综述：中国5月银行涉外收付款逆差环比增逾四成 利差刺激资金出境套利

资料图片：2010年9月，合肥，一家银行的柜员在清点美元纸币。 REUTERS/Stringer

作者 孙琦子

路透北京6月16日 - 中国5月银行结售汇逆差小幅扩大，涉外收付款逆差环比大增，尤其是人民币涉外收付款逆差环比增逾七成。分析人士指出，5月末离岸人民币资金面抽紧，人民币利率飙涨，可能导致部分资金出境套利，进而导致涉外收付款逆差增加。

他们认为，随着市场对人民币贬值预期的减弱，企业结汇意愿将逐渐上升，未来跨境资金流动有望改善，下半年料维持弱平衡。

“当前中国跨境资金流动回稳向好、外汇供求保持基本平衡的内外部环境依然存在，尤其是国内经济持续运行在合理区间的基础更加稳固，人民币汇率中间价形成机制不断完善，境内主体的涉外收支行为将更趋理性，”外管局新闻发言人在答记者问中称。

中国国家外汇管理局周五公布，5月银行结售汇逆差171亿美元，较上月的逆差149亿美元扩大14.77%；其中，企业、个人等非银行部门（即银行代客）结售汇逆差124亿美元，环比下降3%。

外管局数据并显示，5月境内银行代客涉外收付款逆差218亿美元，较上月逆差153亿美元逆差扩大42.48%，为五个月来最高；其中，人民币涉外收付款逆差环比增长72%。

“5月底离岸人民币流动性抽紧，利率飙涨，可能很多钱去套利了。”一中资银行资深交易主管称。

亦有银行分析师指出，5月汇率稳中有升，进出口也没有异动，人民币涉外收付款逆差环比增加七成以上，可能是因为跨境套利的条件突然成熟了，也可能有政治原因。

他表示，5月末离岸人民币拆借利率飙涨，跨境套利从理论上讲得通。此外，5月末离岸人民币资金面骤然收紧，据称有“大客户”将人民币资金突然转移，而要维持香港人民币资金池的稳定，也可能需要从境内补充人民币流动性。

“5月有‘一带一路’峰会，不知当时是不是有什么协议或者单子让人民币对外支付增加了？”他揣测称。

从5月25日开始，因离岸人民币资金面骤然紧张，离岸人民币兑美元强势拉升，并带动在岸汇价在5月末连升700点至五个半月新高。

汤森路透综合报价显示，5月31日CNH香港银行同业隔夜拆借利率飙升1,573个基点至21.07933%，CNH银行间隔夜拆借亦大涨1,500个基点至19.50%，均为1月6日以来新高；CNH隔夜掉期隐含利率盘中一度大涨至45.754%。

外管局数据并显示，1-5月银行累计结售汇逆差729亿美元，1-5月境内银行累计涉外收付款逆差623亿美元。

**6月跨境资金流动有望改善，下半年维持弱平衡**

外管局在答记者问中称，5月境内外汇供求仍保持相对平衡状态，当前市场情绪依然稳定，贸易投资等主要项目的外汇供求更趋平衡。

从涉外收支的结售汇比例看，市场主体结汇率有所上升，购汇率有所下降。5月份银行客户结汇与涉外外汇收入之比为62.7%，较前四个月的结汇率上升0.6个百分点；银行客户购汇与涉外外汇支出之比为67.4%，较前4个月的购汇率下降0.5个百分点。

此外，主要项目的外汇供求状况继续改善。5月企业、个人等非银行部门的货物贸易结售汇顺差较4月份增长14%，直接投资结售汇由逆差趋向基本平衡，证券投资结售汇由上月逆差转为小幅顺差；同时，企业跨境融资继续增加，5月末，企业海外代付、远期信用证等外币进口跨境融资余额较4月末增加21亿美元，已连续15个月增长。

“上述项目的供求改善较好地对冲了5月份部分渠道增加的季节性购付汇，如‘五一’、‘端午’两个假期加大的境外旅游需求、外资企业正常的利润汇出等。”外管局称。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩亦指出，5月结售汇逆差基本稳定，而个人、企业的结售汇逆差收窄，银行结售汇逆差扩大，可能有季节因素的影响，5月一些银行开始汇出红利，经常项下也有利润汇出。“我们维持下半年外汇市场供求弱平衡的判断。”他说。

5月末人民币中间价引入逆周期因子之后，人民币兑美元涨逾1%，6月中旬美联储加息后人民币亦未大跌，市场对人民币后市走势的预期亦有分化；加上人民币收益率处于高位，料未来企业和个人的结汇意愿会进一步提升。

“当前市场上结汇不是很多，我们的客户都在等美元反弹，如果涨300点就可以考虑结了。如果美元一直上不去，可能客户会忍不住，毕竟资金成本放在那里，”一中资行外汇交易主管称。

交通银行金融研究中心高级分析师刘健指出，市场对人民币汇率贬值的预期已经明显减弱，监管部门针对外汇和资本流动的宏观、微观审慎监管继续发挥作用，购汇率或将稳中有降，预计6月跨境资金流动或较5月进一步改善。

“不过下半年中国经济下行压力可能加大，美联储年内还可能有一次加息并启动缩表，且缩表影响甚于加息。预计下半年，中国跨境资金流动整体仍将保持弱平衡格局。”他称。（完）