综述：投资大幅放缓中国经济深度调整 财政政策有望继续加码

《路透早报》--1月16日
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
发稿/路透中文部；撰写/宿泱韫
路透北京8月12日 - 最新数据显示中国经济仍处于深度调整之中。7月工业、投资和消费数据均不及预期，尤其投资增速降至16年半低位，民间投资增速再创历史新低，印证了当前经济下行压力不容忽视。
分析师普遍认为，下半年稳增长重任将落到投资上，财政政策有继续加码的条件和必要性；至于货币政策，虽然因为通胀温和理论上存有空间，但其对经济刺激的边际效应已减退且易催生资产泡沫，央行应不会轻举妄动。
“从7月整体数据看，投资下滑是比较让人担心的，尤其是占据全部投资比重超过六成的民间投资持续下滑，还没有止住的迹象，显示经济下行的压力还在加大，后续还需在扩大需求方面加力。”中国国际经济交流中心研究员张永军表示。
中国国家统计局周五公布，前7月固定资产投资同比增长8.1%，逊于路透预估的8.8%且为1999年12月以来最低，当时为6.3%；1-7月民间投资同比增长2.1%，增速较前六月进一步下滑，再创历史新低。
数据并显示，7月规模以上工业增加值同比增长6%，社会消费品零售总额同比增长10.2%，均低于路透调查预估中值6.1%和10.5%。7月工业、投资和消费环比分别增长0.52%、0.31%和0.75%。
国家统计局新闻发言人盛来运用“形有波动、势仍向好”形容当前中国经济形势。他指出，7月国内外经济仍处在深度调整之中，世界经济复苏不及预期，出口压力较大；而国内经济调整的阵痛在释放，而且7月洪涝灾害较严重，高温酷暑天气对一些地区的生产经营带来影响，因此7月部分指标出现波动也很正常，在预期之中。
他同时称，尽管经济增速有所回落，但是经济运行总体平稳，稳中有进、稳中向好的大势没有变。经济运行仍然运行在合理区间，而且这个阶段的调查失业率总体下降，基本稳定。
中国银行国际金融研究所宏观经济与政策研究主管周景彤认为，7月数据整体往下走，表明经济下行压力仍然比较大，而上半年稳增长政策虽然仍在发挥作用，但比预想的弱，这也是经济发展到一定阶段，周期性问题和结构性问题叠加所致，而结构性问题难以通过传统的需求端方式解决。不过，7月的数据差于预期可能与洪涝灾害、酷暑等特殊因素有关。
“下一步需要加大财政政策力度，如在基础设施等方面加大投资。货币政策保持基本稳定、能为财政政策创造宽松的环境就可以。”他表示。
中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅续降，新出炉的投资、工业及消费等经济数据均低于预期，基本面不振再提升交易情绪。不过经济数据未对中国股市有太大影响，沪综指.SSEC早盘小幅收升0.24%。
中国制造业PMI和工业增加值图表：tmsnrt.rs/2bai5Gg
中国房地产开发投资和销售面积图表：tmsnrt.rs/2baiOHR
**投资续放缓**
受民间投资大幅放缓等影响，固定资产投资增速在7月继续滑落，鉴于民间投资短期改善难度大，房地产需求动力减弱，未来投资增长令人担忧。
“投资下滑的要比预期大一些。6月信贷增长较快，7月可能微调。”中国民生银行宏观经济研究中心应习文表示，民间投资继续下滑，这和实体经济投资收益的预期有关，如果预期不能很快恢复，民间投资企稳尚需时间。基础设施投资增速相对快一些。房地产投资整体在降温，未来房地产投资可能会继续回落。
海通证券首席宏观债券分析师姜超等指出，7月固定资产投资增速继续下滑至3.9%，民间投资跌幅扩大。其中，制造业投资小幅反弹但仍偏低，房地产投资继续探底，基建投资大幅回落并创14年以来新低。
他们并称，地产需求动能偏弱，7月地产销量、新开工当月增速虽小幅回升，但新开工增速反弹更多是因为低基数效应。而前期需求回落令开发商拿地谨慎，叠加基数偏高，使得土地购置面积增速大跌并转负，为未来地产投资蒙上阴影。
1-7月全国房地产开发投资同比增长5.3%，增速不及前6月的6.1%；前7月商品房销售面积和销售额同比增26.4%和39.8%，均较上半年放缓。不过去库存方面有进展，7月末商品房待售面积71,382万平方米，比6月末的71,416万平方米有所减少。
“从中长期角度看，经济进入发展新阶段，结构在调整，传统行业投资的空间肯定在收窄，所以固定资产投资增速从长期趋势角度来看下滑有一定合理性，”盛来运称。
他表示，民间投资回落与市场的周期性调整有关系，多数传统行业的主营业务收入利润率不到3%，一些企业家投资的积极性不是很高；一些服务业，包括电信、油气，民间资本不容易进入；民营企业还存在贷款难、贷款贵的问题。
不过他也指出，有关部门继续发挥积极的财政政策和稳健的货币政策，加大基础设施的投资力度，是有利于支撑经济投资稳定增长的。先行指标--固定资产投资的新开工项目计划总投资1-7月增长24%，也为以后的投资企稳打下很好基础。
对于房地产市场，盛来运表示，房地产价格有所回落，但分化特征比较明显，一线城市、二线城市房价相对比较坚挺，三、四线城市的房价，这一轮涨得不是很多。房地产市场总体稳定，分化调整的走势和格局下一阶段还会延续。今后一定要适应房地产本身的运行规律，要注重因城施策、因地制宜。
**财政加码**
7月数据显示中国经济下行压力不减，在政策应对上，分析师普遍认为还是以加大财政支出力度，降低企业税赋为主，货币政策虽有空间，但不会轻易放松。
华宝信托宏观分析师聂文认为，由于投资下滑压力始终存在，将使下半年经济面临下行压力，预计在6.5-6.6%。
他表示，目前货币政策还是以稳为主，各个期限的利率也在不同程度下行，之前虽然流动性充裕，但并没有用到实体经济，民间投资增速仍在下滑，现阶段情况看，放松货币只能引起资产泡沫。不过，上半年财政收入高于预期，为财政加大政策力度打下基础。预计下半年还是会加大政府投资，减轻宏观税赋。
中国央行上周五在二季度货币政策执行报告中指出，若频繁降准大量投放流动性，促使市场利率下行，加上其信号意义较强，容易强化对政策放松的预期，导致本币贬值压力加大，外汇储备下降。给金融市场的降准预期泼下冷水。
而国家发改委政策研究室8月初在一篇文章中指出，“要坚定不移降低各种企业成本，择机进一步实施降息降准政策”，导致当日离岸美元兑人民币CNH一年期掉期跌幅急剧扩大并创逾两年低点。不过发改委随后删除了“择机进一步实施降息降准政策”的表态。
光大证券固收团队指出，整体来看，经济仍有压力，未来稳经济还需政府发力，基建投资仍是主要方式。另外随着经济结构改革加速，三产以及消费或成为新的亮点。
“现阶段，在汇率、杠杆率等方面的约束下，货币政策更为宽松的可能性较小，即公开市场利率和存贷款基准利率调整的概率很低。除非经济发生大幅下行，而目前还未看到。”他们表示。
此前中共中央政治局会议表示，中国经济下行压力依然较大，存在一些必须高度重视的风险隐患，下半年将继续实施积极财政和稳健货币政策，适度扩大总需求，为供给侧结构性改革营造良好宏观环境。（完）
(审校 乔艳红)
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
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