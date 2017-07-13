综述：中国6月份进出口增幅均超预期 下半年增幅料将收窄

作者/沈燕

路透北京7月13日 - 得益于世界经济的复苏好于预期以及国内经济回暖态势明显，中国周四公布的以美元计价的进出口增幅均超预期，这也让市场对中国经济的乐观预判有所升温。

但分析师们提到，受基数效应影响，以及下半年来自大宗商品价格的贡献将明显下降，基数抬升以及内需略有回落下，下半年中国外贸的增幅会有所收窄。

“总的看，今年上半年，我国进出口延续了去年下半年以来的回稳向好走势，增长的协调性在提升。下半年，外贸运行中面临的不稳定、不确定性因素依然较多，一些深层次矛盾和困难将长期存在；同时也要看到，我国贸易结构正不断优化，质量效益持续改善，新动能不断积聚，回稳向好的基本面没有改变。”海关总署新闻发言人黄颂平称。

中国国家信息中心宏观研究室主任牛犁认为，上半年的贸易数据远比预期的好，除了基数，汇率及价格等因素外，也说明世界经济的复苏好于预期，提振中国出口，6月份出口持续回暖。

中国海关总署公布，以美元计价6月出口同比增长11.3%，进口同比增长17.2%，均高于路透调查预估中值8.7%和13.1%。

海关数据并显示，6月贸易顺差为427.65亿美元，路透预估中值为顺差424.4亿美元；6月外贸出口先导指数为41.5，较上月上升0.4。

整个上半年，以美元计价出口同比增长8.5%，进口增长18.9%，累计贸易顺差1,850.6亿美元。

中国6月贸易数据图表:tmsnrt.rs/2th13hD

**外贸回暖超预期，经济预判趋乐观**

结合此前发布的6月物价数据，周四发布上半年吸收外资规模，6月ODI创去年12月以来最高以及远超市场预期的外贸数字，整体偏暖的数据无疑也增添了市场对中国经济下半年趋势向好的信心。

中国商务部周四公布，1-6月实际使用外资4,415.4亿元，同比下降0.1%；上半年全国吸收外资规模基本稳定，结构不断优化，继续呈现向高端产业集聚的态势。

交通银行金融研究中心高级分析师刘学智称，6月进出口都有加快，反映出来国际市场外需的改善是持续的，是由全球经济回暖带动的。从国内的经济形势来看，与贸易相关的数据都在改善，一带一路战略对贸易增长也有推动。

他认为，进口增速快于出口，贸易顺差收窄，但这不是坏事。进口高增长也反映出国内需求在改善，国内经济更加稳健。现在出口有明显复苏，进出口对经济的拉动作用明显增强，对经济增速有明显带动。

“总的来看，中国的贸易环境比较好，下半年可以保持增长态势，但是不确定因素仍在，可能会受到贸易保护主义的影响。进口的高增速下半年很难维持，或将有所回调。”刘学智称。

这一判断也与受访的多数分析师观点一致。上海证券首席宏观分析师 胡月晓认为，进出口情况基本符合预期，贸易顺差维持高位。世界经济与中国经济一道延续平稳中回升态势，造就了中国外贸平稳发展的基础。大宗商品的价格在2016年四季度上涨后进入一个新的平衡区，进口增速在基数作用下仍会延续3-6月的较高增速，出口受益于全球经济回升，也将延续平稳态势。

招商证券宏观组的报告认为，6月内外需均超预期强劲，从发达国家经济基本面来看，欧洲经济强劲，美国经济温和增长，6月经济数据显示虽然前期有波动但仍维持较好水平，日本需求亦受到外需的带动；二季度出口同比增长9.4%，整体呈现超预期改善，且改善势头仍在延续，这意味着今年外需对国内经济的拉动作用将更为显着。6月进口表明中国内需仍然较强。

“预计下半年来自大宗商品价格的贡献将明显下降，基数抬升+内需略有回落下，进口量的贡献也不及上半年。”该报告称。

国信证券固收组分析师董德志就预计，三季度进、出口基数效应将抬高。同时，受房地产调控后国内需求下滑，估计进口增速将回落至20%。出口方面，全球经济延续复苏态势，中国出口增速仍相对平稳，预计三季度增速为12%。（完）