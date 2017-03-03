中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的2月27日-3月3日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。

公开市场操作:

--虽然本周跨过月末流动性曾一度收紧，但中国央行当周公开市场连续保持每日300亿元逆回购平稳操作，实现单周净回笼2,800亿元。分析人士表示，净回笼暂无碍月初资金重回宽松局面，两会(全国人大和政协会议)在即央行维稳同时，仍坚持稳健中性政策基调不动摇。

他们并称，综合国内外因素来看，监管层金融去杠杆仍为题中之义，而宏观经济基本面延续稳中向好趋势，随着3月美联储升息预期逐步升温，将未来货币政策在运用逆回购及MLF等工具继续把控流动性整体稳定背景下，不排除逆回购利率调升的可能性。

债市:

--中国银行间债市当周现券收益率上行，中金所国债期货亦走弱；尽管月末过后资金面由紧转松，但市场整体环境依旧偏空，PMI向好显示经济仍在回暖路上，美联储（FED）3月加息概率大增，此外央行公开市场逆回购利率进一步上调的预期也明显升温，对债市形成明显压制；预计在利空消息落地前，市场情绪依旧偏弱，期现货难有起色。

票据:

--中国票据市场本周转贴利率继续回落，但幅度有限。交易人士表示，跨过月末后机构信贷规模压力减轻，同时月初资金面再度重回宽松局面，票据利率在偏淡交投中略有下行，但整体变化并不算大；短期资金面若能保持平稳，票据价格料小幅震荡，但季末仍面临不确定性。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周累计下跌1.08%。随着大盘接近前期压力位3,300点，大盘上行动能明显减弱，整周维持小幅震荡走势，前期领涨的周期股板块已显疲态，周五沪综指收报3,218.31点。(完)