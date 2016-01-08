汇市综述：中国股汇双挫撼动全球市场 避险货币迎来转机

路透北京1月8日（整理 王洋） - 新年第一周，开年大戏就以一种近乎夸张的方式登场，金融市场上窜下跳：中国股市暴跌连续触发新启动的熔断机制，在岸和离岸人民币双双挫至五年低点；日圆在避险需求下强劲扬升；而与中国联系紧密的商品货币则全线下挫。

人民币元旦以来这波急贬，吸引了全球投资者的目光，就连平时倍受关注的美国非农就业数据，似乎也变成了配角。在中国经济放缓和美联储政策回归正常化的背景下，2016年的全球汇市注定将不会平静。

下周国际财经事件方面，可重点关注周三的美联储经济褐皮书。近期美国经济有放缓迹象，是否会影响加息进程值得注意。另外，英国央行将在周四公布利率决定。数据方面，重磅级不多，可留意周三的中国12月进出口数据，以及美国2月就业趋势指数和12月PPI，还有德国2015年全年GDP。

**避险日圆受青睐**

本周中国股市暴跌幷数次触发熔断，加上人民币的新一波贬值，引发全球股市普跌，日圆则在避险需求升温下上扬，兑美元一度触及117.66的四个半月高位，兑欧元也曾达到九个月高位。此外，沙特和伊朗间围绕什叶派教士被处决事件所产生的争端，以及朝鲜宣布成功进行氢弹试验，都令投资者处于防御态势。

澳元和新西兰元跟随人民币跌势一路下滑。澳元兑日圆触及82.94日圆的9月以来最低水平，兑美元则跌至两个月低点0.7025，年初迄今跌去逾3%。新西兰元兑美元触及一个月低点0.6615美元，兑日圆也跌至三个月低位77.82日圆。

“出现了很多令人担忧的消息。我们的研究显示，投资者人气非常低迷。在人气如此低迷的时候，人们不会进行新投资，”道富银行的外汇业务负责人Bart Wakabayashi说，“这让人忧心，从新年伊始就这样。”

有交易员表示，市场需要更明确的经济稳健增长证据，尤其是被认为全球经济亮点之一的美国，才能改变人气。

美元近期表现较为稳定。本周美联储公布了12月会议记录，显示尽管委员们上月一致同意近10年来首次升息25个基点，但美联储内部仍存在分歧，尤其是一些委员担心通胀长期保持在低位，而有关通胀前景的讨论将是决定美联储未来一年升息步伐的关键。

“会议记录使对联储未来升息的预期更加谨慎。这可能成为长期影响美元表现的题材，”FXCM的量化策略师David Rodriguez在谈到联储决定时表示。

另外，美联储副主席费舍尔称，美联储今年加息四次和他的预期接近，幷称全球不确定性仍可能打乱这种假设情景。

**人民币急贬**

元旦以来人民币经历了新一波贬值，从周一起，在岸市场中间价和收盘价便一路下滑，从四年半低点进一步跌至五年新低，贬值速度之快让人吃惊。有交易员称，中间价连续大幅下调，央行主动引导贬值意图明显。市场恐慌情绪加剧，期待管理层能更及时进行沟通，避免市场出现恐慌踩踏。

中国货币网发表特约评论员文章称，人民币汇率对一篮子货币有条件继续保持基本稳定，面对导致人民币汇率异常波动的一些投机炒作势力，央行有能力保持人民币汇率基本稳定。

其后央行在周五上调人民币中间价，为九个交易日来首次，令全球市场稍微心安。但预计中长期而言，中国会在采取其他刺激措施的情况下，继续允许人民币贬值，以帮助本国出口商，幷保持对亚太其他国家的竞争力。

人民币汇率加速贬值令资本外流压力有增无减。央行数据显示，中国去年外汇储备下降13%，其中12月外汇储备单月下降额逾千亿元，单月下降额创历史记录。

为遏制资本外流和跨境套利，监管层频频出手管控。消息人士周五对路透表示，中国外管局部分地方分局近日窗口指导辖内银行，要求他们1月的售汇总量不得高于去年12月。此前，央行已禁止了三家外资银行的一些外汇业务。(完)