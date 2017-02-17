汇市一周综述：叶伦携手“群鹰”为加息站台 欧洲政治风险笼罩

整理 李爽

路透北京2月17日 - 上周末美日峰会顺利结束，两国首脑未大谈汇率问题，市场稍微松了口气，紧接着就迎来了美联储主席叶伦的“情人节表白”，她对加快升息步伐的一番暗示以及乐观的经济数据，共同推动美元创下三周高位。但终究美联储下次升息的时机还存在不确定性，对升息的预期随之降温，因此在美元已11日连涨的情况下，获利了结引领美元掉头向下，在周四创下逾两周最大单日跌幅。

而欧洲被多国大选阴霾笼罩，再加上美元周初涨势的映衬，令欧元受压。本周欧洲央行的会议记录也显示，在政治面临高度不确定性的情况下，欧洲央行无意缩减刺激举措。此外，希腊僵局再次登场，与债权人的谈判久拖不决，成为又一风险源。只不过美元其后回落，终于给欧元带来了一丝转机。

展望下周，各国央行还是重头戏，包括美国和澳洲央行公布会议记录、韩国和巴西央行政策会议、以及多位央行官员讲话，此外还有欧盟财长会议。数据面有多国GDP、CPI、PMI和贸易数据等，市场可望借此把脉全球经济形势。

**美联储加息前景**

本周美联储主席叶伦在特朗普上台后首次于国会作证。叶伦称，联储可能要在接下来的某次会议上升息，这推动美元涨至三周半高点。但叶伦并没有说，美联储决策者是否预计经济的表现将为今年升息三次提供理据；她也没有透露，今年首次升息可能在3月还是在6月会议上。目前，多数分析师预计联储会在6月升息。

但她谨慎指出，升息次数取决于特朗普总统和共和党控制的国会可能出台的减税、增加基建支出和放松监管等举措所造成的影响。其他几位美联储官员本周也发表立场鹰派的讲话，预计联储将会加速升息，与叶伦的观点相呼应。

基于美国亮丽的1月经济数据以及叶伦等美联储官员的鹰派言论，高盛周三上调了对美联储在2017年上半年升息的预期，摩根大通亦将下次升息的预期时间提前至5月，并预计今年升息两次。根据CME Group的FedWatch Tool，交易商目前在市场价格上反映美联储3月会议升息机率为31%。

不过，联储下次升息时间始终还是未知数，这抵消了经济数据强劲表现的影响，导致美元于周四创下逾两周来单日最大跌幅，周五虽小涨，仍未摆脱上日所及一周低点。

“叶伦听证前的美元升势没有得到进一步推动，所以我们看见涨势消退了，”TJM Brok erage外汇交易联合负责人Richard Scalone说。

投资者现在等待美国总统特朗普税改、放松监管和基建支出的进一步细节。“我们没有太多选择，只能观望新政府对贸易、税改及财政政策方面的细节，并藉此评估可能的后续发展及美联储的动作，”德国商业银行分析师研究报告称。

**政治风险笼罩欧洲**

如今欧洲的形势无力助推欧元上攻。一方面，欧洲央行会议记录显示，面对政治不确定性其无意缩减刺激举措，另一方面，对法国大选和希腊救助磋商的担忧也打压欧元。

今年德国、法国和荷兰都在准备大选，投资人预计欧洲央行将保持观望，等到今年秋季再重新检讨其政策立场。不过投资者越发担忧法国可能会步英国后尘退出欧元区，因民调显示，极右翼政党民族阵线领导人勒庞在首轮大选前的支持率领先。勒庞承诺，将会让法国退出欧元区，并将举行全民公投，决定是否保留该国的欧盟成员国地位。

虽然有呼声要求欧洲央行缩减刺激，央行六位执委中有两位近期也提到收紧政策的前景，但欧洲央行不大可能在3月会议上进行重大政策检讨，可能要等到6月法国和荷兰大选后，才会首次讨论下一步行动。

在多国大选阴霾笼罩、政治层面本就风声鹤唳之际，希腊也不甘寂寞来凑热闹。

欧盟官员呼吁希腊与国际金主们尽快完成拖延已久的纾困计划评估，以保障经济复苏。但雅典方面表示，不会要求饱受撙节之苦的希腊人民再“缩减一欧元”的支出。希腊与国际债权人就经济改革和债务减免问题的谈判久拖不决，有可能重新引爆危机。

**人民币步步走高**

人民币兑美元即期本周步步走高，并创逾三周新高。交易员指出，客盘结汇量明显上升，离岸CNH也顺着美元调整而收复上周部分跌幅，两地汇价价差保持倒挂，离岸人民币流动性基本平稳，也说明资金对人民币贬值押注并不多。

他们并表示，从近期的行情来看，人民币兑美元走升，兑一篮子货币也有小幅升值的压力，在主要货币中，人民币已成为第二强货币，仅次于澳元。

摩根士丹利发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。 (完)