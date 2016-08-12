综述：投资大幅放缓中国经济深度调整 财政政策有望继续加码

发稿/路透中文部；撰写/宿泱韫

路透北京8月12日 - 最新数据显示中国经济仍处于深度调整之中。7月工业、投资和消费数据均不及预期，尤其投资增速降至16年半低位，民间投资增速再创历史新低，印证了当前经济下行压力不容忽视。

分析师普遍认为，下半年稳增长重任将落到投资上，财政政策有继续加码的条件和必要性；至于货币政策，虽然因为通胀温和理论上存有空间，但其对经济刺激的边际效应已减退且易催生资产泡沫，央行应不会轻举妄动。

“从7月整体数据看，投资下滑是比较让人担心的，尤其是占据全部投资比重超过六成的民间投资持续下滑，还没有止住的迹象，显示经济下行的压力还在加大，后续还需在扩大需求方面加力。”中国国际经济交流中心研究员张永军表示。

中国国家统计局周五公布，前7月固定资产投资同比增长8.1%，逊于路透预估的8.8%且为1999年12月以来最低，当时为6.3%；1-7月民间投资同比增长2.1%，增速较前六月进一步下滑，再创历史新低。

数据并显示，7月规模以上工业增加值同比增长6%，社会消费品零售总额同比增长10.2%，均低于路透调查预估中值6.1%和10.5%。7月工业、投资和消费环比分别增长0.52%、0.31%和0.75%。

国家统计局新闻发言人盛来运用“形有波动、势仍向好”形容当前中国经济形势。他指出，7月国内外经济仍处在深度调整之中，世界经济复苏不及预期，出口压力较大；而国内经济调整的阵痛在释放，而且7月洪涝灾害较严重，高温酷暑天气对一些地区的生产经营带来影响，因此7月部分指标出现波动也很正常，在预期之中。

他同时称，尽管经济增速有所回落，但是经济运行总体平稳，稳中有进、稳中向好的大势没有变。经济运行仍然运行在合理区间，而且这个阶段的调查失业率总体下降，基本稳定。

中国银行国际金融研究所宏观经济与政策研究主管周景彤认为，7月数据整体往下走，表明经济下行压力仍然比较大，而上半年稳增长政策虽然仍在发挥作用，但比预想的弱，这也是经济发展到一定阶段，周期性问题和结构性问题叠加所致，而结构性问题难以通过传统的需求端方式解决。不过，7月的数据差于预期可能与洪涝灾害、酷暑等特殊因素有关。

“下一步需要加大财政政策力度，如在基础设施等方面加大投资。货币政策保持基本稳定、能为财政政策创造宽松的环境就可以。”他表示。

中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅续降，新出炉的投资、工业及消费等经济数据均低于预期，基本面不振再提升交易情绪。不过经济数据未对中国股市有太大影响，沪综指.SSEC早盘小幅收升0.24%。

中国制造业PMI和工业增加值图表：tmsnrt.rs/2bai5Gg

中国房地产开发投资和销售面积图表：tmsnrt.rs/2baiOHR

**投资续放缓**

受民间投资大幅放缓等影响，固定资产投资增速在7月继续滑落，鉴于民间投资短期改善难度大，房地产需求动力减弱，未来投资增长令人担忧。

“投资下滑的要比预期大一些。6月信贷增长较快，7月可能微调。”中国民生银行宏观经济研究中心应习文表示，民间投资继续下滑，这和实体经济投资收益的预期有关，如果预期不能很快恢复，民间投资企稳尚需时间。基础设施投资增速相对快一些。房地产投资整体在降温，未来房地产投资可能会继续回落。

海通证券首席宏观债券分析师姜超等指出，7月固定资产投资增速继续下滑至3.9%，民间投资跌幅扩大。其中，制造业投资小幅反弹但仍偏低，房地产投资继续探底，基建投资大幅回落并创14年以来新低。

他们并称，地产需求动能偏弱，7月地产销量、新开工当月增速虽小幅回升，但新开工增速反弹更多是因为低基数效应。而前期需求回落令开发商拿地谨慎，叠加基数偏高，使得土地购置面积增速大跌并转负，为未来地产投资蒙上阴影。

1-7月全国房地产开发投资同比增长5.3%，增速不及前6月的6.1%；前7月商品房销售面积和销售额同比增26.4%和39.8%，均较上半年放缓。不过去库存方面有进展，7月末商品房待售面积71,382万平方米，比6月末的71,416万平方米有所减少。

“从中长期角度看，经济进入发展新阶段，结构在调整，传统行业投资的空间肯定在收窄，所以固定资产投资增速从长期趋势角度来看下滑有一定合理性，”盛来运称。

他表示，民间投资回落与市场的周期性调整有关系，多数传统行业的主营业务收入利润率不到3%，一些企业家投资的积极性不是很高；一些服务业，包括电信、油气，民间资本不容易进入；民营企业还存在贷款难、贷款贵的问题。

不过他也指出，有关部门继续发挥积极的财政政策和稳健的货币政策，加大基础设施的投资力度，是有利于支撑经济投资稳定增长的。先行指标--固定资产投资的新开工项目计划总投资1-7月增长24%，也为以后的投资企稳打下很好基础。

对于房地产市场，盛来运表示，房地产价格有所回落，但分化特征比较明显，一线城市、二线城市房价相对比较坚挺，三、四线城市的房价，这一轮涨得不是很多。房地产市场总体稳定，分化调整的走势和格局下一阶段还会延续。今后一定要适应房地产本身的运行规律，要注重因城施策、因地制宜。

**财政加码**

7月数据显示中国经济下行压力不减，在政策应对上，分析师普遍认为还是以加大财政支出力度，降低企业税赋为主，货币政策虽有空间，但不会轻易放松。

华宝信托宏观分析师聂文认为，由于投资下滑压力始终存在，将使下半年经济面临下行压力，预计在6.5-6.6%。

他表示，目前货币政策还是以稳为主，各个期限的利率也在不同程度下行，之前虽然流动性充裕，但并没有用到实体经济，民间投资增速仍在下滑，现阶段情况看，放松货币只能引起资产泡沫。不过，上半年财政收入高于预期，为财政加大政策力度打下基础。预计下半年还是会加大政府投资，减轻宏观税赋。

中国央行上周五在二季度货币政策执行报告中指出，若频繁降准大量投放流动性，促使市场利率下行，加上其信号意义较强，容易强化对政策放松的预期，导致本币贬值压力加大，外汇储备下降。给金融市场的降准预期泼下冷水。

而国家发改委政策研究室8月初在一篇文章中指出，“要坚定不移降低各种企业成本，择机进一步实施降息降准政策”，导致当日离岸美元兑人民币CNH一年期掉期跌幅急剧扩大并创逾两年低点。不过发改委随后删除了“择机进一步实施降息降准政策”的表态。

光大证券固收团队指出，整体来看，经济仍有压力，未来稳经济还需政府发力，基建投资仍是主要方式。另外随着经济结构改革加速，三产以及消费或成为新的亮点。

“现阶段，在汇率、杠杆率等方面的约束下，货币政策更为宽松的可能性较小，即公开市场利率和存贷款基准利率调整的概率很低。除非经济发生大幅下行，而目前还未看到。”他们表示。

此前中共中央政治局会议表示，中国经济下行压力依然较大，存在一些必须高度重视的风险隐患，下半年将继续实施积极财政和稳健货币政策，适度扩大总需求，为供给侧结构性改革营造良好宏观环境。（完）