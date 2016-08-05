综述：中国资产吸引力上升助力人民币汇率双向波动预期形成

作者 张金栋

路透上海8月5日 - 8.11汇改接近一周年，人民币中间价的市场化定价改革备受各方肯定，只是在中美货币政策分化、中国经济仍面临下行压力下，人民币贬值预期短期仍难以出清，监管层料进一步培育市场的双向波动，静待进一步汇改时间窗口重新开启。

分析人士并指出，短期内中国资本外流压力仍不小，因此资本项目开放方面料继续“奖入限出”，但英国退欧之后澳洲、英国相继降息，全球资产收益率继续下行，中国资产在这轮“比丑比赛”中的吸引力悄然上升，时间天平或逐渐向中国倾斜。

“要应对贬值预期，重要的还是要让市场形成双向波动的预期，...比如近期人民币的表现，如果多来几次，就比较容易让市场形成这种预期。”华侨银行驻新加坡经济学家谢栋铭对路透表示。

7月中旬人民币兑美元跌破6.7元后中国央行“秀了一把肌肉”，交易员指称盘中可见大行向市场不断提供美元流动性，随后人民币一路反弹，期间美国疲软数据也“帮大忙”，至8月初最大升幅近800点，这波反弹使得押注人民币下跌的空头不得不再次退却。

路透最新调查显示，过去两周对人民币的空头押注降至逾三个月低点，因在人民币跌破 关键心理水准后，中国央行稳定了人民币汇率。不过周三出炉的另一项路透调查显示，人民币兑美元未来一年料贬值逾3%，因中国经济苦于维持动能不易，而美元则因美国终将升息的看法而走高。

从2014年人民币摆脱单边升值走势以来，贬值预期如影随形，虽然时强时弱，但去年811汇改以及年初的波动激起市场恐慌购汇情绪，监管层不得不消耗大量的外储进行强力维稳，同时配合行政管制措施，最终形成当前微妙的平衡。

但建立在管制措施上的平衡明显放缓了贬值预期的出清，“如何协调这两者之间的关系，估计需要花一定的时间，需要外部环境的改善，如果现在放松管制，资本流出的压力会加大，开放时机并不成熟。”招商银行总行资管部高级分析师刘东亮称。

中国去年外储总额减少超5,000亿美元，其中有很大一块是用于维持汇率稳定；今年上半年外储虽继续减少，但累计降幅仅为1,252亿美元，仅为去年全年的25%。

**“比丑”**

虽然当前中国面临不少问题，但是环视全球，各个主要经济体货币政策纷纷向“负利率”靠拢，在流动性极为旺盛的时期，这对中国未必不是好事。

“现在不是审美的时代，是比丑，大家都很丑，而你没那么丑，就很不错了。”谢栋铭形象的描述中国与其他新兴国家的资产吸引力。

他认为，英国脱欧使得美联储加息预期也被延后，脱欧之后发达国家的资产收益率在下降，而整个市场的流动性很旺盛，都在寻找高收益率资产，而同为新兴市场的巴西、土耳其等表现更差，相比之下，中国的资产吸引力确实在增强。

英国央行周四降息至0.25%，为2009年以来首次，同时重启量化宽松计划，将购买600亿英镑公债，意在缓解公投脱欧给经济造成的冲击。而本周二澳洲央行也降息25个基点至纪录低位1.5%。

而根据中债登公布的数据，今年6月其债权托管量中，境外机构6月的增加额为400.9亿元人民币，上半年增加额为609.56亿元，6月增加额是1-5月增加额总和的近两倍。

这或得益于监管层今年以来一直采取的鼓励单边流入措施，包括开放债券市场、放宽企业借外债的条件，而中国人民币将在2个月后正式加入SDR（特别提款权），这些都可对冲资金流出。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩最新观点亦认为，“中国的跨境资本流动形势很可能在 今年四季度出现改善。”因为下半年是贸易顺差规模将进一步扩大；另一个重要的原因是人民币纳入SDR，国际机构需要配置人民币资产。

当然资本流动的改善，对缓解贬值预期，或者创造汇率双向波动的条件上，肯定是有好处，分析人士也指出，要等待贬值预期完全消除，可能随之而来的是升值预期，因此被动等待的同时，也可以适度主动出击，尝试适度放松管制，看市场的整体反应在决定是否继续推进。

“我觉得年内可以尝试推深港通，再慢慢放松流出的限制，这应该是长远的思路，最终将这些临时的管制措施拿掉，中间价的定价机制应该也是一个过渡安排，最终也会取消掉，当然这可能会在比较长的时间内实现。”

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰 18,401.5 51

交银 14,000.0 2

东方汇理 11,049.4 48

法巴 4,064.5 18

渣打 3,241.0 21

中行 3,199.9 4

**本周市场动态**

--香港金融管理局（HKMA）数据显示，6月末人民币存款余额7,115.49亿元，单月环比减少2.8%。5月底，香港的人民币存款7,322亿元。

--离岸市场美元兑人民币CNH一年期掉期周三连续第四日下跌，跌幅扩大并创逾两年低点。交易员指因是受到国家发改委释放宽松信号的影响，亦有近期离岸人民币贬值预期缓解的因素。

--中国央行表示，下半年将继续实施稳健的货币政策，保持灵活适度，适时预调微调，增强政策的针对性和有效性；综合运用多种货币政策工具，保持流动性水平合理充裕，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

--路透最新调查显示，过去两周对人民币的空头押注降至逾三个月低点，因在人民币跌破 关键心理水准后，中国人民银行稳定了人民币汇率。(完)