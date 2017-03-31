焦点：欧洲央行决策者希望坚持现有政策 但一位呼吁提高灵活性

路透阿姆斯特朗/法兰克福3月30日 - 欧洲央行几位决策者周四认为，需要坚持既有政策路径，不过一位立场保守的高层官员敦促保留加速削减刺激的可能性。

欧元区经济增长在加速，可能正处在十年来最佳状况。但决策者认为，通胀仍没有明确地上升，暗示目前调整欧洲央行政策立场的意愿不高。

这番言论与路透周三的报导一致。之前六名消息人士对路透称，欧洲央行决策者对于在4月作出新的政策讯号调整较为谨慎，此前3月的小幅调整已令投资者不安，并引发了对于区内负债沉重的二线国家的借款成本或飙升的担忧。

由于通胀处在四年高位，批评欧洲央行的人士，尤其是来自德国的批评人士呼吁该行开始削减其空前规模的刺激举措。

“通胀将向持久符合我们目标的水准靠拢，对于这点我们还没有足够的信心，”欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特谈到央行2%通胀率目标时称。

虽然欧元区2月通胀率跳升至2%，但核心通胀率仍偏低。3月通胀数据表明，西班牙通胀率从3.0%降至2.1%，德国通胀率自2.2%降至1.5%。

“通胀形势的变化仍在很大程度上仰赖普遍的货币宽松，”普雷特还表示。

欧洲央行将于4月27日召开下次会议，之后法国将迎来最后一轮总统大选。选举结果有可能引起争议，或许也促使欧洲央行谨慎行事。

主张打稳定牌的奥地利央行总裁诺沃特尼表示，无需偏离既定的路线；对于欧洲央行在所谓前瞻指引中所表达的政策路径，芬兰央行总裁利卡宁则表明支持的立场。

“2017年的策略多已定案，在我看来，没有理由加以背离，”诺沃特尼在维也纳表示。

资产购买计划至少会运作到年底，关于如何及何时缩减计划的讨论则尚未展开。

惟一抱持不同看法的荷兰央行总裁克诺特，先前曾反对诸多欧洲央行的宽松措施。他主张保持弹性，建议提早结束宽松政策，但惟一的条件是经济表现持续超越预期。

“唯有经济表现好于我们目前的预期，才能考虑将削减规模的进度提前，”克诺特表示。他指的是欧洲央行到年底前每个月购债600亿欧元的计划。

与此同时，克诺特也与利卡宁一样，反对部分决策者所提出欧洲央行可以变更前瞻指引的建议。目前的指引认为，第一次利率调整要等资产购置结束之后才能进行。

“我认为这样的顺序是合理的，前瞻指引是合理的，我不认为目前有必要重新检讨，”克诺特表示。(完)