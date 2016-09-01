综述：中国8月官方制造业PMI创近两年新高 服务业持稳经济再拾动能

作者 李子木

路透北京9月1日 - 随着市场需求回暖，中国8月官方制造业PMI重回扩张区间，并创下近两年新高；服务业增速虽回落但仍保持扩张，显示中国经济经历短暂停歇后再拾动能，短期持稳的可能性较大。不过同时公布的财新制造业PMI回落至临界点，其背离走势令担忧仍存。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，8月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至50.4，上月和路透调查预估中值均为49.9。该指数创下2014年10月以来最高水准，当时为50.8。

“制造业PMI指数的分类项全面回升，使得制造业复苏态势更加坚实，预示着下半年经济增长动能的恢复。”国金证券大类资产资深分析师徐阳表示，制造业PMI的改善，或意味着8月的工业增加值以及固定资产投资，将好于7月。

他并称，在经济增长动能出现复苏迹象后，货币政策料将继续保持稳健基调，降息必要性下降；如外汇占款无大幅下降，降准必要性也下降。但进一步稳增长仍需财政政策发力，通过基建投资和制造业投资的扩张，对冲房地产投资的逐渐下滑，并带动整体经济稳步增长。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河指出，8月制造业PMI呈现出生产和需求回升、结构进一步优化的特征。生产指数和新订单指数分别环比回升0.5和0.9个百分点，至52.6和51.3，其中生产指数连续六个月保持在52以上，本月为今年以来的高点。

他表示，从数据看来，供给侧改革继续推进，结构调整效果进一步显现。高技术制造业和消费品制造业PMI分别为52.6和51.2，高于制造业总体2.2和0.8个百分点。企业信心有所增强，生产经营活动预期指数为58.2，分别高于上月和去年同期2.9和4.1个百分点。

分企业规模看，大型企业PMI为51.8，比上月上升0.6个百分点，继续高于临界点；中型企业PMI为48.9，与上月持平，仍低于临界点；小型企业PMI为47.4，比上月回升0.5个百分点，但仍位于收缩区间。

不过同日公布的财新制造业PMI走势则同官方PMI稍有不同，受产出和新业务回落影响，财新中国8月制造业PMI小幅降至临界值50，未能延续上月的增长趋势，表明中国经济下行压力犹存。

浏览中国官方和财新制造业PMI图表，点选链接：tmsnrt.rs/2bWF1en

**仍存隐忧**

尽管8月官方制造业PMI涨势强劲，但赵庆河指出，企业生产经营中存在一些困难，进出口下行压力依然较大。由于全球经济增长复苏乏力，制造业进出口回升动力仍显不足，新出口订单指数和进口指数分别为49.7和49.5，虽比上月有所回升，但仍持续位于收缩区间。

与此同时，反映资金紧张的企业比重持续超过四成，劳动力和运输成本上涨的企业比重有所增加，企业降成本的难度依然较大。

海通证券首席宏观债券分析师姜超亦称，经济短期稳定，留意地产泡沫。从中观行业看，8月地产、汽车销量增速走高，粗钢产量、发电耗煤增速略升，需求生产均现反弹，经济短期稳定；但房价涨幅再创新高，地产泡沫严重令政策收紧预期重燃，钢铁、煤炭去产能偏慢，未来或加大力度去产能，均意味着下半年工业经济依然面临较大压力。

国家发改委主任徐绍史周三表示，中国经济稳定运行的基础还不牢固，下行压力依然较大；投资、外贸等预期指标完成难度很大，需要付出艰苦努力。下半年，稳定宏观经济政策取向注重相机灵活调控，加力增效实施积极的财政政策，灵活适度实施稳健的货币政策。

摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊认为，下半年稳增长号角吹响。最近两个月国家发改委批复基建项目速度明显加快，下半年基建提速是大概率事件，这应该有利于固定资产投资增速企稳回升。

他并指出，虽然最近房价过快上涨导致中央对资产价格泡沫担忧上升，但下半年稳增长任务和压力较大，预计除了财政政策更加积极之外，央行在货币政策层面的支持力度也应该在边际上有所加强，包括在信贷结构方面增强对商业银行的窗口指导，以及再次启动降准降息来进一步弱化银行的惜贷情绪并减轻地方政府的还本付息压力。

**服务业延续平稳扩张**

统计局并公布，8月非制造业商务活动指数为53.5，比上月回落0.4个百分点，继续保持在临界点之上，且与今年以来的均值持平，表明非制造业增速虽有所放缓，总体仍延续平稳扩张态势。

赵庆河称，服务业继续保持良好发展态势，服务业商务活动指数为52.7，比上月微升0.1个百分点，为今年以来的次高点，且连续三个月保持升势。在制造业生产和市场回升的带动下，生产性服务业相关需求回升，商务活动指数为57.2，较上月大幅上升4.4个百分点。

分行业看，航空运输、装卸搬运及仓储、电信、互联网软件、租赁及商务服务、旅游等行业企业业务总量增长较快，商务活动指数均位于55.0%以上的较高景气区间。

而受部分地区的暴雨及高温天气，建筑业生产扩张放缓。商务活动指数为58.2，比上月回落2.9个百分点。其中房屋建筑业和土木工程建筑业商务活动指数分别为59.2和54.7，回落2.2和6.6个百分点，是本月建筑业商务活动指数回落的主要原因。

赵庆河表示，随着基础设施建设的大力推进，以及高温酷暑的消退和降水的减少，建筑业有望在未来一段时间继续保持平稳较快的增长。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）