（重发）综述：分城施策效果明显今年中国房价料持稳 房产税短期不具开征条件

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作者 马蓉

路透北京3月7日 - 中国楼市在经历了去年的“狂飙突进”后，目前逐渐显露见顶迹象。全国政协委员普遍指出，当前房地产市场区域性强且分化严重，“一城一策”的分类调控措施成效明显，预计今年房地产市场将整体维持稳定，并建议进一步出台“T＋N年”等政策抑制楼市的投机炒作行为。

他们并表示，房产税可通过提高房屋持有成本抑制投机行为，是稳定房地产市场的长效机制，但因其牵涉面甚广，即便落地料也不会大面积开征；而且，房产税的推出仍面临着税收征管法修订、城市信息联网完善等多项前提条件，短期难以落地。

“房地产的区域性非常强，采取全国统一的政策的话是根本行不通的。”富力地产联席董事兼总裁张立在“两会”期间的经济组讨论时称，“这次按区域（调控）很实在。”

他进一步指出，从去年全国房价的涨幅情况看，长三角、珠三角的楼市十分兴旺，但东北三省房价则呈跌势，沈阳、长春等省会城市销售均不佳；中西部地区除个别省会城市外，涨幅也十分有限。

在分类调控的措施下，他预计“今年全国房价应该较为平稳，不会大起大落。” 他并建议，可以考虑将新楼盘中的一部分（如20%）作为“限价房”以成本价出售，减轻低收入群体的购房压力，并有利于缩窄贫富差距。

而为进一步抑制投机力量，全国政协委员、东方资产管理公司原总裁梅兴保则建议，可制定“T＋N年”的交易制度，即房产在正常交易后，购房者须在三年、五年甚至更长的时间才能进行第二次交易。

此外，还有政协委员建议，一方面，需加大房价上涨过快城市的土地投放量；另一方面，对购买第二套以上住房的人群采取加大税收征收力度的措施，并用这部分税收收入增加保障性住房以及廉租房建设。

最新数据印证中国房价已明确显露见顶趋势。国家统计局2月下旬公布，1月70个大中城市房价指数同比涨幅连续两月回落，环比涨幅则接近持平，并已连续四个月收窄；重点调控的15个热点城市房价则持续趋稳回落。

全国人大会议周日开幕。政府工作报告提出，要继续因城施策去库存，目前三四线城市房地产库存仍然较多，要支持居民自住和进城人员购房需求。坚持住房的居住属性，加快建立和完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制。加强房地产市场分类调控，房价上涨压力大的城市要合理增加住宅用地。

中国70个大中城市房价月度图表 tmsnrt.rs/2md5tnV

中国北京、上海和深圳房价图表 tmsnrt.rs/2llukXX

**房产税短期不具开征条件**

不过，也有政协委员认为，上述措施仍是短期举措，稳定发展房地产需建立长效机制，如审慎推出房产税，通过增加房屋持有成本，从根本上抑制房地产投机泡沫；不过，短期内房产税推出的条件并不具备。

“（抑制房地产炒作）还要建立一个长效的机制，应开征房地产税，”梅兴保称。

全国政协委员、前全国人大常委会预算工作委员会副主任黄建初指出，对房产税作用的讨论不应仅局限在短期的市场的影响，因影响房价的因素多种多样。在他看来，房产税是稳定房地产市场的长效机制，因其开征可提高房屋持有人的成本，以此改变购房者预期并影响房价。

“现在只对流通环节征税，而没有对持有环节征税。在持有成本那么低的情况下，从长远角度怎么能限制（房价上涨）？”他称。

有不少委员指出，应对房产税的出台持谨慎态度，因房产税是以房屋的市场评估价格而非买入价格为基础计税，牵涉面较广而非“寡头垄断”。

张力建议，应制定较高的房产税的起征点降低其负面影响，尤其对自主类住房应更为谨慎。

黄建初对此表示认同，他称，“如果现在开征房地产税绝不会是普遍的、大面积开征，因为一定会涉及到免征的范围，目前看有两种方法，一种是按套算，另外一种是按面积，比如人均住房的面积，…也可以采取税收优惠的政策。”

在他看来，短期内房产税并不具备征收条件。一方面，由于房产税需要个人申报，对税收征管的要求较高，而中国当前征管法的修改尚未完成。另一方面，城市房屋信息登记联网仍在推进过程中，在未完善前，无论是免征还是采取税收优惠政策都无法开展。

此外，由于房产税属于地方税种，其征收有利于完善地方税收体系，但在房地产区域分化严重、“一城一策”的政策导向下，需要考虑在中央统一的制度下给予地方一定自主权。

“因此包括什么时候开征（房产税），是否需要设置税率区间，这些现在都还不好说。”他称。

中国十二届全国人大五次会议发言人傅莹周六表示，本届全国人大常委会把制定房地产税法列入了五年立法规划，这部法律涉及面比较广，也涉及到方方面面的利益，所以围绕这个问题的讨论是比较多的。“根据我的了解，我们今年没有把房地产税草案提请常委会审议的安排。”她说。（完）