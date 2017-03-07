综述：美国开始在韩国部署萨德 中韩冲突料加剧

图为美国国防部提供的萨德拦截试验的图片，未标注日期。

路透首尔3月7日 - 美国太平洋司令部表示，美国周二开始在韩国部署反导弹防御系统萨德的首批部件，尽管中国坚决反对。此前朝鲜发射四枚导弹。

朝鲜中央通讯社(朝中社)报导称，领导人金正恩亲自监督了周一的四枚导弹发射。朝鲜军方此次发射的导弹，旨在打击位于日本的美国军事基地，此举加剧美国面临的威胁。目前美国与韩国在进行联合军事演习。

“朝鲜的持续挑衅，包括昨天发射多枚导弹的行为，只会证明我们去年做出的在韩国部署萨德系统的决定是深谋远虑的，”美国太平洋司令部司令Harry Harris上将在一份声明中说。

美国的这一举动可能会加深韩国与中国之间的冲突，中国表示部署萨德会危害地区安全稳定。

朝鲜发射的四枚弹道导弹落在日本西北部海域，惹恼了韩国和日本。几天前，朝鲜曾誓言对美韩联合军演进行报复，认为军演是为战争做准备。

美国总统特朗普和日本首相安倍晋三周二通过电话讨论了朝鲜发射导弹问题。

“日本和美国确认，朝鲜发射导弹显然违反了联合国决议，明显是对地区和国际社会的一种挑衅，”安倍向记者称，“(来自朝鲜的)威胁已经进入一个新阶段。”

韩国代理总统黄教安办公室称，特朗普也与黄教安进行了会谈，讨论了朝鲜发射导弹问题。

**“无情地报复”**

朝鲜发射导弹后通过国有新闻机构--朝中社发表了一份声明，称“在每个炮手心里...都有一个想要无情报复那些进行联合军演的好战分子的迫切愿望”。

韩国表示，朝鲜周一发射的导弹不太可能是洲际弹道导弹。洲际弹道导弹射程可能远至美国。

日本防卫大臣稍早表示，部分导弹落在距离日本西北海岸300公里(190英里)处。

韩国军事和情报官员周二表示，这四枚导弹似乎是飞毛腿飞弹的升级版。

**外交僵局**

美国和日本已要求联合国安理会就最近朝鲜发射导弹召开会议，外交人员称，会议或将安排在周三召开。

美国反导防御系统部署计划已导致中韩两国之间陷入外交僵局。

中国当局已关闭了韩国乐天集团20多家零售店。乐天集团上周批准与韩国军方换地，用于部署这一系统。

中国《环球时报》警告称，由于美韩军演和朝鲜导弹试射，朝鲜半岛爆发战争的可能性越来越高。

“平壤发展核导技术为韩国部署‘萨德’提供了借口，中国公众对此是愤怒的，”该报在一篇社评中表示。

社评称，“平壤一直转不过一个弯，至今笃信拥核是其国家安全的最大保障。”

中国反对在韩国部署萨德，称其具有超长的雷达探测距离，它的目标是中国领土。韩国和美国曾表示，该导弹防御系统只是为了遏制朝鲜的挑衅。

韩联社表示，萨德的部署可在一、两个月内完成。

图表：朝鲜的核导威胁 tmsnrt.rs/2lE5yjF

多枚导弹发射 tmsnrt.rs/2lQzGrP

(完)