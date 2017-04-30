综述：中国4月官方制造业和非制造业PMI明显回落 经济企稳基础恐不牢

作者 沈燕

路透北京4月30日 - 中国一季度开局良好的经济形势能否延续恐怕会存疑问。周日公布的4月制造业和非制造业PMI双双呈明显回落之势，其中制造业PMI更是创出去年10月以来的低点至51.2，较上月回落0.6个百分点，非制造业PMI环比下降达1.1个百分点。虽然仍然双保持在扩张区间，但明显放缓的扩张步伐预示着中国经济企稳的基础并不牢固。

尤其是制造业的13个分项指数三个上升10个下降，其中下降的生产和新订单仍位于扩张区间，但两者差值扩大至1.5个百分点，显示市场供需增速均有所放缓，也让市场担心制造业扩张速度开始放缓，二季度中国经济回调压力上升。

“4月市场供需增速均有所放缓。生产指数和新订单指数为53.8和52.3，分别比上月回落0.4和1.0个百分点，生产和新订单仍位于扩张区间，但两者差值扩大至1.5个百分点，供需状况变化需进一步关注。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读称。

他解释称，4月制造业PMI较上月回落，只要是受市场供需增速均有所放缓、高耗能行业景气度降至收缩区间、国内外大宗商品价格波动和部分行业供求关系变化导致价格指数明显回落，以及进出口扩张速度有所放缓等影响。

中国物流信息中心陈中涛称，虽然PMI较上月回落0.6个百分点，但仍连续七个月保持在相对较高水平。指数回落，主要受基础原材料行业尤其是高耗能行业明显下降影响，装备制造业、消费品行业稳中有升，高技术产业保持相对较高水平。

他并认为，结合分项指数来看，市场价格回落明显，有利于减轻通胀压力；企业经营活动良好，小企业明显回升；供需增长势头略有回调，但基本面没有明显改变。总体来看经济运行保持平稳，结构性回调特征明显。

数据显示，宏观经济先行指标--4月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.2,低于路透调查预估中值51.6；虽连续九个月处于扩张区间却创出6个月来低点，亦较上月的51.8明显回落。4月官方非制造业商务活动指数降至54，环比下降1.1个百分点。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览(%):

4月 3月 2月 17年1月 16年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

51.2 51.8 51.6 51.3 51.4 51.7 51.2 50.4 50.4 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49.0

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以

上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

**短期经济下行压力或加大**

得益于供需两端同时扩张，企业生产活跃、市场需求回暖、成本压力有所缓解，今年一季度以来延续一路高歌态势，3月官方制造业和非制造业PMI更是分别创出近五年新高和近三年高位，验证了中国经济的开局良好，亦让市场预计态势有望延续到二季度。

但4月制造业PMI却降至6个月低点，同上月相比，产成品库存指数、供应商配送时间指数有所上升，原材料库存指数与上月持平，其余10个指数均有所下降。在下降指数中，新订单指数、积压订单指数、采购量指数、原材料购进价格指数、出厂价格指数、生产活动预期指数降幅均超过1个百分点，其余4个指数降幅在1个百分点以内。

中国物流中心特约分析师张立群认为，4月份PMI指数中，购进价格指数降幅最大，达到7个百分点以上，表明去年下半年以来大宗商品供求缺口快速扩大，价格持续上涨并带动相关生产较快回升的情况，在生产和供给较快增长之下，正在很快改变。市场和生产正在恢复平稳。这也预示着未来经济增长有望保持平稳。

不过，来自券商的观点似乎没有那么乐观。招商宏观张一平就点评称，尽管制造业PMI连续九个月处于扩张区间，但二季度开局读数明显回落，这表明制造业可能已经度过短期景气的高点。去年10月以来制造业PMI连续维持在51以上，国内生产和需求状况明显好于预期。当前，防控金融风险是政策重心，流动性环境、融资成本以及企业预期难免受到负面冲击，大型企业PMI跌至过去8个月以来的最低水平显示稳增长政策力度明显下降，短期内经济下行压力加大。

中金固收的陈健恒和唐薇点评报告称，4月制造业低于预期。其中生产与订单指数回落、采购量下降、原材料库存持平而产成品库存下降、价格指数快速回落，4月经济动能指标进一步回落；整体表现为需求和采购下降、PMI价格指数和高频数据均显示相关产品价格回落、短期进入被动补库存。

报告认为，前期工业企业利润改善，跟供给侧改革下的价格回升带动利润好转有很大的关系，因此中上游行业产能过剩行业利润回升显着，利润回升带动主动补库存；但由于需求相对较弱，下游除了龙头，价格的传导其实相对有限，因此动能有限，企业主动补库存暂告一段落。

“往后看，工业品价格回落后，企业的补库存动力减弱。如果居民杠杆受抑制，那么终端消费需求减弱，可能会将下游压力传导回到上游。而且煤炭的供给侧改革已经放松，后续的利润分配或重新转换。”报告称。

至于4月份的非制造业PMI环比回落1.1个百分点，达到54。中国物流信息中心武威撰文称，本月指数的回落存在经济运行周期规律的影响。如以大宗商品批发为主的批发业在经过一季度企业集中采购后，回归平稳，其商务活动指数有所回落，但仍保持在50以上。银行房贷业务的收缩和资本市场的波动导致金融业商务活动指数的高位回落，也是促成非制造业商务活动指数回落的主要因素之一。

但他认为，商务活动指数保持在54的水平，表明非制造业仍运行在较快发展的轨道上。投资对经济增长的拉动作用有望持续。新兴服务业的持续活跃表明经济增长新动能持续强化。企业成本压力的缓解和就业的稳定有利于改善企业经营环境。

下表为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

4月 3月 2月 17年1月 16年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

54 55.1 54.2 54.6 54.5 54.7 54.0 53.7 53.5 53.9 53.7 53.1 53.5

非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。（完）