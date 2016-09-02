人民币综述：自贸区扩容显中国加快开放决心 但金融改革仍将谨慎前行

作者 张金栋

路透上海9月2日-随着第三批自贸区名单出炉，中国自贸区建设进入3.0版，而在G20（20国集团）峰会召开前宣布自贸区扩容也明确展现中国改革和开放决心；随着自贸区从东部沿海延伸到中西部地区，各项创新政策料会依托当地进行差异化发展。

当然这并不意味着新设自贸区也会在金融改革方面大步前进，此前沿海四个自贸区在金融改革推进方面表现相当谨慎；毕竟金融改革有其特殊性，影响范围大和深度广，更多需要中央通盘考虑，并非倒逼可完成，特别是在当前汇率贬值和资本外流压力不减情况下。

“商务部作为自贸区的核心部门，在G20峰会召开前宣布这个计划，也是向世界展示中国继续改革和开放的决心，”华中科技大学开放发展经济研究中心主任陈波教授对路透表示。陈波此前是上海财经大学自贸区研究院秘书长。

中国商务部部长高虎城周三表示，近日国务院决定在辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省新设立七个自贸试验区，并将尽快推出总体方案，在履行必要审核程序后实施。

分析人士指出，自贸区根据本地实际探索形成改革经验复制推广至全国，可以减少全国范围内改革的试错成本，提高改革的效率和成功率，以局部带动整体改革。需要指出的是，自贸区并非政策洼地，而是摸索改革政策的排头兵，自贸区通过政策松绑，根据自身特点制定符合国际规则举措来获得优势，在条件成熟时“复制推广”。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明指出，“新设自贸区更多体现自贸区叠加区域经济发展特色思路；例如辽宁自贸区叠加振兴东北老工业基地、湖北自贸区则是叠加长江经济带建设等。”

他并指出，近期人大常委会也在讨论修改“外资三法”，将来自贸区试点的改革措施也将不再是特例。“外资三法”是指外资企业法、中外合资经营企业法以及中外合作经营企业法。

2013年8月30日，全国人大常委会授权国务院在上海自贸区暂停实施“外资三法”规定的部分行政审批事项，改为备案管理。授权决定规定“在三年内试行，对实践证明可行的，应当修改完善有关法律”。

另外2013年9月底上海自贸区成立以来，市场负面评价较多，一方面改革确实存在难度，当然也有部分既得利益者不愿放权的问题，因此自贸区扩容至中西部势必会提升改革的能力和意愿。

“没有创新就没有领先，没有领先就没有特色，这对所有的自贸区都一样。”陈波说道。

**金改牵发一而动全身**

从已经落地的各部委和地方政策看，此前的自贸区改革主要集中在投资管理、贸易便利化、服务业开放和事中事后监管措施等领域，金融领域改革并不显着。

中国银行国际金融研究所研究员马曼表示，沿海四个自贸区在金改领域的推进并不明显，从实际情况来看，负面清单没有明显缩减金融领域禁止和限制措施，反而细化和新增了具体的限制措施和管制门类等等。

他并指出，以厦门片区为例，自挂牌至2015年年底，新增金融服务产业的企业运营占比率最低，仅为16.5%，而同期全国新注册企业率为70%-80%。

分析人士也指出，由于七个新设自贸区并不具备沿海四个自贸区的经济基础，更多的体现为“专业型”的自贸区，预计金改方面的试点还是落在沿海自贸区，特别是上海自贸区。当然由于金改不同一般的改革，自贸区更多的是配合中央的整体部署。

“现在全球经济复苏步调并不一致，如果现在搞金融开放，时点确实不是太好；金融改革方面，自贸区是有想法，但不一定会像大家想象的那么快。”陈波表示。

当然资本项目双向开放是长期的必然趋势，但去年8.11汇改后人民币贬值压力一直存在，资本外流压力也不小，因此资本开放更多倾向于推动资本流入方向。

中国社会科学院等机构周二联合发布中国自贸区蓝皮书指出，上海自贸区的金融创新要综合考虑经济金融发展水平和监管能力等因素，在风险可控前提下，逐步有序推进；汇率风险是上海自贸区面临的最大风险。

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰 18,821.5 54

交银 14,000.0 2

东方汇理 13,132.4 57

花旗 4,556.0 12

渣打 4,471.0 25

法巴 4,371.5 20

**本周市场动态**

--路透调查显示，未来一年人民币及印度卢比的贬值幅度可能要超出之前预期，因亚洲经济成长放缓，而且美国近期升息可能性上升给美元带来提振。

--香港金融管理局（HKMA）发表的数据显示，7月末人民币存款余额降至6,671.05亿元，单月环比减少6.2%。6月底，香港的人民币存款为7,115.49亿元。

--世界银行发行2016年第一期SDR（特别提款权）计价债券，为三年期固定利率债券，计划发行总额为5亿SDR；而经发行人与联席主承销商协商确定，本期债券票面年利率的申购区间为0.4%-0.7%。

--中国人民银行副行长易纲称，总体看人民币的波动率是比较小的，汇率对实体经济有一些影响，但最好是保持合理均衡；他透露G20已达成共识，不以竞争为目的的货币贬值，并就汇率进行更紧密沟通和协调。(完)