综述：中国股市监管“稳字当先、严字当头” 关键领域改革将有大突破

作者 张晓翀

路透北京2月27日 - “有句话‘风平浪静好行船’，中国资本市场多年的实践证明，没有稳定的市场环境，任何改革都无法推进，甚至已经迈出的改革步子可能要倒回来，”中国证监会主席刘士余周日在国新办新闻发布会上如是说。

在2015年中国股市异常波动后人心思定，让市场休养生息成为众望所归。昨日中国证监会主要领导难得集体公开亮相，对股市监管“稳字当先、严字当头”进行了详尽阐释，力图积跬步至千里，恢复金融市场信心同时，也要让改革落地生根、开花结果。

而如何将有限的市场资源用到服务实体经济的“刀刃”上，也成为监管层的首要任务。分析人士预计，资本市场监管严格程度将进一步深化和细化，关键性领域改革将有大突破，未来A股将更加国际化，暴利机会越来越少、真正回归价值投资。

“就改革来讲，我的体会：路是要一步一步走的，关键是要走在正确的路上，而且方向要对，”刘士余称，今年“进”的方面很重要的一条就是“改革要有新进展，要有新成效，要有新突破，尤其是资本市场参与者达成共识的一些关键性制度，必须迈出关键步伐。”

他将高质量的上市公司比喻为“珍珠”，将改革的方向和运行的制度比喻为“穿珍珠的线”，而监管则是珍珠项链穿起来以后的“锁头”，使项链不会掉下来。

“要有好的珍珠，那就是高质量的上市公司，珍珠数量要够，那就是上市公司的数量还要增加，”他说，“穿起来的项链任何时候戴着好看，那挑的线就要坚固紮实，那就是我们的基础制度要紮实，改革方向要正确。”

他并称，珍珠项链在夏天是怕汗的，遇汗以后要洗干净，怕酸、怕碱，要呵护，也即是说资本市场要加强监管，保护投资者合法权益。所以说，检验我们改革是不是下了真功夫，方法对不对，效果好不好，唯一标准就是看资本市场是否稳定健康发展。

2015年股灾之后，中国监管层在拿捏好顺序的前提下，针对股市异常波动后面临的一系列突出问题逐一破解，确定严格的IPO审核标准以防“病从口入”，对于资本市场乱象也是及时亮剑，同时还修订了上市公司重大重组和再融资的相关制度...这不仅开始重塑利益分配机制，也在逐渐改变长期被扭曲的市场心理预期。

“刘士余上来以后还是总结吸取了过去市场一些教训，回归到监管的本质工作上来。”国都证券研究所副所长肖世俊认为，“原先大家愿意去炒一些中小创，为什么根治不了，就是来钱快，炒的快，有制度漏洞，有套利空间。”

针对IPO“堰塞湖”的问题，刘士余表示，过去曾经用过减少甚至暂停IPO的办法以稳定市场、缓解下行压力，也取得过时点性的效果；但从长远来看，效果并不好，因为没有解决资本市场长期稳健发展的机制性问题，没有解决资本市场的源头活水问题，没有解决服务实体经济的能力问题。

他认为，“堰塞湖”的数量效应并不是很重要，部分投资者心理效应更重要，目前经过长期发展，除了沪深两市吸纳新公司能力在增强，新三板和区域性股权市场的功能也越来越突出，再加上规范化并购重组这个渠道，资本市场对企业股权融资的接纳能力会越来越高，新上市公司的质量会越来越高。

“中国是发展中的大国，随着创新驱动战略的实施，会有越来越多的企业申请上市，这不是坏事，这是好事，是中国经济活力的体现，是中国资本市场发展的源头活水...不在家数多一点、少一点，关键是过会企业的质量，”他说。

“原先为了指数市场稳定，IPO一直不敢发的太快，现在从目前几个月效果来看，监管层平衡好了这个关系。”北京某投行人士评价称，监管层有效平衡了市场与融资关系，“实属不易”。

**改革将有新突破**

如果说去年市场盼望“稳”，那么今年市场更盼望“稳”加“进”。同时出席国新办发布会的三位证监会副主席讲话显示，今年监管层将在关键性改革方面有突破，着力推进多层次资本市场体系建设，并进一步和国际市场接轨，朝着成熟市场的标准迈进。

在放宽股指期货、收紧再融资、加快IPO速度、加强新股发行审核等一系列措施出台后，尤其沪、深港通完成后，互联互通机制正慢慢改变A股的定价机制，未来A股有可能更加国际化，暴利的机会将越来越少，通过分析获取低风险但相对稳定的收益将成为常态。

在推进多层次资本市场体系建设方面，证监会副主席赵争平表示，新三板改革是今年建设多层次资本市场的一项重要任务，要把融资、交易等核心功能进一步提升，要让新三板在量的积累的基础上实现一个大的质的提升。

“重点是完善市场分层，通过分层管理，把发行、交易、投资者准入和监管，把多方面的改革串起来，为众多的挂牌企业提供差异化的制度供给...重点去支持那些创新能力强、诚实守信、运作规范、前景广阔的中小微企业加快发展，”他说。

区域性股权市场也是建设多层次资本市场的一个组成部分。赵争平表示，下一步将制定并出台统一的区域性股权市场的业务和监管规则，现在规则的草拟已经完成，正在征求意见过程中；还要研究完善新三板市场和区域性股权市场的合作对接机制，支持证券经营机构积极参与区域性股权市场的业务活动。

现在全国已经运营的40家区域性股权市场，据不完全统计，有挂牌企业16000多家，还有58000多家的展示企业，各类融资累计6800多亿元。

对于备受关注的“国际板”，证监会副主席方星海表示，相关事宜还在继续研究中，仍面临一些技术性障碍，目前暂时没有时间表。

不过他表示，中国资本市场特别是证监会管的证券期货市场，欢迎境外投资者、境外服务提供商到中国来开展业务；目前准备在境外机构以合资方式参与中国的证券期货市场方面采取一些措施，包括逐步提高境外投资者持有境内证券期货经营机构的股比上限等。

至于A股纳入MSCI指数的问题，方星海称，中国愿意同MSCI共同讨论这个事情，但今年能不能纳入“我们无法判断”；不过中国股票市场改革开放的节奏不会因为MSCI是否纳入A股指数而改变，MSCI的有些诉求跟中国资本市场的改革开放方向是完全一致的，我们会坚决予以推进，当然推进的节奏是由中国市场本身的发展所决定。

他并举例称，现有的上市公司停牌制度相对来说还是不够规范，要予以关注、并且应该予以解决。

**严监管毫不手软**

中国股市经历异常波动后，监管层对可能造成系统性风险的行为和漏洞加强了监管，“妖精、金融大鳄”等一系列刘士余语出惊人的言论，凸显了中国监管层在防风险的大背景下对破坏金融秩序行为的 “零容忍”。

业内人士认为，中国资本市场由此将进入“严监管时代”，预计今年监管严格程度将进一步深化和细化；与此同时，中国股市的参与主体、融资结构和投资理念正在监管层的引导下发生大变。多数投资者开始改变投资价值判断标准，抛弃题材炒作，重新重视企业的业绩增长，市场向长期价值投资转变。

“在金融市场上，金钱的诱惑是巨大的。‘天使’和‘魔鬼’就在一念之差，资本市场上的金融家和‘金融大鳄’只有半步之遥，”刘士余称。

他表示，资本市场任何行为都是有数据记录的，包括最早的用算盘记载的部分，现在都是有记录的；任何人、任何机构在任何时候干的违法违规、坑害中小投资者、破坏市场秩序的行为都是有记录的。这些线索，无论历史的还是当下的，我们都会盯住不放，那些老套路不管用了。

2016年中国证监会处罚数量和罚没金额同创历史新高，市场禁入人数达到历史峰值，同时监管层对退市、再融资、跨界收购、借壳炒壳等均出手重拳。据证监会数据显示，2016年全年，证监会共对183起案件作出处罚，作出行政处罚决定书218份，较2015年增长21%。其中全年行政处罚涉诉案件高达43件，连续三年创历史新高。

严格的监管则剑指市场的方方面面，包括发展过快或规模过大的业务，不够清晰透明的创新和来路不明的资金，和可以在市场上呼风唤雨的“资本大鳄”。如看似“坐地收钱”的券商资管计划通道业务的风险敞口日益暴露，最终导致风控新规的实施；定增市场在快速发展成为万亿级别市场后，也引起了监管层的高度关注。

“我认为是要改善市场扭曲的状态，比如以前市场炒新，炒垃圾股，未来通过政策实现挤泡沫的目的。”联讯证券总经理助理陈勇说，“把高估值，没有真实成长的这些公司的估值给压下去，真正回到价值投资的角度。”

证监会副主席李超在发布会上表示，今年将加强监管,守住不发生系统性金融风险的底线。并加大监管执法力度，严肃处理违法违规行为。以规范投行类业务为抓手，提升中介机构自身质量和服务质量。

当在发布会上被问及所指的“野蛮人”是谁、“资本大鳄”又是谁时，刘士余则回答称，“如果我都告诉你了，你说我下一步还怎么干活？”（完）