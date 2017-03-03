中国金融市场一周走势回顾

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
以下为路透中文新闻为您整理的2月27日-3月3日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
公开市场操作:
--虽然本周跨过月末流动性曾一度收紧，但中国央行当周公开市场连续保持每日300亿元逆回购平稳操作，实现单周净回笼2,800亿元。分析人士表示，净回笼暂无碍月初资金重回宽松局面，两会(全国人大和政协会议)在即央行维稳同时，仍坚持稳健中性政策基调不动摇。
他们并称，综合国内外因素来看，监管层金融去杠杆仍为题中之义，而宏观经济基本面延续稳中向好趋势，随着3月美联储升息预期逐步升温，将未来货币政策在运用逆回购及MLF等工具继续把控流动性整体稳定背景下，不排除逆回购利率调升的可能性。
债市:
--中国银行间债市当周现券收益率上行，中金所国债期货亦走弱；尽管月末过后资金面由紧转松，但市场整体环境依旧偏空，PMI向好显示经济仍在回暖路上，美联储（FED）3月加息概率大增，此外央行公开市场逆回购利率进一步上调的预期也明显升温，对债市形成明显压制；预计在利空消息落地前，市场情绪依旧偏弱，期现货难有起色。
票据:
--中国票据市场本周转贴利率继续回落，但幅度有限。交易人士表示，跨过月末后机构信贷规模压力减轻，同时月初资金面再度重回宽松局面，票据利率在偏淡交投中略有下行，但整体变化并不算大；短期资金面若能保持平稳，票据价格料小幅震荡，但季末仍面临不确定性。
股市:
--中国股市沪综指.SSEC当周累计下跌1.08%。随着大盘接近前期压力位3,300点，大盘上行动能明显减弱，整周维持小幅震荡走势，前期领涨的周期股板块已显疲态，周五沪综指收报3,218.31点。(完)
(整理 吴芳/边竞/孙琦子; 审校 曾祥进)
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
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