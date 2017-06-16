综述：中国地方债配置热情随现券升温 但尚难摆脱“鸡肋”困境

调查：美债收益率未来一年料攀升 但或落后美联储升息路径
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
作者 吴芳
路透上海6月16日 - 本周跟随现券情绪向好，中国地方债配置热情明显升温。分析人士指出，金融监管态度缓和，美联储加息靴子落地，叠加前期地方债利率走高令其吸引力凸显，致一级发行利率较区间下限上浮幅度收窄，二级市场城商行和保险等机构亦青睐有加。
不过他们认为，地方债一级招标非市场因素干扰未消，流动性与可质押性均较差，以及风险权重占比仍高等，仍限制不少投资者参与配置积极性；同时金融监管及货币政策中性基调并未根本性改观，料地方债投资短期仍难摆脱“鸡肋”困境。
“前期各种利空消化释放后，整体环境有利于债市修复，国债10年较近期高点已下行15bp(基点)、一级招标热情修复，地方债属于被带动下行。”东兴证券固定收益分析师郑良海称。
本周以来招标的地方债中标利率较投标区间下限上浮幅度明显收窄，河北、陕西、新疆、海南、甘肃和湖北地方债上浮幅度均介于36-47bp间；而上周五宁夏地方债上浮幅度则介于39-65bp。
他指出，美国加息靴子落地，中国监管去杠杆告别3、4月的“生猛期”，货币政策虽保持中性、但央行操作也较为积极，这些都构成短期利好。而从地方债本身价值来看，从去年底到上周地方债与国债利差已达50-65bp，考虑到免税因素，其收益率也超过国开债，具有了一定配置价值。
二级市场来看，以五年期地方债为例，中债AAA地方债到期收益率曲线与同期限国债利差从3月的15bp一路攀升至5月底的76bp。6月以来则略收窄至57bp；而与同期限国开债到期收益率曲线利差，则从3月的-63bp上涨至5月下旬的6bp，目前回落至-10bp。
“地方债只有在价值凸显的情况下，地方债收益率普遍高过国开债了，机构才有配置动力,” 中国首席经济学家论坛高级研究员蔡浩认为，不过当前其收益率也不能算很高，加上流动性又比较差，后续需求的可持续性仍值得质疑。
他同时指出，地方债行情还是要跟随整个债市走势，目前经济基本面虽然有利于债市，但是宏观调控的框架并没有实质性的变化。
华南一城商行交易员表示，5月底以来地方债收益率有点超调，对于持有吃票息的配置型机构来说价值还算不错，“前期我们也配了很多，但最近收益率回归一些之后，已经能感觉很多机构的热情大不如前。”
中央国债登记结算公司此前数据显示，地方政府债5月托管增量5,485亿元，较上月增逾三成。[nL3T1J20S6]另据路透统计，截至本周一，中国地方政府债累计发行规模为16,340.6亿元；2016年则共发行地方政府债券60,458亿元，同比增58%。
**尚难摆脱“鸡肋”困境**
尽管地方债配置热情升温，且今年以来地方债在市场化方面也已取得一定成效，但因地方债一级招标非市场化因素干扰仍存，二级流动性及可质押性较差，同时对银行LCR(流动性覆盖性率)指标改善程度不及国债，导致投资地方债“鸡肋”困局仍难彻底摆脱。
上海一银行交易员表示，目前各地地方债在一级投标过程中的利率指导仍未消除，方式上也各不相同。“利率、上浮百分比和上浮bp都有，要看各个财厅有自己的preference（偏好）吧，不过这个指导价本来就不是明面上的。”
不过分析人士同时认为，未来随着交易所地方债试点规模渐增，更多投资主体参与入市，地方债发行市场化有望继续推进。
南京证券固定收益分析师杨浩指出，从最近发行的利率来看，地方债无论是与国债的利差，还是不同省份的信用利差都拉开了，定价比以前更为合理。
“虽然在地方债发行过程中银行与地方政府存在一定话语权博弈，但是随着银行盈利压力加大，银行自身的话语权也在逐步增强。”他说。
中国债市上月持续低迷令新债发行举步维艰，这对已进入二、三季度发行高峰期的地方债冲击尤为明显，不仅发行量远低于上年同期，而且通过公开招标方式的发行利率节节攀高，定位较区间下限（国债均值）上浮超过或达到20%的情况已多次出现。
在投资主体以及发行品种、场所方面，郑良海提到，现在地方债逐步新增交易所发行渠道，虽然目前券商都有投标的任务量，但非银类机构投资地方债也更为便捷；此外还准备推出的土地储备专项债券，均符合市场化进程的政策方向。
去年11月上海市首次启用上海证券交易所政府债发行系统招标地方债，今年以来，又先后有河北、山东、内蒙古、四川和湖北在交易所招标发行，规模逾1,700亿元。
在地方政府债已被划分为一般债和专项债的基础上，中国财政部6月初发布通知明确，试点发行土地储备专项债券，纳入专项债额度管理。业内人士称，该类债券新增了提前还款条款，在资金使用上更具灵活性；同时未来类似债券有望陆续推出，地方政府专项债将进一步细分。（完）
(审校 张喜良)
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
路透上海6月23日 - 三根阳线改变信仰，本周以来人民币兑美元的连续调整让此前转为看多人民币的投资者错愕，对后续人民币的走向预期再度迷茫；但从中间价新定价机制上看，三季度人民币继续反弹的概率要大于回落概率，但要达到明显效果，则仍需监管再“加把火”。