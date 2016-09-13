综述：中国经济L型企稳但投资不确定风险犹存 政策面仍需未雨绸缪

采访 路透中文部；撰写 宿泱韫

路透北京9月13日 - 中国8月宏观数据齐超预期，内外需略改善带动工业增速升至五个月高位，基建和房地产投资反弹助力整体投资持稳，零售销售则在汽车消费等拉动下回升。结合此前公布的贸易和通胀数据，证实中国经济已走出7月低谷，三季度GDP增速或与上半年持平。

但未来房地产投资恐受制于销售放缓，基建投资也面临高位回落压力，整体投资下行风险犹存，意味着中国经济稳增长还需政策面未雨绸缪：货币政策料维持稳健，积极财政受到财政收支矛盾日益加大的制约，未来可能更多寄望于PPP加快落实，撬动民间投资。

“总体来看，8月宏观数据好于预期，凸显L型特征，经济下行压力有所缓和，稳增长政策效果显现，”招商银行资产管理部的刘东亮表示。

但他同时指出，地产销售和新开工面积均延续放缓趋势，地产投资是否能继续反弹存在不确定性；后几个月的焦点在于基建投资，目前来看年内财政支出压力较大，若支出力度不及预期，则基建将继续明显拖累投资，L型的短暂稳定将被打破。

中国国家统计局周二公布，8月规模以上工业增加值同比增长6.3%，社会消费品零售总额同比增长10.6%，分别高于路透调查预估中值6.1%和10.3%；前8月固定资产投资同比增长8.1%，略好于路透预估的8%。

8月工业和消费环比分别增长0.53%和0.83%。8月工业增速为五个月最高位，投资则持平于上月的16年半低点。前八月民间投资增速亦持平于前值的2.1%。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长盛来运在发布会上表示，8月份的经济运行确实有积极的变化，但对于经济形势还是要继续冷静观察，因为当前的国际环境还是复杂严峻，世界经济总体上复苏还是比较疲弱，不稳定性、不确定性还比较多，包括美国的加息没有落地，对整个市场带来不利的影响。

“从国内来看，中国的结构调整转型升级正处在关键阶段，结构调整的阵痛还在释放，实体经济尽管有所改善，但企业经营困难还是比较多，地区分化还比较大，所以经济下行压力还不小，”他表示。

申万宏源首席宏观分析师李慧勇称，8月数据反弹一方面和洪灾影响淡化有关，另一方面则与地产销售带来的投资超预期有关，目前维持三季度经济增长6.7%的判断，改革方面重点关注供给侧改革国改以及PPP。

金融市场对中国8月宏观数据反应较为平淡。中国股市沪综指.SSEC今日续跌，最新报下滑0.41%至3,009.68点。

中国工业增加值图表：tmsnrt.rs/2cgTG7x

**投资前景不确定**

投资目前仍然是支撑中国经济的关键力量。尽管8月投资企稳，但仍持于16年半低点，有分析师担心，房地产成交火热的局面难以延续，无法继续带动房地产投资回升；而基建投资已处于高点，在财政支出压力加大情况下未来增长空间也已有限，整体投资前景仍存在不确定。

盛来运在谈及房地产时称，房价上涨但涨势初步得到遏制，房地产市场分化明显，是当前该市场的两大主要特征，今后一段时间还会持续。据其判断，房地产市场分化调整的走势是今后一个时期的主基调，这就决定了房地产调控政策一定要因地制宜、因城施策，遵循房地产市场本身的客观规律。

统计局数据显示，前八月房地产开发投资同比增加5.4%，与前值的5.3%基本持平，8月末商品房待售面积70,870万平方米，继续环比减少。不过房地产投资先行指标--房屋新开工面积同比增速回落至12.2%。

中国房地产开发投资和销售面积图表：tmsnrt.rs/2cmTwHO

“8月地产新开工增速再度回落，土地购置增速因低基数反弹但跌幅仍大，均为未来地产投资蒙上阴影。”海通证券宏观团队表示。

他们指出，8月经济供需两旺，但9月以来地产销量和发电耗煤增速均现回落，意味着金九银十或面临考验。积极财政加码固然带动基建投资反弹，但透支后续政策空间，或难以为继。而前期进度偏慢意味着未来去产能将提速，令工业增长承压。未来短期经济下行压力依然未消。

最新数据显示，中国财政收支矛盾进一步加大。受营改增政策性减收效应显现以及同比高基数等影响，8月财政收入增速下滑至1.7%，支出则从上月的低点大幅回升至10.3%，财政部表示，未来几月财政收入形势仍不容乐观，收支矛盾仍然存在。

中金公司固收团队的陈健恒、范阳阳指出，向前看需要密切关注商品房销售走势，随着前期购房需求大量释放以及近期部分城市政策收紧，房地产市场或将逐步进入小周期的下行阶段，而基建投资也在专项金融债放缓的情况下高位回落，房地产投资乃至整体固定投资放缓压力较大，工业产出在经历较长时期的平稳运行后也可能再次明显回落。

中国国家发改委近日表示，当前和今后一段时期，要集中力量抓紧推进投融资体制改革，扩大合理有效投资，抓住三季度施工高峰期，加快建设进度。

**政策面仍需未雨绸缪**

虽然8月经济出现反弹，但仍处于低位，经济稳增长需要政策继续提供支持。目前货币政策受到房地产价格和人民币汇率预期的制约，料维持稳健；而积极财政空间也被逐渐透支，未来如何加力？不少分析人士认为政府和社会资本合作（PPP）会有所作为。

“财政政策方面还是以PPP为主，加大对经济支持，”华宝信托宏观分析师聂文表示，年内调整财政赤字的可能性不大，保增长压力这几年都会持续，今年经济已经企稳，不会把政策力道用的特别大。

他预计三、四季度经济增速维持在6.6-6.7%；货币政策总量应不会放松，以释放长期流动性和回收短期流动性为主，这从最近MLF和PSL操作上可见一斑。

除了通过MLF和SLF等工具调节流动性，中国央行今年8月下旬还重启14天期逆回购。而为缓解中秋节和国庆“双节”叠加下流动性渐显吃紧局面，央行今日更重启28天期逆回购，并意外下调利率，尽显“央妈”呵护之意。

研究机构独立研究机构--莫尼塔此前发布报告称，下半年财政发力预计将体现在加大地方债发行规模、继续发挥政策性银行“准财政”的作用、进一步上调3%的赤字率、以及积极推动PPP项目，进一步放大政府投资的杠杆方面。

不过，摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊对PPP短期发挥作用并不看好，虽然市场最近重新热议PPP来引入民间资本，但由于在机制和可操作性上还在处在摸索阶段，短期内很难见效。

“因此在四季度除了加大财政支出的力度之外，加大地方债的发行以及发挥政策性银行的‘准财政’来解决基建投资的资金问题，同时引导银行的中长期贷款更多投向基建相关项目，”他表示。

中金公司预计，考虑基建项目平均3-5年的建设周期，以及年内还会有更多PPP项目落地，预计今年完成PPP项目投资额5,000亿元人民币左右，约占全年基建投资3%；随着项目落地率上升，未来几年PPP投资将加速，年均投资额可能达到2~3万亿元，占基建投资比重可能达到10%。（完）