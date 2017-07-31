综述：中国7月官方PMI双双回落 传递经济下半场动能放缓信号

路透北京7月31日 - 中国在发布超预期的上半年经济成绩单后，最新出炉的7月官方制造业和非制造业PMI双双回落。虽然都和上半年均值基本持平，且持续运行于景气区间，但仍不免让市场担忧中国经济下半年动能将放缓。

分析师普遍认为，从7月PMI指数来看，虽然制造业大体平稳，但终端需求已经有走软迹象。而在中央金融工作会议要求防控金融风险的政策基调下，政策效应也将逐步显现，下半年经济仍有下行压力。

“7月制造业PMI再度回落，主要分项指标涨少跌多，大企业强小企业弱。中观高频数据显示，终端需求好坏参半、发电耗煤增速反弹。因而整体看，7月经济或稳中趋缓。”海通证券宏观分析师姜超点评称。

他认为，随着库存周期步入尾声、通胀拐点出现、高基数效应来袭，下半年经济仍有下行压力。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，7月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至51.4，比上月回落0.3个百分点，亦低于路透调查预估中值51.6；但与上半年均值基本持平，今年以来一直保持在51.0-52.0的运行区间，总体走势平稳。从去年8月起至今，该指标已连续一年处于扩张区间。

7月官方非制造业商务活动指数亦较上月回落0.4个百分点，至54.5，但与上半年均值基本持平，且持续位于54.0以上的较高景气区间。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读称，调查结果显示，受产能过剩、结构调整等因素影响，石油加工及炼焦业、非金属矿物制品业行业PMI连续三个月位于收缩区间，低于制造业总体水平。

此外，近四成企业反映劳动力成本上涨，企业用工成本压力依然较大。

国家统计局新闻稿显示，分企业规模看，大型制造业企业PMI为52.9，比上月上升0.2个百分点，连续两个月回升。但更彰显经济活力的中、小型制造业企业PMI分别降至49.6和48.9，比上月回落0.9和1.2个百分点。

PMI指数虽然双双回落，但金融市场认为数据依然堪称稳健。受乐观情绪带动，亚洲股市扭转开盘有气无力的表现，转为上涨，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数最新报上涨0.24%；中国沪综指.SSEC早市收报3,272.24点，微升0.58%。

**先行指标虽放缓，经济下行压力不足忧**

上半年经济超预期受益于内需平稳和外需拉动，上半年中国GDP录得同比增长6.9%，但增长动能下半年是否可持续成为市场争论的焦点。先行指标的回落无疑加重市场疑虑。

国家统计局的新闻稿显示，在构成制造业PMI指数的五项指数中，除了从业人员指数出现小幅反弹之外，其他都出现了不同程度的下降，其中生产指数下降幅度最为明显，幅度达0.9个百分点。

“从7月PMI指数来看，虽然制造业大体平稳，但终端需求已经有走软迹象。考虑到7月数据，特别是生产数据受天气因素影响较大，工业生产是否拐点已现有待进一步观察，”摩根士丹利华鑫经济学家章俊称。

他指出，虽然海外需求复苏在短时间内不会出现趋势性逆转，但在全国金融工作会议上定下的防控金融风险的政策基调下，金融去杠杆和房地产调控的滞后效应会在下半年逐步显现，因此房地产投资增速会进一步回落，同时基建投资增速超预期的概率不大。终端需求走软会推动本轮补库存需求进入尾声，工业生产活动也会随之放缓。

至于最近两个月大型企业PMI指数持续反弹，但中小型企业持续回落，特别是7月份中型和小型企业的PMI指数再次跌至50以下，章俊认为，供给侧改革导致目前受益于上游原材料价格上涨的大部分为大型企业，而承受成本上升压力的中下游企业里中小型企业依然占比较高，因此出现大型和中小型企业景气度此消彼长的现象。

中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民上周在国新办的发布会表示，中国下半年要保持政策连续性和稳定性，实施好积极财政和稳健货币政策，要做到“三个确保”，确保经济健康发展、确保供给侧结构性改革得到深化、确保守住不发生系统性金融风险的底线。

不过，交通银行刘学智认为，尽管制造业PMI和非制造业PMI都有走弱，但都保持在扩张状态波动，经济增速不会明显回落，有望保持平稳运行态势。

这与招商宏观分析师张一平的观点类似，他也认为，7月制造业较上月回落。夏季气象灾害增多，全国多地持续高温、南方部分地区发生洪涝灾害，再考虑到夏季例行的设备检修等因素，本月PMI回落应在意料之中。

另一方面，7月PMI读数仍与二季度均值持平，仅比上半年均值低0.1个百分点，这表明7月制造业生产活动虽有放缓，但整体水平并未出现趋势性逆转。因此，当前制造业生产活动依然延续了此前的良好态势。

拖累7月PMI回落的主要因素是生产指数较上月回落0.9个百分点至53.5，而新订单指数降幅仅为0.3个百分点，读数为52.8。“供求关系进一步趋向平衡，需求稳定而供给收缩有助于未来制造业生产活动保持稳定扩张趋势，也表明当前国内总需求水平形势较好，房地产投资回落速度偏慢、制造业投资稳定而基建投资可能仍维持较快增长势头，”张一平称。（完）