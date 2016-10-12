焦点：英国退欧不全是坏消息？英镑大跌让游客欢喜展开扫货之旅

路透伦敦10月11日 - 当围绕英国退欧的新忧虑打压英镑在本月一路走低之际，住在纽约的Derek Hotter和Ian Clark立刻坐上飞机，来了一场说走就走的英国假期。

英镑汇率自英国6月23日公投退欧以来已大幅走低，手中握有美元、人民币和欧元的富裕游客都急切希望趁此机会大肆购物，成为灰暗背景下的一抹亮色。

公投结果让很多投资者和企业主管都措手不及，从而引爆了英国自二战以来的最严重政治和金融动荡，并令英镑兑美元创下有史以来最大单日跌幅。

从公投之夜算起，英镑兑美元已跌去28%，周二交投于1.2215美元。

数据显示，英国7月游客数量较上年同期增加2%至380万人次。

“我们买了一大堆东西，”从事数字营销的Hotter在伦敦皮卡迪利广场对路透称。

“我几年前来过这里，当时购物有点贵，如今再来会发现情况对我们有利多了，感觉还能再多买些。”

去年美国游客在英国的支出为30亿英镑，这使得他们成为英国最重要的游客。

“在退欧公投后，该行业也成了耀眼的明星行业，主要是英镑贬值让其受益匪浅，”英国旅游局主席Christopher Rodrigues称。

他称，英镑贬值对中国游客有吸引力，但吸引中国游客的营销侧重点是放眼长远。中国出境旅游人数超过一亿。

目前到圣诞节期间从中国到英国的机票预订已增长近25%，伦敦奢侈区吸引着许多中国人。

一位中国妇女解释她母亲选择这个月去英国玩的原因时称，“汇率比原先低了，”

另一位兴奋的消费者称，“到处都在打折，尤其是对中国客户，”

尽管对比美国游客来说，欧洲大陆游客在英国停留的时间较短而且消费少，但他们仍很重要。英国旅游局预计，未来几个月欧洲游客将大增。

Rodrigues称，“我认为这个圣诞节销售将出现热销，许多欧洲人将来到英国，英国人得做好准备，这对我们来说是个巨大的好消息。”(完)