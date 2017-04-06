焦点：特朗普距离给中国贴上汇率操纵国标签还很远--专家

路透华盛顿4月5日 - 外汇政策专家称，美国总统特朗普看起来不太可能在刚刚与中国国家主席习近平会晤几天后，就在下周正式宣布中国为汇率操纵国；因此特朗普在竞选时作出的口头承诺难以兑现，至少现阶段是如此。

这些专家称，美国财政部必须彻底改变有关汇率操纵的定义，才能勉强在4月14日发布的最新报告中给中国贴上这一标签。这些专家中有几人过去曾经参与编写财政部的汇率操作分析报告。

不过随着财政部增配人手，特朗普政府慢慢地可能会开始考虑调整奥巴马政府关于汇率操纵的定义。

“很难制定出可靠标准给中国扣上这样一顶帽子，”财政部前任对华经济联络官David Dollar称，他现为布鲁斯金学会高级研究员。

特朗普曾誓言在上任第一天就要给中国贴上汇率操纵国的标签，但目前为止还没有这样做。

根据去年颁布的一项贸易与海关执行法案，将主要贸易伙伴列为汇率操纵国有三个条件：“巨大”的全球经常帐盈余、与美国之间“明显的”双边贸易顺差以及对外汇市场持续单边干预。

美国财政部需要向满足所有三个条件的国家提出特别谈判要求，目的在于纠正被低估的汇率，否则将在一年后实施惩罚，包括将相关国家剔除出美国政府的采购合同。

根据奥巴马政府设定的门槛，中国仅满足这些条件中的一个，对美国存在3,470亿美元的商品贸易顺差。中国央行在过去两年动用了逾1万亿(兆)美元来支撑人民币汇率--而不是压低人民币。中国2016年的经常帐盈余仅相当于国内生产总值(GDP)的1.8%，远远低于触发行动的门槛。

美国财政部称，现在对汇率评估的结果置评还“为时过早”，财长努钦(Steven Mnuchin)表示，财政部在评估时将遵循过去的做法，暗示此次将要公布的汇率报告不会有很大改动。

“包括我在内的一些人士由此得出的结论是，他们将中国列为汇率操纵国的可能性似乎变得越来越小，”前美国财政部官员Matthew Goodman说。Goodman曾在克林顿政府时期撰写汇率报告，现就职于华盛顿的战略与国际研究中心(CSIS)。

但考虑到特朗普政府正在推进一项贸易计划，旨在减少美国贸易逆差、尤其是与中国之间贸易逆差，专家称他们预计特朗普政府将考虑一些旨在阻止未来操纵行为的调整。

美国企业研究院(AEI)常驻学者及中国贸易专家史剑道(Derek Scissors)称，美国财政部将有更好的条件在10月汇率报告中做出这样的调整。

“如果一年后执行的还是奥巴马时期的标准，我会非常意外，”史剑道表示。

这位政策专家指出，最合理的选择是，将检视外汇市场干预的时间期限从12个月延长至数年，这样就能捕捉到更多中国过去干预汇市的行为。

一位韩国高官向路透称，这样的话，可能将把韩国、台湾及其它可能的地区归为汇率操纵国。

美国财政部可能还会把经常帐盈余与GDP之比的门槛降至3%以下，以图借此抓到更多潜在违规者，但这将与国际货币基金组织(IMF)和20国集团(G20)长久以来的一个观点相悖，即经常帐盈余占GDP比率从3%开始值得担忧。(完)