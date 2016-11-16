综述：铜市料仍供应过剩 行业高管质疑“非理性”价格涨势可持续性

路透上海11月16日 - 全球多家主要铜产商及贸易商的高管周三指出，全球铜市供应过剩至少将持续两年，这为铜价持续上涨的机率投下阴影。

上述看法是在上海一场行业会议上提出。在此之前，指标铜价上周创下2011年以来单周最大涨幅，主要是受美国总统当选人特朗普将扩大基建支出的承诺带动。

“2017年市场仍将有相当程度的供应过剩。2018年情况不会好过2017年，”江西铜业(600362.SS)副总经理吴育能指出。江西铜业为中国最大铜生产商。

由于智利及赞比亚等地的矿场扩大产量，全球铜市持续饱受供应过剩之累。

一些看多的贸易商及分析师认为，上周铜价大涨是铜市即将展开牛市的首道讯号，将结束持续多年的低迷局面。

但迈科金属集团创始人何金碧指出，虽然铜价或许已暂时触底反弹，但在2017年前后不会升破每吨5,000-6,000美元。迈科集团为中国最大金属贸易商之一。

他还呼吁中国政府控制他所说的国内期货市场“过度投机”现象，过去一周中国期货市场波动剧烈，主要受投机资金影响。

“我们希望市场受到理性合理地监督，否则市场将会受创，”他表示。

江西铜业吴育能称，近期市场走势是“非理性的”。

“我从来没见过这种价格火箭式直升情况...一些非理性因素在推高价格，”他在Metal Bulletin Cesco铜业大会的小组讨论会上这样表示。

中国五矿有色金属股份有限公司总经理高晓宇在大会间隙告诉路透，2017年可能会有“更多波动及更多的不确定性”。

与此同时，英美资源集团(AAL.L)基本金属和矿物业务主管Duncan Wanbald称，他预计未来两年价格上涨速度“放缓”，到2019年出现回落。

但其他管理人士称，中国供给侧改革带来的巨大基建支出将在2017年转化为更高的制造业需求，推升铜价的基础水准。

他们并称，未发现大型新矿、现有矿品位逐渐下降、针对矿业更严苛的环保法规以及更高的成本仍将是该行业面临的主要长期挑战。(完)