名第一的费德勒(Roger Federer)获得网球男子单打金牌。还有本届奥运会的“海报女孩”埃尼斯(Jessica Ennis)在第一个“超级周六”获得了女子七项全能的冠军。

尽管一直都有对运转不灵的交通运输系统，以及奥运会开始前安保人员缺乏的担忧，针对後者政府甚至不得不抽调上万军队来对观众进行安检，但这届奥运会进行到现在为止仍然是安全平稳。

多个奥运场馆出现大量空座而引发的公众骚动已经逐渐平息，特别是奥运会的招牌--田径比赛开始後，伦敦碗更是天天人潮涌动。

随着奥运会的进行，伦敦的天气也不断改善，最後一周每天明媚的阳光，更是使伦敦的节日热情达到高潮。

梦之队

奥运会比赛日的最後一天，拥有詹姆斯(LeBron James)、杜兰特(Kevin Durant)、科比(Kobe Bryant)等NBA巨星的美国男篮，重复了2008年北京奥运会男篮决赛的结果，再次击败西班牙队获得冠军。

周日，乌干达的基普洛奇(Stephen Kiprotich)在男子马拉松的比赛中击败了两名肯尼亚选手，率先冲过位於白金汉宫的终点线，他在奥运会的闭幕式上的颁奖典礼上接过了金牌。

女子现代五项是本届奥运会产生的最後一枚金牌，立陶宛的阿萨道斯凯特(Laura Asadauskaite)击败英国选手穆雷(Sam Murray)获得冠军，给在伦敦上演的这场体坛盛宴划上了完美的句号。

当然，也不只有辉煌的荣耀，也有因为和奖牌失之交臂而带给运动员的眼泪和公众的遗憾，还有有争议的判罚，运动员认为他们受到了不公正的对待。

闭幕式上，比赛集锦画面中包括韩国击剑选手申雅岚(Shin A Lam)在剑道上放声大哭的场面。在女子重剑半决赛中因为计时错误，导致申雅岚被判输掉了这场比赛。

中国飞人刘翔又一次经历心痛，在男子110米栏预赛中，刘翔在跨越第一个栏时摔倒没有完成比赛，四年前在北京他也是因为伤病退出了比赛。

八位亚洲羽毛球运动员因为消极比赛被取消了比赛资格，这一处罚也是饱受争议，因为她们违背了体育精神而并非羽毛球运动的规则。

中国代表团在告别奥运会的时刻对外界的禁药质疑作出抨击，有批评人士认为中国的年轻游泳运动员叶诗文最後的冲刺速度超过了顶尖的男运动员，有可能是服用了禁药。

16岁的叶诗文在本届奥运会上女子个人混合泳比赛中获得两枚金牌，打破一项世界纪录，一项奥运会记录，然而她的荣誉却远没有对她作弊的质疑和含沙射影的指控来得猛烈。

中国代表团团长刘鹏说，这样的指控是完全没有根据的，并强调中国反对任何形式的使用兴奋剂行为。

“这太不公平了，也没有根据，”刘鹏在周日的一个新闻发布会上说，“总是有个人和媒体无端指责中国运动员。”(完)

编译：孙舒/陈昭 发稿：王燕焜

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