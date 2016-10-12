焦点：英国退欧不全是坏消息？英镑大跌让游客欢喜展开扫货之旅

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透伦敦10月11日 - 当围绕英国退欧的新忧虑打压英镑在本月一路走低之际，住在纽约的Derek Hotter和Ian Clark立刻坐上飞机，来了一场说走就走的英国假期。
英镑汇率自英国6月23日公投退欧以来已大幅走低，手中握有美元、人民币和欧元的富裕游客都急切希望趁此机会大肆购物，成为灰暗背景下的一抹亮色。
公投结果让很多投资者和企业主管都措手不及，从而引爆了英国自二战以来的最严重政治和金融动荡，并令英镑兑美元创下有史以来最大单日跌幅。
从公投之夜算起，英镑兑美元已跌去28%，周二交投于1.2215美元。
数据显示，英国7月游客数量较上年同期增加2%至380万人次。
“我们买了一大堆东西，”从事数字营销的Hotter在伦敦皮卡迪利广场对路透称。
“我几年前来过这里，当时购物有点贵，如今再来会发现情况对我们有利多了，感觉还能再多买些。”
去年美国游客在英国的支出为30亿英镑，这使得他们成为英国最重要的游客。
“在退欧公投后，该行业也成了耀眼的明星行业，主要是英镑贬值让其受益匪浅，”英国旅游局主席Christopher Rodrigues称。
他称，英镑贬值对中国游客有吸引力，但吸引中国游客的营销侧重点是放眼长远。中国出境旅游人数超过一亿。
目前到圣诞节期间从中国到英国的机票预订已增长近25%，伦敦奢侈区吸引着许多中国人。
一位中国妇女解释她母亲选择这个月去英国玩的原因时称，“汇率比原先低了，”
另一位兴奋的消费者称，“到处都在打折，尤其是对中国客户，”
尽管对比美国游客来说，欧洲大陆游客在英国停留的时间较短而且消费少，但他们仍很重要。英国旅游局预计，未来几个月欧洲游客将大增。
Rodrigues称，“我认为这个圣诞节销售将出现热销，许多欧洲人将来到英国，英国人得做好准备，这对我们来说是个巨大的好消息。”(完)
(编译 高琦/侯雪萍/于春红; 审校 张明钧/张荻/孙茉莉)
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