综述：中国6月PMI数据两降一升 从业人数齐降昭显就业压力陡增

作者 沈燕

路透北京7月1日 - 中国正面临经济下行压力不减而就业压力陡增的现实困境，这从周五公布的三个6月采购经理指数（PMI）数据中可见一斑：两个制造业PMI呈现连续下滑之势，仅非制造业PMI在连续两个月小幅回落后明显回升。

而三个PMI中的从业人数指数齐刷刷下降，也预示着中国在去产能的过程中就业压力不容忽视。在国际环境动荡，内外需均显疲弱的大背景下，中国要实现年初确定的经济增长目标，下半年稳增长政策仍需加力。

“值得关注的是，目前国内外市场需求持续偏弱，实体经济发展动力仍显不足。（官方制造业PMI）新订单指数为50.5，连续三个月回落；主要原材料购进价格指数连续两个月大幅回落至51.3。”中国国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读称。

他指出，受世界经济增长疲软、美国加息预期、欧美等国家贸易保护措施、英国脱欧等因素影响，近期制造业外贸走势偏弱，新出口订单指数为49.6，连续三个月回落；进口指数为49.1，比上月下降0.5个百分点，连续三个月位于临界点以下。

周五国家统计局发布的6月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.0，比上月微降0.1个百分点，位于临界点；6月非制造业商务活动指数为53.7，比上月上升0.6个百分点，连续两个月小幅回落后明显回升。

财新/Markit周五联合公布，中国6月制造业采购经理人指数(PMI)连续第三个月下滑，至48.6，为2月以来最低水准，且已连续16个月收缩。

中国月度官方和财新制造业PMI图表 tmsnrt.rs/296tOs0

民生证券宏观报告点评称，没有需求侧管理经济一定会下行，随着经济下行接近底限，需求侧刺激会重新出现。430政治局会议和5月权威人士讲话后，政策面明显减弱了需求侧刺激的力度，导致经济边际放缓。

“下半年考虑到房地产逐步回落、通胀回落、去产能力度加大、外需不确定性加大等因素，经济可能再次向底限靠拢，届时一定还会有新的宽松，”民生称，“目前来看，7月政治局会议前后是一个关键时点。”

**实体经济压力未减，就业压力又增**

作为经济先行指标的PMI，统计局发布的制造业PMI回落到临界点50，财新PMI则连续第三个月下滑，均显示着中国实体经济压力未减。

国家统计局公布的制造业PMI指数中，分企业规模看，大型企业PMI为51.0，比上月上升0.7个百分点，持续高于临界点，走势总体平稳；中型企业PMI为49.1，比上月下降1.4个百分点，降至临界点以下。

小型企业PMI为47.4，比上月下降1.2个百分点，继续位于临界点以下。中小型企业PMI回落幅度较大，表明其生产经营中的困难更为突出。

“一季度需求冲击对国内经济拉动作用即将结束，下半年受外部环境不确定性上升、内部供给侧改革等多重因素的影响，GDP增速将呈现稳步回落的趋势，”招商证券宏观分析师张一平称。

Markit的新闻稿也称，中国6月制造业PMI续降至四个月低位，显示中国经济下行压力并未得到明显缓解，二季度经济增长大概率弱于一季度，中央应进一步加大政策力度予以支持。

而周五发布三个指标中的分项数据--从业人数悉数下行也预示着中国在要完成今年“三去一补一降”（去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板）工作，就业压力不容忽视。

民生证券报告就指出，用工加剧萎缩，就业压力愈加凸显：就业人员降至47.9，前值48.2，连续49个月低于荣枯线。近期广东、重庆等十几个省市陆续出台供给侧改革方案，随着去产能推进，就业压力将愈加凸显。

中国统计局公布的制造业从业人员指数为47.9，比上月下降0.3个百分点；非制造业从业人员指数为48.7，比上月下降0.4个百分点。两者依然都低于临界点，表明制造业和非制造业企业用工量继续减少。

财新中国制造业就业指数显示，6月制造业用工规模连续32个月下降，整体降幅可观，与此前四个月相近。近10%受访厂商月内压缩用工，当中部分厂商是为了降低成本和提高效率。

稍早社科院发布的中国社科院发布报告称，下半年中国经济增长仍有下行压力，三四季度仍需要政策托底，以充分兼顾供给侧改革和经济平稳运行的双重目标。中国经济全年预计增长6.6%左右，高于6.5%的底线增长目标。（完）