综述：调控加码中国房价涨势续放缓 中央释放信号明年政策料从紧

作者 宿泱韫

路透北京12月19日 - 随着调控持续收紧，中国11月房价延续前月以来环比涨幅收窄之势，而推出调控措施的热点城市明显降温，杭州、深圳等转为环比下跌，有分析人士认为本轮房价走势拐点可能已经出现。

上海等热点城市11月继续升级调控，中央经济工作会议强调“房子是用来住的，不是用来炒的”，种种迹象表明，决策层对房地产为代表的资产泡沫甚为担忧，未来政策从紧是大趋势。

“11月各线城市房价环比涨幅均有缩窄，热点城市更为明显，”交通银行金融研究中心高级研究员夏丹表示，在近一阶段房地产领域工作重心转向热点城市抑泡沫的同时，去库存任务仍将继续推进，她预计涨幅居前的城市仍有可能加入或加码调控，三四线城市政策持续友好。

路透根据国家统计局周一公布数据测算，11月70个大中城市新建住宅（包括新建商品住宅和保障房）销售价格同比升12.6%，涨幅较上月的12.3%有所扩大；但环比涨幅连续两个月收窄，自10月的1.1%降至0.6%。

中原地产首席分析师张大伟认为，本轮楼市调控导致的房价涨幅拐点已经出现，房价出现了9月后的快速扭转，据其测算，从平均环比涨幅看，11月新建商品住宅环比涨幅0.59%、二手房0.34%，均是2016年春节后的最低点。9月底调控之后，10月和11月商品住宅售价平均涨幅分别回落0.73和0.48个百分点。

他指出，本轮楼市变化的主要原因是政策调控，未来市场走势将看政策执行力度。他预计本次调控周期起码持续6-9个月，20个热点城市房价将出现10%以上的下调空间。

“在因地制宜、因城施策的调控政策作用下，15个一线和热点二线城市房地产市场迅速降温，房价走势明显趋稳。”统计局城市司高级统计师刘建伟解读称。

与11月上半月比，11月下半月一线和热点二线城市中，九个城市新建商品住宅价格环比下降，降幅在0.1至0.9个百分点之间；两个城市环比持平；其余四个城市新建商品住宅价格环比涨幅均回落至1%以内。

随着热点城市调控政策的收紧，其房价环比涨幅也在明显收窄，11月新建商品住宅价格环比增幅排名前十的城市分别是：泉州、扬州、韶关、西安、武汉、秦皇岛、徐州、洛阳、长沙、惠州，以尚未调控的三四线城市居多，最高涨幅在2.1%，而前期涨势凌厉的杭州、深圳则居跌幅榜前两位。

分城市看，统计局的刘建伟指出，一线城市房价环比基本持平，初步测算，11月一线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比分别为上涨0.1%和持平，分别比10月回落0.4和0.6个百分点；二线城市房价环比涨幅则进一步回落；三线城市房价总体较为稳定。

国庆期间20余个热点城市出台调控措施标志着楼市政策的转向，此后中央层面从规范经营、整治市场、防范风险等角度，不断释放从紧从严的政策信号，银监会和发改委也收紧了房地产融资的闸门，上海、天津等热点城市11月进一步升级了调控。

浏览全国70个大中城市房价图表，点选链接：tmsnrt.rs/2h1ome6

浏览北京、上海、深圳房价图表，点选链接：reut.rs/2hPdxbX

**中央释放政策从紧信号**

上周闭幕的中央经济工作会议也释放出对房地产泡沫的担忧，以及明年政策从紧的信号。会议强调“房子是用来住的、不是用来炒的”，提出要综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制，既抑制房地产泡沫，又防止出现大起大落。

“近期高层对热点地区楼市泡沫积累问题关注渐增。目前几个热点城市已经开始追加新一轮收紧措施，表明决策层“抑泡沫”态度坚决。”交通银行的夏丹称，针对房价涨幅居前的城市，预计政策还有深化、加码的可能，并且这种“紧”的格局至少在2017年上半年不会发生改变。

不过她指出去库存的任务仍然需要推进，11月末，商品房待售面积6.91亿平方米，相较去年末仅下降0.27亿平米，效果有所显现但还不算显着，预计未来高库存压力的城市将维持相对宽松的政策环境。

她认为，在“抑泡沫”和“去库存”两手推进的背景下，预计2017年房价依然会保持增长，涨幅将放缓。分城市类型来看，被限购的核心城市将有一段时间处于量缩价稳的状态，在政策坚决抑制态度的施压下房价可能向下小幅调整，但需求并未消失，房价蛰伏后仍有上涨空间。

广发证券首席宏观分析师郭磊也认为，从会议表述看，中央关于抑制房地产领域资产泡沫的态度坚决。本轮调控可能在相当一段长的时期内不存在放松环境。

在政策手段上，政策也是比较直接犀利地指向了货币和土地两个环节。一是管控信贷杠杆，“在宏观上管住货币，微观信贷政策要支持合理自住购房，严格限制信贷流向投资投机性购房”；二是增加土地供应，加快城市圈布局“房价上涨压力大的城市要合理增加土地供应，提高住宅用地比例，盘活城市闲置和低效用地。特大城市要加快疏解部分城市功能”。

“在政策对于产业定位逐渐清晰的情况下，房地产领域最好的时段无疑已经过去。”但他同时指出，就短期看也不用太过悲观，因目前销售有软着陆的迹象，而新房库存低，土地供应面临修复需求，这在一定程度上独立于销售下行的传递，未来投资可能继续低位稳定。

夏丹则预计，2017年房地产开发投资将面临压力，增速趋于下行、缓慢回落。资金链的紧缩态势将逐步传导至新开工、施工、竣工，房企投资行为将偏谨慎。但土地市场方面对新开工和开发投资则可能有一些积极影响，供地较少的热点城市地方政府可能在今年末和2017年落实加大推地的计划，以缓解供地紧张、平抑地价和房价，这是决策层授意且地方政府有意愿兑现的措施。

中国指数研究院最新数据显示，上周全国40个大中城市土地供应放量，二线城市表现突出。40个城市推地总量环比增加56%，其中武汉和长春推出量较大，土地成交方面，成交量环比减少24%，出让金则环比增加29%。（完）