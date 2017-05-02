综述：亚洲制造业第二季开局强劲 预示全球经济保持稳健

路透新德里5月2日 - 亚洲大部分地区的工厂第二季开局强劲，受助于全球需求强劲，特别是对于高科技便携设备的需求正在带动电子产业快速成长。

尽管4月份中国制造业增长放缓程度大于预期，但业务仍有所改善，而且没有出现急剧丧失动能的迹象，尽管监管压力不断增大以及当局采取新的措施来给房屋市场降温。

事实上，分析师认为中国制造业放缓主要是因为近期大宗商品价格下跌，并指出周末公布的官方工厂活动指标仍然没有远离近五年来的高点。

从全球来看，亚洲保持力道以及周二稍晚公布的欧洲采购经理人指数 (PMI)预计很好，可能有助于抵消美国经济近期出现的疲弱现象，尽管许多经济学家认为疲软将是暂时的。

“我们预计全球经济增长将在第二季增强，”凯投宏观(Capital Economics)驻新加坡的亚洲分析师Krystal Tan表示。

“全球经济增长变强，将为亚洲制造业正在进行的复苏提供力量。”

全球经济增长历经六年令人失望的表现之后，如今正在提速，受惠于制造业周期性复苏和金融市场的蓬勃发展。

随着全球需求复苏，亚洲出口商承受多年的贸易衰退画上句号，但美国保护主义日益盛行让人忧心，给贸易前景蒙上阴影。

国际货币基金组织(IMF)上月将2017年全球经济增幅预估上调至3.5%，1月时曾预估增长3.4%。

亚洲制造业调查显示，通胀压力减弱，经济持续复苏。这样一来，亚洲经济体央行获得了维持政策不变、静观美联储下步举动的空间。预计美联储下月将再次升息。

澳洲央行周二连续第九个月维持利率在纪录低点1.5%不变，一如普遍预期，因为央行要在避免打破由举债催生的房地产泡沫与低通胀和低薪资增长之间取得平衡。

甚至中国也开始小心翼翼地收紧政策，并严格限制某些类型的融资，以遏制多年来举债驱动的刺激措施所引发的风险。不过分析师预计当局会谨慎行事，避免伤及经济增长，在今年稍晚的领导层换届之前维持稳定。

中国国家主席习近平上周罕见地就金融稳定发表讲话，表示要坚决守住不发生系统性金融风险底线。

**中国显逐步放缓迹象**

中国制造业及服务业放缓，表现不及预期。但分析师并不感到担心，他们指出中国经济在年初意外强劲开局后，增势料将缓慢放缓。

澳新银行驻香港资深中国经济学家王蕊称，月度调查有些失去动能，并不意味着硬着陆的风险上升，政府仍支持为实体经济提供充裕的信贷，尽管对某些行业进行整顿，譬如像房地产行业、更具风险的短期借贷和影子银行等。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，宏观经济先行指标--4月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.2，低于路透调查预估中值51.6；虽连续九个月处于扩张区间，但较上月的51.8明显回落。

财新/Markit周二联合公布，经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(PMI) 4月降至50.3，不及上月的51.2和路透预估中值51。

经济学家普遍认为，这两项调查双双表现疲弱，原因在于铁矿石及其它工业商品价格下跌，以及中国楼市在一连串抑制投机的举措后出现放缓迹象。

澳新银行的王蕊称，去年末全球大宗商品价格开始反弹时，许多企业持“过于强烈的”看涨观点，这种趋势目前正在改变，也使得企业在支出方面更为谨慎。

**电子产品出口**

电子产品出口增长一直是今年亚洲出口复苏的亮点之一，提振苹果相关供应链业者的获利；苹果正准备今年稍晚推出最新版本iPhone。

中国、日本、韩国、台湾及新加坡近几个月均公布出口增加，通常都是受到电子产品的带动。韩国周一公布4月出口按年成长24.2%，创下2011年8月以来最大增幅。

全球股市投资人也正把握这波所谓电子业“超级循环”的获利契机。

三星电子(005930.KS)周二上涨近2.0%，协助带动韩国股市大盘指数.KS11进逼2011年所创下的历史高点。

台积电(2330.TW)股价创纪录新高，上涨多达2.3%。

亚洲其他地区方面，印尼制造业活动创下10个月来最高，马来西亚则是两年来首见扩张。

印度方面，4月制造业活动连续第四个月扩张，受助于新订单增长转强。

根据周一修正后的调查结果，日本制造业上月也以更快的步伐成长。

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(完)