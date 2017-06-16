综述：中国地方债配置热情随现券升温 但尚难摆脱“鸡肋”困境

作者 吴芳

路透上海6月16日 - 本周跟随现券情绪向好，中国地方债配置热情明显升温。分析人士指出，金融监管态度缓和，美联储加息靴子落地，叠加前期地方债利率走高令其吸引力凸显，致一级发行利率较区间下限上浮幅度收窄，二级市场城商行和保险等机构亦青睐有加。

不过他们认为，地方债一级招标非市场因素干扰未消，流动性与可质押性均较差，以及风险权重占比仍高等，仍限制不少投资者参与配置积极性；同时金融监管及货币政策中性基调并未根本性改观，料地方债投资短期仍难摆脱“鸡肋”困境。

“前期各种利空消化释放后，整体环境有利于债市修复，国债10年较近期高点已下行15bp(基点)、一级招标热情修复，地方债属于被带动下行。”东兴证券固定收益分析师郑良海称。

本周以来招标的地方债中标利率较投标区间下限上浮幅度明显收窄，河北、陕西、新疆、海南、甘肃和湖北地方债上浮幅度均介于36-47bp间；而上周五宁夏地方债上浮幅度则介于39-65bp。

他指出，美国加息靴子落地，中国监管去杠杆告别3、4月的“生猛期”，货币政策虽保持中性、但央行操作也较为积极，这些都构成短期利好。而从地方债本身价值来看，从去年底到上周地方债与国债利差已达50-65bp，考虑到免税因素，其收益率也超过国开债，具有了一定配置价值。

二级市场来看，以五年期地方债为例，中债AAA地方债到期收益率曲线与同期限国债利差从3月的15bp一路攀升至5月底的76bp。6月以来则略收窄至57bp；而与同期限国开债到期收益率曲线利差，则从3月的-63bp上涨至5月下旬的6bp，目前回落至-10bp。

“地方债只有在价值凸显的情况下，地方债收益率普遍高过国开债了，机构才有配置动力,” 中国首席经济学家论坛高级研究员蔡浩认为，不过当前其收益率也不能算很高，加上流动性又比较差，后续需求的可持续性仍值得质疑。

他同时指出，地方债行情还是要跟随整个债市走势，目前经济基本面虽然有利于债市，但是宏观调控的框架并没有实质性的变化。

华南一城商行交易员表示，5月底以来地方债收益率有点超调，对于持有吃票息的配置型机构来说价值还算不错，“前期我们也配了很多，但最近收益率回归一些之后，已经能感觉很多机构的热情大不如前。”

中央国债登记结算公司此前数据显示，地方政府债5月托管增量5,485亿元，较上月增逾三成。[nL3T1J20S6]另据路透统计，截至本周一，中国地方政府债累计发行规模为16,340.6亿元；2016年则共发行地方政府债券60,458亿元，同比增58%。

**尚难摆脱“鸡肋”困境**

尽管地方债配置热情升温，且今年以来地方债在市场化方面也已取得一定成效，但因地方债一级招标非市场化因素干扰仍存，二级流动性及可质押性较差，同时对银行LCR(流动性覆盖性率)指标改善程度不及国债，导致投资地方债“鸡肋”困局仍难彻底摆脱。

上海一银行交易员表示，目前各地地方债在一级投标过程中的利率指导仍未消除，方式上也各不相同。“利率、上浮百分比和上浮bp都有，要看各个财厅有自己的preference（偏好）吧，不过这个指导价本来就不是明面上的。”

不过分析人士同时认为，未来随着交易所地方债试点规模渐增，更多投资主体参与入市，地方债发行市场化有望继续推进。

南京证券固定收益分析师杨浩指出，从最近发行的利率来看，地方债无论是与国债的利差，还是不同省份的信用利差都拉开了，定价比以前更为合理。

“虽然在地方债发行过程中银行与地方政府存在一定话语权博弈，但是随着银行盈利压力加大，银行自身的话语权也在逐步增强。”他说。

中国债市上月持续低迷令新债发行举步维艰，这对已进入二、三季度发行高峰期的地方债冲击尤为明显，不仅发行量远低于上年同期，而且通过公开招标方式的发行利率节节攀高，定位较区间下限（国债均值）上浮超过或达到20%的情况已多次出现。

在投资主体以及发行品种、场所方面，郑良海提到，现在地方债逐步新增交易所发行渠道，虽然目前券商都有投标的任务量，但非银类机构投资地方债也更为便捷；此外还准备推出的土地储备专项债券，均符合市场化进程的政策方向。

去年11月上海市首次启用上海证券交易所政府债发行系统招标地方债，今年以来，又先后有河北、山东、内蒙古、四川和湖北在交易所招标发行，规模逾1,700亿元。

在地方政府债已被划分为一般债和专项债的基础上，中国财政部6月初发布通知明确，试点发行土地储备专项债券，纳入专项债额度管理。业内人士称，该类债券新增了提前还款条款，在资金使用上更具灵活性；同时未来类似债券有望陆续推出，地方政府专项债将进一步细分。（完）