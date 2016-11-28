综述：中国监管层安抚市场稳定预期齐发声 阻止汇市风暴传导

作者 沈燕

路透北京11月28日 - 人民币加入SDR不足两个月，中国还未来得及感受人民币成为储备货币的喜悦，就迎来人民币兑美元一路贬值。在中国经济刚显企稳迹象的大环境下，稳定汇市预期阻止汇市风暴向其它领域传递无疑是中国宏观调控的重要内容。

周日中国央行副行长表态未来人民币汇率完全有条件继续保持在合理均衡水平上基本稳定，周一发改委等四部门又发布联合声明，中国对外投资的方针政策和管理原则是明确的，坚持备案制为主的对外投资管理方式，按规定对一些项目进行核实。

“近期美元上涨较快，反映的是美国经济增长加快、通胀预期上升、美联储加息步伐可能明显加快等美国国内因素；而人民币汇率对美元波动有所加大，主要是特朗普当选美国总统、美联储加息预期突然增强、英国“脱欧”、埃及镑自由浮动等外部因素驱动。”央行网站刊登易纲答记者问称。

他指出，近期人民币对美元有所贬值，但幅度相对大多数非美货币还是比较小的。10月以来发达经济体货币中，日元、欧元、瑞郎对美元分别贬值10.5%、5.8%和4.2%；新兴市场货币中，马来西亚林吉特、韩元、墨西哥比索对美元分别贬值7.2%、6.5%和6.1%，而人民币对美元只贬值了3.5%，只有美元指数升幅的一半。

国家发展改革委员会宏观经济研究院首席专家陈东琪此前在接受路透专访时也罕见地对人民币汇率贬值表达了自己的观点。

他认为，人民币本轮贬值完全是因为美元指数暴跌导致，与中国经济的基本面并不符合，中国在人民币汇率问题上应该更多主动发声，表达自己的观点。

“美国加息说了的快一年，到现在也没动静，但美元汇率却因加息预期一路上涨，从这个角度看到底谁是汇率操纵国呢？”陈东琪称。

他认为，中国一方面要发出自己的声音，加强政策管理预期，另一方面也要加强与美国等国家在政策方面的沟通，实现双赢。

受强势美元影响，人民币兑美元10月以来（至11月24日）人民币兑美元累计跌幅超3%。

面对中国监管层的发声，汇市周一也有一定的积极反响，在中间价走升的共同引导下，人民币兑美元早盘一度走升155个点升破6.90，不过监管层发声能否持续支撑汇市还待观察。

**引导预期稳定汇率**

事实上，面对全球经济的不确定性和诸如英国脱欧等黑天鹅事件的频发，国内去年股灾伤痛犹在，中国经济尚未摆脱下行轨道的大背景下，预期管理已成为中国宏观调控的重要内容。

尤其眼下中国经济刚刚显出企稳之意，复苏的基础尚不牢固，任何一个市场的风吹草动都可能动摇经济复苏的基础，这也对中国引导市场预期提出了更高的要求，不仅要选择合适的时机，更需要有应对突发情况的政策预案。

中国国家统计局周日公布，10月规模以上工业企业实现利润总额6,161亿元人民币，同比增长9.8%，增速比9月加快2.1个百分点，显示企业效益向好态势进一步稳固。

以学者官员着称身为央行副行长易纲此次的解读，对人民币兑美元贬值的原因剖析无疑相当到位，而四部门的声明更是意图打消因人民币一路贬值，中国的外汇管控是否收紧以及外资政策是否有变的疑虑。

易纲提到，观察人民币汇率要采用一篮子货币视角。影响一国汇率水平的因素有很多，与政治形势、经济走势、股市债市波动和市场预期变化等都有关系。由于国与国之间经济结构迥异、经济周期和利率政策取向不同步，比如当前中国经济保持平稳增长，货币政策保持稳健，而美国经济正强劲复苏，货币政策已出现收紧趋势，相应的汇率走势也难以趋同。

他表示，中国是全球第一大贸易国，全球200多个经济体都是中国直接或间接贸易伙伴，人民币参考一篮子货币能够全面反映贸易品的国际比价。而中美贸易规模只占中国外贸规模的14%，况且中美的经济周期也不一样，改回去单一盯住美元会使人民币汇率陷入僵化和超调的困境，并不可持续。

此外，易纲还提到，尽管近期中国外汇储备有所下降，但仍高居全球首位，是十分充足的。中国外汇储备规模接近全球的30%，分别是排名第二位的日本和第三位的沙特阿拉伯的2.6倍和5.7倍。

“无论从哪个角度看，中国的外汇储备是非常充裕的，覆盖全部外债和六个月进口后还有充足的余量，况且近年来还有每年大约5,000亿美元的贸易顺差和1,200亿美元的外商直接投资通过金融媒介供应全社会的用汇需求。”他说。

中国10月末外汇储备为31,206.55亿美元，连续四个月下降，为2011年3月末以来最低，当月外储环比减少457.27亿美元。

而贬值压力可能引发的资本外流显然也让市场担心中国可能收紧外汇管控的闸门。也使得近期有关中国出台外汇收紧举措的猜测尘嚣甚上。

中国国家发展改革委、商务部、人民银行、外汇局四部门周一联合发表声明称，中国对外投资的方针政策和管理原则是明确的，将坚持实行以备案制为主的对外投资管理方式，按有关规定对一些企业对外投资项目进行核实。

“把推进对外投资便利化和防范对外投资风险结合起来，规范市场秩序，按有关规定对一些企业对外投资项目进行核实，促进我国对外投资持续健康发展，实现互利共赢、共同发展，”四部委称。

商务部此前公布数据显示，中国1-10月境内投资者对外非金融类直接投资(ODI)同比增长53.3%，至9,619.3亿元人民币(折合1,459.6亿美元)，已经超过同期1,039.1亿美元的实际使用外资金额（FDI）。 （完）