（修正）综述：加速来临的老龄化将让中国财政不堪重负 社保制度改革迫在眉睫

图为2013年10月资料图片，显示北京一名老人在健身器材上锻炼。 REUTERS/Petar Kujundzic

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作者 沈燕

路透北京11月15日 - 中国财政吃紧的压力正节节攀升，在应对庞大的地方政府债务压力的同时，未富先老以及正在加速到来的老龄化社会，让统筹帐户当期缺口不断扩大，更让中国财政更是雪上加霜，突现了中国现行社保制度改革的迫切性。

周二在北京召开的中日财政智库研讨会上，参会专家们普遍认为，中国老龄化社会正加速到来，而中国基本养老保险缴费不足，均与现行制度缺陷有关。并建议将社会统筹部分改为社会保障税，实行统帐分离，延迟退休等多种方式应对老龄社会的到来。

“近几年各级财政补贴占全部基本养老保险基金支出在16-19%之间，平均为17.7%，如此高比例的养老保险待遇发放需要财政补贴，充分说明了不可持续性。”中国政法大学法与经济学研究院胡继晔称。

他分析指出，从近几年的全国基本养老保险征缴收入和工资总额占比情况看，其比例一直都低于28%，2008-2015八年间平均仅为22.3%，亦即不足28%法定数据的80%。

而国家规定基本养老保险缴费的最低年限仅为15年，也是不可持续的重要因素。英国最低缴费年限为30年，法国从2018年起，退休者享受全额退休养老金的工龄从41年零三个月提高为41年半，德国规定被保险人想要领取养老金，必须达到缴费满35年。

今年8月人社部社会保险事业管理中心发布中国社会保险发展年度报告2015就显示，截至2015年底，企业参保离退休人数增幅为6.5%，再度高于企业参保职工人数2.7%的增幅，延续了2012年来的趋势，并由此导致抚养比连续4年下滑，于2015年达到2.88：1。

清华大学公共管理学院杨燕绥教授也指出，中国老龄化社会正在加快到来。2000年已进入老龄化社会（老龄人口比例达7%）；2025年进入深度老龄化社会（老龄人口比例14%），在2035年将进入超级老龄化社会（占比提高到20%）。

她认为，在如此快速进入老龄化过程中，中国目前的政策准备显然不足，实际赡养能力不足，大龄人口就业参与偏低，老龄人口资产结构欠佳，消费情况偏低。

据统计，2015年中国60岁以上“银发一族”数量达到2.2亿，占总人口比重超过16%；预计2025年这一数字将突破3亿。

**迫切需要改革社保制度**

中国的基本养老保险制度由现收现付的统筹基金和长期积累的个人账户构成。由于在征缴，发放，基金管理各个环节都有不足，存在高费率，低费基，缴费年限低，以及低退休年龄等，导致养老金缺口在拉大。

养老金缺口主要来自两方面：一是社会统筹账户资金缺口，即隐性债务；二是个人账户资金缺口。

中国人民大学李珍教授就指出，中国职工基本养老保险制度存在短，中，长期三个缺口，其中个人帐户累计缺口（空帐规模）2007年以来空帐规模以年均18.55%的速度增长，到2014年末已达35,973亿元；当期征缴收入与基金支出之间的缺口2015年达2,797亿元。

根据财政部和浙江大学联合课题组的预测，到2050年累积收支缺口将达到219.77亿元，占当年GDP的31.21%。

迫于现实的严竣，专家们一致呼吁中国应该加快现行养老制度改革，具体举措包括延迟退休年龄，完善职工基本养老保险，清偿转制成本，厘清各主体责任，政府成为有限责任人，制度可实行精算平衡。

同时统帐分离，分离居民基础养老与个人帐户，建立与非正规就业相适应的国民养老保险，低义务低保障，解决参与权不公的问题，财政政策鼓励全民的自愿性养老储蓄帐户。

中国财政部近日公布的2015年全国社会保险基金决算显示，全国社保基金当年实现收入逾4.6万亿元，环比增14.6%；同期支出增长16.1%，但当年仍实现结余。

对于养老保险个人账户的空账问题，人社部发言人李忠上月就指出，社会上议论比较多的所谓实账、空账，这其实是相对于养老保险的筹资模式来说的，即选择现收现付还是部分积累，还是完全积累，它所对应的基金结余是不一样的。

但是对于个人来说，个人账户的记账额就是实账。下一步人社部将结合养老保险顶层设计的研究，进一步研究完善个人账户，保证养老保险制度更加公平、更可持续。

中国人社部近日发布《中国社会保险发展年度报告2015》显示，全国养老金个人账户空账规模不断增长，空账率已超九成。

近日公布的财政部10月数据显示，前10月收不抵支差额缩至1.1万亿元，前三季度高达1.46万亿元，地方财力吃紧亦可见一斑。。

中国国务院周一发布地方政府性债务风险应急处置预案，表示存量担保债务和存量救助债务不属于政府债务，地方政府对存量或有债务仅依法承担适当民事赔偿责任，但最多不应超过债务人不能清偿部分的二分之一。（完）