综述：中国总理以中美关系“首问”向世界传递对外开放及发展经济的决心

作者 沈燕

路透北京3月15日 - 每年两会收尾的中国总理答记者问一直是世界关注的焦点。从周三北京举行的记者会上中美关系作为首个开场问题，不难看出同为“大块头”的中国明确坚持一个中国是中美关系的政治基础的底限上，表达了对两国经贸关系的重视及开放政策不变的诚意。

在世界经济和环境不确定性加大的外在风险下，对中国而言“不发展”则是最大的风险。将今年经济增长目标调降至6.5%左右则是为了将注意力更多地放到提高经济质量和效益，稳增长的核心是保就业。

“今年世界经济政治不确定的因素很多，这是很大的外部风险。对中国来讲，不发展是最大的风险。我们保持中高速的稳定增长，本身就是在为世界稳定做贡献。”李克强称。

他表示，如果今年中国实现经济增长目标，增量比去年还要大，因为这是在经济总量已经超过74万亿元人民币，相当于11万亿美元基础上的增长，而且可以带动1,100万人以上的就业。对世界经济增长的贡献率不会低，中国仍然是世界经济复苏乏力情况下推动全球增长的重要力量。

中国2017年政府工作报告提出，将今年经济增长目标设定在6.5%左右，并明确提出在 实际工作中争取更好结果。这一目标为去年首次提出的6.5-7%经济增速的区间下限，其它主要经济指标亦纷纷调降。

而3%的CPI目标和赤字率亦与去年目标持平，显示求稳的政策底线下，降速目的旨在为今年继续推进供给侧结构新性改革添柴加薪。

**坚持一个中国政策是中美关系底限**

对于经济正处转型期的中国而言，相较平稳的中国经济，眼下面临的地缘政治动荡，世界经济复苏的不确定性以及去年以来屡屡爆出的“黑天鹅事件”等，均显示中国在处理好内务的同时，正面临着一个并不太平的外部环境。

这或许也是本届总理发布会首问选择中美关系，以藉此表达中国对外开放的政策，推进自由贸易的政策没有改变的坚定信心。

“虽然中美关系经历过风风雨雨，但是一直前行，我对此持乐观态度...要坚持一个中国的政策，这是中美关系的政治基础，不是风云变幻能够动摇的，也动摇不得。有了这样一个政治基础，中美合作的前景是广阔的。”李克强称。

他坦称，中美建交几十年已经有了广泛的共同利益。当然也有分歧，比如在就业岗位、汇率等问题上有些看法不一，或者在安全问题上也有不同认识。

“但是，我们双方都需要保持战略定力，加强沟通，坐下来谈，增进相互了解和理解，现在两国外交部门正就两国元首会晤进行沟通。我想，中美关系不仅会关系两国利益，而且涉及到地区和世界的和平安全稳定，我们要维护它前行。”李克强称。

他提到，在全球化进程受到一些非议或者在某些方面有挫折的情况下，中国始终坚持一贯的立场，那就是维护经济全球化，支持自由贸易。这本身就表明中国是要推动开放。

“中国和世界许多国家一样，是全球化的受益者，这其中也因为中国一直在坚持不断地扩大开放。中国首先要把自己的事情办好，但关起门来也办不好自己的事情。所以我们的开放大门会越开越大。当然，开放是一个渐进的过程。”李克强称。

对于中国是否会接棒TPP，李克强表态：“关于区域的自由贸易安排，涉及中国的，有条件的，我们持开放态度，愿意去进行推动。我们不会越俎代庖，不会超越区域去做不应是中国做的事情。”

数据显示，中国去年吸引外资在发展中国家仍居首位，达到1,260亿美元。世界银行对中国营商环境的评估，去年和2013年相比上升了18位。

中国商务部此前发布的最新数据显示，1月中国对外非金融类直接投资金额约77.3亿美元，同比大幅下降35.7%，比2016年12月降低4.6%。这是过去一年来，中国对外投资首次同比负增长。

**经济降速就业就先，高度关注风险点**

在回答了诸多涉及外交领域的问题后，李克强也详细阐述了中国今年经济发展的政策思路，强调就业优先的同时，也对外界担忧的中国经济金融领域的风险点作了回应。

李克强解释，中国之所以要有6.5%左右的经济增速，稳增长主要还是要保就业。因为就业对中国这样一个13亿多人口的大国来说是最大的民生。

“我们这几年一直在实施积极的就业政策，已经连续四年实现新增城镇就业1,300万人以上，今年更是强调就业优先，就是要保证能够实现比较充分的就业，把失业率控制在较低的水平。"李克强称。

他提到，这几年中国一直处在新成长劳动力的高峰，今年的就业压力仍然比较大，光高校毕业生就达795万，创历史新高，还有500万左右的中职毕业生，加上去过剩产能需要安置的几十万转岗职工等等，但中国完全有能力扩大就业，不会也不允许出现大规模群体性失业。

根据今年政府工作报告，今年新增城镇就业1,100万人以上，比去年的目标增加100万人。城镇登记失业率在4.5%以内。

至于外界担忧的风险，李克强坦言，“除了外部风险外，我们自己也有一些不可忽视的风险，像金融领域。对于这些风险点，我们是高度关注的，发现了会及时处置、靶向治疗，不会让它蔓延。”

但他强调，中国金融体系总体是安全的，不会发生系统性风险。因为有很多应对工具，储备政策许多还没有用。中国的财政赤字率没超过3%，商业银行资本充足率在13%，拨备覆盖率176%，这些都超过许多国家，特别是国际所确定的相关标准。

“所以我们是有能力防范风险的，当然，我们在中高速行进当中也会系紧安全带，不会让风险‘急性发作’，更不会发生区域性或者系统性的风险。”李克强说。（完）