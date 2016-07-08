一周综述：英退欧冲击余波未了 美联储今年升息无望

2016年2月4日，东京一家券商外一块屏幕上的美元兑日元汇率走势图，行人身影出现在屏幕上。 REUTERS/Yuya Shino

整理 王兴亚

路透北京7月8日 - 英国公投脱欧引发的金融余震一波接一波。最新一波反映在英国商业地产市场上。多家英国地产基金暂停交易，引发恐慌再度来袭，英镑一举跌破1.28美元，创1985年以来新低。

美联储决策亦受影响，其6月政策会议记录暗示，将会维持利率不变直至厘清英国退欧公投所产生的影响。金融市场已经排除了美联储今年升息的可能性，但避险需求料推动美元未来一年上涨。

另一边厢，澳洲联邦选举结果仍不明朗，标普下调该国主权评级展望至负面，警告可能在两年内调降债信评等。澳洲央行周二放弃行动机会，等待月底的通胀数据。

展望下周，英国、加拿大、韩国和马来西亚央行将公布政策决议，还有多位美联储官员发表讲话。数据方面，中国将公布通胀、贸易、工业生产等多项数据，其他重要数据包括欧美主要国家的通胀率。

**英退欧冲击余波未了**

英镑本周开局略企稳喘息，但之后走势再度转差，周三一度跌穿1.28美元，最低跌至1.2798美元，创1985年以来新低，因市场愈发担忧英国退欧对金融市场以及全球经济产生更广泛的影响。

截至周三，英国已有七家地产基金暂停交易，导致超过180亿英镑散户投资者的资金被冻结，成为2008年金融危机以来投资基金运作失灵规模最大的一次。周四有四家基金管理公司下调旗下英国地产基金的估值。

英国央行总裁卡尼表示，经济面临严重放缓的风险，可能需要在夏季向经济挹注更多刺激措施。英国央行将在7月14日召开议息会议，但分析师大多预计该行将等到8月4日的会议才会降息，届时央行对公投结果的影响会有更准确的判断。

“公投结果导致英镑大幅调整，但我们认为英镑还将进一步下挫，年底前目标1.25美元，”加拿大丰业银行首席汇市策略师Shaun Osborne表示，“英国面临退欧磋商将如何展开的长期不确定性。这将影响重大投资决定和经济成长。 ”

路透访查的超过60位外汇策略师平均预计，英镑将进一步下滑，到年底挫至1.27美元。不过分析师给出的预估值跨度很大。

**美联储今年升息无望**

英国退欧造成的一个明确后果是，投资者不再预计美联储今年将升息。美联储周三发布的6月货币政策会议记录显示，政策制定者采取观望立场，暗示会维持利率不变直至厘清英国退欧公投所产生的影响。

“英国公投结果令汇市提心吊胆。英国公投之后的不确定性也让美联储政策前景蒙上阴影，”德国商业银行外汇研究主管Ulrich Leuchtmann写道。

“金融市场已经排除了美联储在可预见未来升息的可能性，但由于对避险美元的需求增加，上述预期的影响力被抵销。”

路透月度汇率调查显示，美元未来一年将上涨，欧元/美元预料一个月后将在1.10美元附近，三个月后走软至1.08，一年后则是进一步跌至1.07美元。

美元兑多数主要货币在周五亚洲时段小幅下跌，但周线仍有望上涨2.1%，投资者等待今日稍晚将公布的美国非农就业数据。

人民币方面，路透最新调查显示，最近两周押注人民币继续走贬的头寸触及五个月最高，投资者预期中国央行将容忍人民币进一步贬值以支撑本国经济。

自英国退欧令全球市场陷入动荡之后，人民币兑美元累计下跌约1.6%，触及五年半低点。这一跌幅要比韩元、台币等一些其它地区货币还要大。

**澳洲政局前途未卜**

澳洲联邦选举结果仍不明朗，外界愈发担心会出现为期三年的少数派政府，导致预算改革无能为力。标准普尔警告可能在两年内调降澳洲的AAA级债信评等，将澳洲主权评级展望从“稳定”调至“负面”。

国内外的政治不确定性以及缺乏国内通胀方面的最新数据，促使澳洲央行周二宣布维持指标利率在1.75%不变，并未就是否会进一步放松给出指引。

“下一个指标是本月底公布的通胀数据，市场基本预计央行将在8月降息，我们认为这也不会是最后一次降息，”摩根大通分析师Ben Jarman说。(完)